🦇 Нашли помоложе: Бен Аффлек остался без роли Бэтмена

Бен Аффлек, сыгравший Брюса Уэйна в фильмах «Бэтмен против супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости», больше не вернется к этой роли. Об этом сообщает Deadline. Имя преемника пока не известно, и, признаться, мы тоже сначала подумали, что это лишь хитрый маркетинговый ход – попытка вернуть загадочность образу супергероя. Но нет, Аффлеку и правда не видать роли в новинке, потому что, как сообщают источники, студия ищет актера помоложе – поскольку фильм будет повествовать о ранних годах Уэйна.

Сам Аффлек написал в Twitter, что «ждет с нетерпением фильм о Бэтмене 2021 года в исполнении [режиссера] Мэтта Ривза». Но, по-видимому, как зритель.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019

Для актера произошедшее вдвойне обидно, потому что именно он изначально должен был стать режиссером фильма: Аффлек даже поучаствовал в написании сценария. В августе 2018 года появились слухи о том, что студия Warner Bros отстранит актера от работы над фильмом из-за его алкогольной зависимости и, как следствие, бьющей по бюджету картины страховке. (Компании предпочитают не иметь дела даже со звездными актерами, если те недавно прошли курс лечения от зависимости. Ну, или вверять проект судьбе, как продюсеры фильма 1998 года «Пряничный человечек» с «проблемным» Робертом Дауни-младшим: они на свой страх и риск одобрили фильм без страховки.)

И к другим героям DC: 28 января вышел первый тизер «Хищных птиц», где Warner Bros. мельком показала, как будут выглядеть основные герои долгожданной экранизации одноименной серии комиксов.

Фото: Getty Images