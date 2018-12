👁🎬 ProПрокат: Гринч и Бамблби похищают Рождество

С 20 декабря в кинотеатры ворвется эпический фильм о Трансформерах, пикантная отечественная комедия и еще несколько новинок.

«Бамблби»

В ролях: Хейли Стейнфилд, Джон Сина, Памела Адлон, Джастин Теру, Нина Чик, Мегин Прайс

Первый закон кинофраншиз гласит: самый старый и популярный герой серии рано или поздно получит именной фильм. Правда, не факт, что фильм окажется столь же популярным, как сам герой (см. «Соло»). На этот раз личный приквел/спин-офф достался автоботу Бамблби из вселенной Трансформеров. Чтобы ему не так одиноко было вглядываться в будущее человечества своими голубыми светодиодными глазами, в напарницы Бамблби дали девушку по имени Чарли. По всем правилам приквелов, нам покажут, как герой завел друзей, получил свое легендарное прозвище и впервые опробовал трюки, которые в основной серии фильмов уже стали классикой. Фильм снял Трэвис Найт, бывший в 90-х рэпером-неудачником, но ставший успешным аниматором, – однако аплодисменты критиков достались не только ему, но и 22-летней исполнительнице роли Чарли, Хейли Стейнфилд, которая еще в 14 лет была номинирована на «Оскар» за роль в «Железной хватке». Уверяем: для того, чтобы насладиться их мастерством, вовсе не обязательно быть фанатом франшизы.

«Гринч»

Роли озвучивали: Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Кенан Томпсон, Сэм Лаваньино

Ко многочисленным вариантам фамилии неподражаемого Бенедикта Камбербэтча впору добавить «Камбергринч». Все верно: между перевоплощениями в Патрика Мелроуза и лысеющего лоббиста «Брексита» Шерлок Холмс всея телевидения озвучил зеленого чудика из сказки Доктора Сьюза «Как Гринч похитил Рождество». В США мультфильм вышел еще в октябре, и критики успели позлорадствовать насчет того, что он-де «ничего не добавляет к первоисточнику». Но давайте будем справедливы: что вообще можно добавить к 30-страничной детской книжке, большую часть которой занимают картинки? Хоть новинка и не заставит шестилеток видеть в кошмарах ухмылку Гринча, как было с мультфильмом 1966 года, и не собьет с ног китчевым сочетанием анимации с живыми актерами, как сделал фильм 2000-го, зато для семейного похода в кинотеатр накануне Рождества она практически идеальна.

«Дубликат»

В ролях: Энсел Элгорт, Патриша Кларксон, Сьюки Уотерхаус, Мэтт Бомер, Дуглас Ходж, Джо Эгендер

Энселу Элгорту в последнее время не везет: «Клуб миллиардеров» зрители дружно проигнорировали, а «Ноябрьские преступники» удерживают на RottenTomatoes катастрофический рейтинг 0%. До выхода в 2019 году экранизации «Щегла» Донны Тартт у актера был еще один шанс реабилитироваться – фантастический триллер Билла Оливера «Дубликат» (в оригинале – «Джонатан»). Но не настраивайтесь заранее на яркое зрелище: он не слишком-то фантастический и не очень-то триллер – скорее, современная вариация на тему Джекилла и Хайда с романтической затравкой. Элгорт играет роль успешного архитектора, в котором уживаются две личности: когда Джонатан засыпает, просыпается Джон. Проблемы начинаются, когда один решает увести у другого девушку (Сьюки Уотерхаус). На фестивалях и в американском прокате картина фурора не вызвала, но в целом это крепкий фильм, который понравится тем, кто рад возрождению простых триллеров в стиле 90-х – от «Не в себе» Содерберга до «Репродукции».

«Секс и ничего личного»

В ролях: Сергей Притула, Роман Луцкий, Наталия Мазур, Анжелика Николаева, Андрей Данилко

Несмотря на «горячее» промо, первый полнометражный фильм Ольги Ряшиной – достаточно стандартная романтическая комедия; просто под несколько более пикантным соусом, чем принято в rom-com. Но в ней нет ничего, что мешало бы сходить на премьеру вдвоем (имеется в виду пара влюбленных, а не пара «зритель + приставленный к нему координатор из Нацкомморали»). Если точнее, то это адаптация стандартной романтической комедии – канадского фильма My Awkward Sexual Adventure (2012). Украинский «Секс и ничего личного» копирует прототип практически подчистую, ничего не изменив в сюжете о неловком бухгалтере, что навеселе ввалился в стриптиз-клуб и встретил там танцовщицу Диану, которая взялась сделать его мужчиной в глазах требовательной невесты. Но за вычетом предсказуемых изъянов вроде рекламных продуктов, у которых есть аж собственная сюжетная линия, это качественный массовый фильм: подробнее читайте в нашей рецензии.

