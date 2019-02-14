📹😈 Камбербэтчу досталась дьявольская роль в «Благих знамениях»
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📹😈 Камбербэтчу досталась дьявольская роль в «Благих знамениях»

от Telekritika
От Telekritika 37
Главная Кино 📹😈 Камбербэтчу досталась дьявольская роль в «Благих знамениях»

Звезда «Патрика Мелроуза» озвучил Сатану в адаптации фэнтези-романа «Благие знамения» Нила Геймана.

Сначала Гринч, теперь Сатана: Камбербэтч решил записать на свой счет главных злодеев в истории.

На очередной пресс-конференции, приуроченной к скорому старту шоу (сериал выйдет на Amazon 31 мая) писатель Нил Гейман заявил: «Этот [персонаж] – гигантский анимированный Сатана. Нам нужен был исполнитель роли, который реально вдохнул бы в него жизнь. Поэтому мы нашли юного британца, которого хорошо вышколил наш Дуглас (Маккиннон, режиссер сериала – Ред.) Это Бенедикт Камбербэтч!» И в самом деле, чей изысканно британский акцент еще заслуживает стать голосом 400-футового анимированного Сатаны с тех пор, как Алан Рикман покинул этот мир?

Amazon также выложила мультяшное интро сериала, где можно увидеть рисованных ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант): по сюжету они подменяют Антихриста человеческим ребенком и отдают сына дьявола в обычную семью.

Напомним, что роль бога в сериале сыграет звезда «Трех билбордов» Фрэнсис МакДорманд. Также в экранизации появятся стэндап-комик Джек Уайтхолл, Майкл Маккин («Лучше звоните Солу»), Миранда Ричардсон («Воспоминания о будущем») и Джон Хэмм («Безумцы»). Сценарий к сериалу писал сам Гейман.

А накануне Fox Searchlight выложила первый трейлер грядущего биографического фильма о Джоне Рональде Руэле Толкине. У зрелища нашлись как фанаты, так и хейтеры.

Фото: Getty Images

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