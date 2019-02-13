📹 Выпускайте Орландо: зрители комментируют трейлер байопика о Толкине
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📹 Выпускайте Орландо: зрители комментируют трейлер байопика о Толкине

от Telekritika
От Telekritika 29
Главная Кино 📹 Выпускайте Орландо: зрители комментируют трейлер байопика о Толкине

12 февраля Fox Searchlight выложила первый трейлер грядущего биографического фильма о Джоне Рональде Руэле Толкине. У зрелища нашлись как фанаты, так и хейтеры.

Самый популярный комментарий на YouTube цитирует слова самого Толкина, который писал, что Средиземье вдохновлено его трепетом перед чудесами настоящей земли. «Я так этого жду!» – добавляет зритель.

Набрав 1,5 млн просмотров, ролик получил лишь 300 с лишним дизлайков против 11 тысяч лайков.

«Как бы я хотел, чтобы передо мной не было дилеммы, смотреть 10 мая “Детектива Пикачу” или “Толкина”», – пишет один из комментаторов.

Другие фанаты переживают насчет исторической правды в фильме. «Хоть бы Fox не впихнула Толкина в первые ряды пехотинцев – он вообще-то был связистом», – замечает один. Некоторые волнуются о том, чтобы историю, напротив, не сделали основным источником вдохновения для «Властелина колец».

«Надеюсь, “Толкин” не будет из разряда фильмов “мечтательный мальчик идет на войну и придумывает на ее основе сказку”».

Даже самые упертые поклонники писателя на Reddit впечатлились фантастическими сценами. «Я уже вижу, как из этого фильма получится “Лабиринт Фавна”», – предсказывает один комментатор. Но самая популярная реплика все равно гласит: «Жду не дождусь, когда появится Орландо Блум».

Ну, по крайней мере в главных ролях экранному эльфу роли не досталось: самого Толкина сыграл Николас Холт («Тепло наших тел», «Фаворитка»), а компанию ему составили Лили Коллинз («С любовью, Рози») и Патрик Гибсон («Тюдор»). Фильм снят режиссером Доме Карукоски по сценарию Дэвида Глисона и Стивена Бересфорда.

Напомним также, что Universal выпустила трейлер музыкальной комедии Yesterday от режиссера «На игле» Дэнни Бойла.

Фото: Fox Searchlight

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