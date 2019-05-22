🎥 Что пишут критики о новом фильме Квентина Тарантино
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🎥 Что пишут критики о новом фильме Квентина Тарантино

от Telekritika
От Telekritika 120
Главная Кино 🎥 Что пишут критики о новом фильме Квентина Тарантино

Вчера на Каннском кинофестивале состоялась премьера почти трехчасового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде». «Телекритика» рассказывает, как ключевые обозреватели восприняли новинку.

После премьеры зрители устроили фильму шестиминутные овации. А накануне режиссер обратился к посетителям фестиваля, попросив их не размещать в интернете спойлеры к картине. Некоторые восприняли это как шутку по поводу вездесущей «культуры спойлеров», но глава Sony Entertainment Том Ротман присоединился к пожеланиям Тарантино в комментарии The Hollywood Reporter – мол, у фильма «Однажды в Голливуде» такая потрясающая концовка, что грешно было бы ее испортить другим зрителям. Что ж, давайте взглянем на рецензии в СМИ – и будем надеяться, что в них обошлось без спойлеров.

The Hollywood Reporter

«“Однажды в Голливуде” – неровный, громоздкий по своей структуре фильм, к тому же не без своих слабых мест. Но еще он – обезоруживающее и подрывное признание любви к источниках вдохновения Тарантино: режиссер заново выстраивает Фабрику Грез такой, какой она была во времена его детства, одновременно переписывая травматический эпизод, который обычно считают концом этой эры».

🎥 Что пишут критики о новом фильме Квентина Тарантино

Фото: Sony Pictures Entertainment

The Wrap

«Повествование ограничено шестью месяцами 1969 года, но фильм наполнен отсылками к (или полноценными воссозданиями) старых телешоу, старых фильмов, старых рекламных джинглов. Тарантино наслаждается своей одержимостью, получив возможность управлять тем, что он любил в детстве. Он воссоздает Голливуд 1969 года, выудив чуть ли не каждый выживший неоновый знак из этого периода. […] Музыкальный автомат Тарантино работает едва ли не напряженнее, чем в “Криминальном чтиве” (Рой Хэд! Paul Revere & the Raiders! Нил Даймонд! Vanilla Fudge!), и на протяжении двух часов и сорока минут Рик и Клифф (Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт – ред.) не только решают рабочие и личные проблемы, но и сталкиваются с Шэрон Тейт (соседка Рика, чью роль сыграла Марго Робби) и «Семьей» Мэнсона. […] Достаточно будет сказать, что “Однажды… в Голливуде” (троеточие имеет значение!) – самый созерцательный фильм Тарантино, но только до определенного момента».

🎥 Что пишут критики о новом фильме Квентина Тарантино

Фото: Sony Pictures Entertainment

Variety

«Тарантино обошелся с убийствами Мэнсона в “Однажды в Голливуде” одновременно экстремальнее и тривиальнее, чем с нацистами в финале “Бесславных ублюдков”. Для апологетов Тарантино это может быть легким разочарованием. Кто-то скажет, что это всего лишь фильм. Но на протяжении большей части “Однажды в Голливуде” Тарантино блестяще использует присутствие девочек Мэнсона как намеки на нечто дьявольское в голливудском космосе. Но фильм чересчур просто разрешает эти “негативные вибрации”. Под конец Тарантино делает то, что можно назвать совершенно тарантиновским, но уже трудно назвать хоть сколько-нибудь революционным».

🎥 Что пишут критики о новом фильме Квентина Тарантино

Фото: Sony Pictures Entertainment

IndieWire

«Когда история пробуксовывает, Тарантино достигает пика самосознания: он даже позволяет двум героям несколько минут просто смотреть и комментировать эпизод “ФБР”. Неуклюжий закадровый голос перечисляет режиссеров спагетти-вестернов от Перони до Корбуччи, как будто Тарантино создавал сценарий с помощью обратного проектирования – сначала имена, а потом уже нарратив. Постоянное нагромождение имен и названий производит впечатление, будто автор фильма просматривает свою коллекцию фильмов, выбирая самые примечательные из той эпохи, но никогда ничего не снимая с полки».

🎥 Что пишут критики о новом фильме Квентина Тарантино

Фото: Sony Pictures Entertainment

The Guardian

«Самая невероятная (и самая смешная) сцена фильма – когда Клифф устраивается дублером на съемки “Зеленого шершня” и его вызывает на бой Брюс Ли в костюме Като. Это шикарное побоище, хотя я не до конца согласен с тем, как Тарантино вообразил его исход – но все равно я смеялся еще три минуты после того, как сцена закончилась. А потом мы переходим к финалу – кровавому беспределу, который подводит фильм к безумной развязке. Она наверняка вынудит вас прокрутить весь фильм у себя в голове. Вышло возмутительно, дезориентируще, безответственно – но великолепно».

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