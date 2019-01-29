▶ 🔜 Харли Квинн облачилась в тусовщицу из 80-х
КиноНовости

▶ 🔜 Харли Квинн облачилась в тусовщицу из 80-х

от Telekritika
От Telekritika 34
Главная Кино ▶ 🔜 Харли Квинн облачилась в тусовщицу из 80-х

Не один месяц фанаты комиксов DС ломали голову над тем, каким же будет новый образ музы Джокера в ленте «Хищные птицы». Ответ всплыл лишь на днях. Во-первых, прощай бомбер и длинные хвостики, да здравствует диско 80-х!

Вчера, 28 января, вышел первый тизер «Хищных птиц», где Warner Bros. лишь мельком показала, как будут выглядеть основные герои долгожданной экранизации одноименной серии комиксов. Помимо тизера, обновленным образом Харли Квинн поделилась актриса Марго Робби в Instagram. «Соскучились?» – написала она, показав селфи со съемочной площадки «Хищных птиц».

Ранее ходили слухи, что Warner Bros. изменит образ Харли Квинн, чтобы дистанцировать проект от «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра, получившего негативные отзывы критиков. Но, судя по первым кадрам, героине удалось сохранить татуировку в виде сердечка на лице и некоторые атрибуты (молот и биту), зато в ее внешнем облике появились элементы диско 1980-х.

В тизере также можно заметить Юэна Макгрегора в образе Черной маски, который будет главным злодеем и врагом Бэтмена. Предположительно, группа девушек-супергероинь во главе с Харли Квинн будут ему противостоять (студия держит подробности сюжета в строжайшей тайне).

Напомним, компания Warner Bros. утвердила 7 февраля 2020 года в качестве официальной даты релиза грядущего фильма. Он станет первой лентой DC в году и, конечно же, будет доступен в кинотеатрах IMAX. А пока увидеть Марго Робби на широких экранах можно в ленте «Мария – королева Шотландии», которая вышла в прокат в Украине в середине января.

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Стало известно, кто временно заменит Баранову в «1+1...

24.10.2018

Давай повеселее: появился трейлер супергеройской комедии «Шазам»

23.07.2018

🐁 Лабораторные нимфы: что пишут критики о «Дау»...

24.01.2019

Мишель Андраде снова попробует себя в роли актрисы

20.08.2018

Дело «Сватов»: первый суд и государственная тайна

21.05.2018

В Telegram появилась одна из функций соцсетей

07.02.2018

В видеоролике показали, что произойдет, если дверь самолета...

29.01.2018

Феномен «Телохранителя»: как незамысловатый сериал побил рейтинговый рекорд

19.09.2018

Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар», среди которых...

14.01.2016

«Вавилон Берлин»: найдите 10 отличий между сериалом и...

26.01.2018