📹 Дэнни Бойл вычеркнул «Битлз» из истории в новом фильме

Возможно, это все лишь в голове у главного героя (Химеш Патель): после травмы он приходит в себя, обнаруживая, что никто из окружающих не слышал песен «Битлз». Поиск по этому слову выдает одних жуков, а в ответ на запрос «Джон Пол» Google предлагает Папу Римского. Даже его подружка болезненно реагирует на Yesterday, понятия не имея, что печальную песню о расставании написал Маккартни, а не наш герой. Так начинается его восхождение к славе, потому что теперь вся народная любовь, хранившаяся в резервах для Пола, Джона, Джорджа и Ринго, выплескивается на бывшего музыкального неудачника.

Судя по трейлеру нового фильма Дэнни Бойла, нас ждет новое слово в музыкальных комедиях, из которых в последнее время в кинотеатрах мельтешила лишь «Мама Мия!» (кстати, Ричард Кертис, написавший сценарий совместно с Бойлом, частично работал над второй частью этого превозносящего ABBA мюзикла). Кроме звезды «Жителей Ист-энда» Пателя, в фильме снялись Кейт Маккиннон («Охотники за привидениями 2»), Лили Джеймс («Малыш на драйве»), Ламорн Моррис («Новенькая») и Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»).

Напомним, что вчера Hulu выпустил первый тизер мини-сериала по мотивам одноименного сатирического романа Джозефа Хеллера «Поправка-22».