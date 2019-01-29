▶ 🔜 Харли Квинн облачилась в тусовщицу из 80-х

Вчера, 28 января, вышел первый тизер «Хищных птиц», где Warner Bros. лишь мельком показала, как будут выглядеть основные герои долгожданной экранизации одноименной серии комиксов. Помимо тизера, обновленным образом Харли Квинн поделилась актриса Марго Робби в Instagram. «Соскучились?» – написала она, показав селфи со съемочной площадки «Хищных птиц».

Ранее ходили слухи, что Warner Bros. изменит образ Харли Квинн, чтобы дистанцировать проект от «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, получившего негативные отзывы критиков. Но, судя по первым кадрам, героине удалось сохранить татуировку в виде сердечка на лице и некоторые атрибуты (молот и биту), зато в ее внешнем облике появились элементы диско 1980-х.

В тизере также можно заметить Юэна Макгрегора в образе Черной маски, который будет главным злодеем и врагом Бэтмена. Предположительно, группа девушек-супергероинь во главе с Харли Квинн будут ему противостоять (студия держит подробности сюжета в строжайшей тайне).

Напомним, компания Warner Bros. утвердила 7 февраля 2020 года в качестве официальной даты релиза грядущего фильма. Он станет первой лентой DC в году и, конечно же, будет доступен в кинотеатрах IMAX. А пока увидеть Марго Робби на широких экранах можно в ленте «Мария – королева Шотландии», которая вышла в прокат в Украине в середине января.