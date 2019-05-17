🦇 Роберт Паттинсон – главный кандидат на роль Бэтмена

Несмотря на то, что контракт еще не подписан, в Warner Bros. Роберта Паттинсона считают главным кандидатом на роль и рассчитывают на скорое заключение сделки. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники; Warner Bros. никак не прокомментировала информацию.

Фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» запланирован к выходу 25 июня 2021 года. Сейчас режиссер, известный по двум сиквелам «Планеты обезьян», финализирует сценарий грядущей картины. К супергеройскому проекту он присоединился в 2017 году, когда Бен Аффлек сдал свои режиссерские полномочия.

Что касается 32-летнего Паттинсона, то в данный момент его с Warner’ами связывает еще один проект – пока еще безымянный фильм Кристофера Нолана, который выйдет в 2020 году. А в этом году актер как никогда демонстрировал востребованность и жанровую всеядность: всего в 2019-м выйдет четыре фильма с его участием – «Высшее общество», «Маяк», «Король» (Netflix) и «В ожидании варваров».

Ранее мы сообщали, что Бен Аффлек, сыгравший Брюса Уэйна в фильмах «Бэтмен против супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости», больше не вернется к этой роли.

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