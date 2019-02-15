📹 Пижамная вечеринка в трейлере 2 сезона «Убивая Еву»

В продолжении комедийного триллера «Убивая Еву» мы узнаем, что последовало за кровавой сценой в финале 1 сезона, где сотрудница MI5 Ева (Сандра О) и наемная убийца Вилланель сошлись лицом к лицу. Символично, что выпуск ролика компания BBC приурочила ко Дню святого Валентина:

Напомним, что ради этого шоу мы призывали вас забыть вас разом о Ксене и Габриэль, Расте Коуле и Марти Харте, Томе и Джерри. Главная ТВ-пара 2018 года – шпионка плюс киллерша, расставляющие друг другу ловушки и, кажется, по уши влюбленные друг в друга на расстоянии (похоже, они же станут и главной ТВ-парой 2019-го: 2 сезон выйдет уже 7 апреля).

Созданный Фиби Уоллер-Бридж сериал во многом воплощает странное телевидение 2010-х: погнавшаяся за инфантильной убийцей Ева творит глупости, которые могут стоить ей карьеры и жизни, а сценки из быта Вилланель тянут на скетчи для вечерних шоу – чего стоит серия, в которой она переодевается в «русского» Константина и рисует себе бороду.

Вчера также стало известно, что звезда «Патрика Мелроуза» Бенедикт Камбербэтч озвучил Сатану в ТВ-адаптации фэнтези-романа «Благие знамения» Нила Геймана.

Фото: BBC America