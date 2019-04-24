▶ «Чернобыль» в противофазе «Благих знамений»: 10 новых сериалов мая

Самые ожидаемые новинки мая – безусловно, «Чернобыль», «Уловка-22» и «Благие знамения». Но любителям костюмных драм, подростковых антиутопий и комиксов тоже будет чем поживиться.

3 апреля

«Мертв для меня» (Dead to Me)

В ролях: Кристина Эпплгейт, Линда Карделлини, Макс Дженкинс, Люк Росслер, Джеймс Марсден, Эд Аснер, Сэм Маккарти

Черные комедии – тренд сезона: еще недавно все с упоением следили за внезапно смертной «Матрешкой», в начале месяца познакомились со слепой и наглой героиней сериала «В темноте» и дождались продолжения «Убивая Еву». А теперь узнаем о похождениях скорбящей Джен, чей муж погиб под колесами автомобиля. В группе поддержки она встречает милую, но странноватую Джуди (Линда Карделлини, сыгравшая главную роль в недавнем хите бокс-офиса «Проклятье плачущей») – любительницу эзотерики и явную самозванку. Новинку Netflix спродюсировали Уилл Феррелл и Адам Маккей, а шоураннером выступила создательница ситкома «Одно большое счастье» Лиз Фельдман.

5 мая

«Испанская принцесса» (The Spanish Princess)

В ролях: Шарлотта Хоуп, Ангус Имри, Гарриет Уолтер, Лора Кармайкл, Руаири О’Коннор, Джорджи Хенли, Эллиот Кауэн

Помимо «Еще одной из рода Болейн», писательница Филиппа Грегори выдала на-гора 14 романов из серии о Плантагенетах и Тюдорах. Разрабатывать эту золотую жилу под нужды телевидения взялся сначала BBC (мини-сериал «Белая королева» 2013 года), а следом Starz («Белая принцисса» 2017-го). «Испанская принцесса» является хронологическим продолжением последнего и рассказывает об инфанте Екатерине Арагонской, которая предъявляет права на английский престол. Амбиции испанки настолько сильны, что даже смерть ее новоиспеченного мужа, принца Уэльского, не может помешать ее погоне за короной: принцесса решается женить на себе нового наследника. Увы, это для нас он – будущий Генрих VIII, женоубийца, для нее же – просто Гарри, к тому же в исполнении милейшего Руаири О’Коннора (Майкл во «Вкусной жизни»).

6 мая

«Чернобыль» (Чернобыль)

В ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон, Пол Риттер, Джесси Бакли, Эдриан Роулинс, Кон О'Нил, Сэм Тротон

Глядя на короля Георга VI в «Короне» и капитана Фрэнсиса Крозье в «Терроре», было трудно представить себе, что следующей телевизионной ролью для завсегдатая шекспировских постановок Джареда Харриса станет Валерий Легасов – глава комиссии по расследованию причин Чернобыльской катастрофы. Агрегаторы скромно поставили «Чернобылю» ярлык «драма», но мы-то понимаем, что немногим позже 33-й годовщины аварии на ЧАЭС HBO и Sky покажут полноценный триллер. Интересно, что десять лет назад Эмили Уотсон уже играла в фильме, посвященном самым темным сторонам советской машины – она перевоплотилась в Евгению Гинзбург в практически незамеченной ленте «Сталинский террор».

«Положение дел» (State of the Union)

В ролях: Розамунд Пайк, Крис О’Дауд

Киносайты поспешили дословно окрестить новинку SundanceTV «Положением в стране», но очевидно, что union, о котором идет речь – это союз не 50 штатов, а двух людей. Незадачливую пару сыграли Розамунд Пайк и Крис О’Дауд; эпизоды новой комедии посвящены их посиделкам в пабах перед походами к семейному психологу и длятся всего по 10 минут. Сценарист шоу – не нуждающийся в представлении писатель Ник Хорнби, вновь объединивший усилия с режиссером Стивеном Фрирзом («Фанатик»). Это не последний релиз сериала, представленного на «Сандэнсе» в этом году: о том, какие телесети и почем купили инди-новинки, читайте в нашем материале.

10 мая

«Общество» (The Society)

В ролях: Кэтрин Ньютон, Рэйчел Келлер, Гидеон Адлон, Шон Берди, Майкл Кассата, Наташа Лью Бордиццо, Жак Колимон, Грейс Виктория Кокс

Netflix не сбавляет оборотов с сериалами, посвященными дикой стороне взросления: вымотав душу подписчикам шведской драмой о школьной стрельбе «Зыбучий песок», сервис выпустит новинку с элементами мистического триллера, которую уже успели охарактеризовать как современную версию «Повелителя мух». Ну, или «Праздника непослушания»: герои «Общества» обнаруживают, что взрослые загадочным образом пропали из города. Хотя тизер выглядит довольно невинно, заверяем вас: не пройдет и пары серий, как их быт скатится в бунты, вандализм и мародерство – взгляните хоть на постер. Дирижировать ультранасилием будет сценарист и продюсер Кристофер Кейзер, которому в свое время не дали создать ребут «Зачарованных» для CBS, а режиссером выступит Марк Уэбб («500 дней лета»). В саундтрек затесалась 17-летняя Билли Айлиш – хоррор-поп старлетка и главное музыкальное открытие 2019 года.

17 мая

«Уловка-22» (Catch-22)

В ролях: Кристофер Эбботт, Хью Лори, Джордж Клуни, Кайл Чендлер, Дэниел Дэвид Стюарт

Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевый Джордж Клуни: это ни что иное, как наши впечатления от промо-материалов нового мини-сериала Hulu. Заглавная «Уловка-22» (или «Поправка-22»), вокруг которой вращается сюжет романа – вымышленный бюрократический казус во время Второй мировой войны, не позволяющий летчикам «откосить» от боевых вылетов. Он заключается в том, что пилота можно отстранить от боевых задач, если он сумасшедший, но если пилот хочет, чтобы его отстранили, то он по определению является здравомыслящим. Оригинальный роман Джозефа Хеллера часто называют неэкранизируемым: посмотрим, насколько его жгучая сатира актуальна в эпоху «пост-иронии». Кстати, в финале книги на смену комедии приходила одна из самых шокирующих кровавых развязок в истории литературы, так что готовьтесь узнать «секрет Сноудена», если у вас крепкие нервы.

21 мая

«Кровь и сокровища» (Blood & Treasure)

В ролях: Майкл Джеймс Шоу, Катя Винтер, Мэтт Барр, Алисия Коппола, Джеймс Кэллис

Если по фото вам показалось, что Лара Крофт и Джордж Стоббарт из «Сломанного меча» получили совместную франшизу, то… вам показалось. Экшен от CBS – еще один сериал в нашем списке, срежиссированный многостаночником Марком Уэббом (см. выше: «Общество»). Главные герои – воровка драгоценностей и заслуженный эксперт по древностям – объединяют усилия, чтобы предотвратить теракт. Катю Винтер вы можете помнить как по проходным околомистическим сериалам CW и Fox, так и благодаря «Рыцарю кубков» Терренса Малика, а ее напарника Майкла Джеймса Шоу – по роли Корвуса в прошлых «Мстителях». По трейлеру легко заметить, что «Кровь и сокровища» дергает почти все рычаги археологических триллеров 2000-х а-ля «Сокровище нации», но CBS это простительно – канал, который после 12 лет так и не смог отпустить «Теорию большого взрыва», еще не скоро оседлает актуальные тренды.

29 мая

«Посредница» (The InBetween)

В ролях: Хэрриет Дайер, Пол Блэкторн, Джастин Корнвелл, Анна-Мари Джонсон, Синди Луна, Чед Джеймс Бьюкенен

Ох уж эти агенты ФБР: стоит следствию зайти в тупик, как они несутся к ясновидящим и умоляют помочь. Как вы уже поняли, синопсис нового сериала NBC далек от оригинальности (за исключением того, что ясновидящая в данном случае – не любовный интерес детектива, а его дочь). Создательница сериала Мойра Кирланд то и дело заставляет своих подопечных разговаривать с мертвыми – «Медиум» с Патрисией Аркетт тоже был делом ее рук. Так или иначе, это значимый прорыв для исполнительницы главной роли Хэрриет Дайер, которой раньше приходилось обретаться в австралийских веб-сериалах, включая ситком «Секси-герпес» (!) ее сестры Мадлен Дайер.

31 мая

«Благие знамения» (Good Omens)

В ролях: Дэвид Теннант, Майкл Шин, Анна Максвелл Мартин, Джон Хэмм, Джози Лоуренс, Адриа Архона, Майкл Маккин, Джек Уайтхолл, Миранда Ричардсон

Вот уж поистине благое знамение для всех любителей ироничного фэнтези Нила Геймана: пока на Rotten Tomatoes критики ставят второму сезону «Американских богов» жалкие 55%, экранизация истории об ангеле Азирафеле и демоне Кроули выглядит свежее некуда. По сюжету, эти двое подменяют Антихриста человеческим ребенком и отдают сына дьявола в обычную семью. В Amazon не поскупились на сливки голливудского общества, пригласив в сериал даже Бенедикта Камбербэтча – после «Гринча» он, кажется, собрался записать на свой счет всех главных злодеев в истории, так что в «Благих знамениях» озвучит анимированного Сатану. Сценарий мини-сериала написал сам Гейман, так что считайте, что любые проявления безумия, помимо кастинга (заслуженный социопат Джон Хэмм в роли архангела Гавриила и Фрэнсис Макдорманд в роли Бога) санкционированы автором.

«Болотная тварь» (Swamp Thing)

В ролях: Энди Бин, Дерек Мирс, Кристал Рид, Джерил Прескотт, Вирджиния Мэдсен

Быть может, в мире найдется не так много людей, готовых признаться в любви супергеройским романтическим хоррор-драмам, но если за этими тегами скрывается знаменитая франшиза DC «Болотная тварь», то фанатов обнаружится – не счесть. Несмотря на то, что летопись Болотной твари (получеловека-полурастения со сверхъестественными способностями) в свое время вели такие столпы комиксов, как Алан Мур, Грант Моррисон и Марк Миллар, сериал DC Universe будет отталкиваться от оригинального комикса Лена Уэйна. По сюжету, врач Эбигейл Аркейн приезжает в Луизиану, чтобы положить конец загадочной эпидемии, но вскоре обзаводится бойфрендом, напоминающим гибрид фольклорного «Зеленого человека» и Лизуна из «Охотников за привидениями».

О том, какими еще проектами порадует нас в этом году DC Universe и другие новорожденные VOD-сервисы, читайте в нашем гиде.