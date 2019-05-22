🎥 Что пишут критики о новом фильме Квентина Тарантино

После премьеры зрители устроили фильму шестиминутные овации. А накануне режиссер обратился к посетителям фестиваля, попросив их не размещать в интернете спойлеры к картине. Некоторые восприняли это как шутку по поводу вездесущей «культуры спойлеров», но глава Sony Entertainment Том Ротман присоединился к пожеланиям Тарантино в комментарии The Hollywood Reporter – мол, у фильма «Однажды в Голливуде» такая потрясающая концовка, что грешно было бы ее испортить другим зрителям. Что ж, давайте взглянем на рецензии в СМИ – и будем надеяться, что в них обошлось без спойлеров.

«“Однажды в Голливуде” – неровный, громоздкий по своей структуре фильм, к тому же не без своих слабых мест. Но еще он – обезоруживающее и подрывное признание любви к источниках вдохновения Тарантино: режиссер заново выстраивает Фабрику Грез такой, какой она была во времена его детства, одновременно переписывая травматический эпизод, который обычно считают концом этой эры».

«Повествование ограничено шестью месяцами 1969 года, но фильм наполнен отсылками к (или полноценными воссозданиями) старых телешоу, старых фильмов, старых рекламных джинглов. Тарантино наслаждается своей одержимостью, получив возможность управлять тем, что он любил в детстве. Он воссоздает Голливуд 1969 года, выудив чуть ли не каждый выживший неоновый знак из этого периода. […] Музыкальный автомат Тарантино работает едва ли не напряженнее, чем в “Криминальном чтиве” (Рой Хэд! Paul Revere & the Raiders! Нил Даймонд! Vanilla Fudge!), и на протяжении двух часов и сорока минут Рик и Клифф (Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт – ред.) не только решают рабочие и личные проблемы, но и сталкиваются с Шэрон Тейт (соседка Рика, чью роль сыграла Марго Робби) и «Семьей» Мэнсона. […] Достаточно будет сказать, что “Однажды… в Голливуде” (троеточие имеет значение!) – самый созерцательный фильм Тарантино, но только до определенного момента».

«Тарантино обошелся с убийствами Мэнсона в “Однажды в Голливуде” одновременно экстремальнее и тривиальнее, чем с нацистами в финале “Бесславных ублюдков”. Для апологетов Тарантино это может быть легким разочарованием. Кто-то скажет, что это всего лишь фильм. Но на протяжении большей части “Однажды в Голливуде” Тарантино блестяще использует присутствие девочек Мэнсона как намеки на нечто дьявольское в голливудском космосе. Но фильм чересчур просто разрешает эти “негативные вибрации”. Под конец Тарантино делает то, что можно назвать совершенно тарантиновским, но уже трудно назвать хоть сколько-нибудь революционным».

«Когда история пробуксовывает, Тарантино достигает пика самосознания: он даже позволяет двум героям несколько минут просто смотреть и комментировать эпизод “ФБР”. Неуклюжий закадровый голос перечисляет режиссеров спагетти-вестернов от Перони до Корбуччи, как будто Тарантино создавал сценарий с помощью обратного проектирования – сначала имена, а потом уже нарратив. Постоянное нагромождение имен и названий производит впечатление, будто автор фильма просматривает свою коллекцию фильмов, выбирая самые примечательные из той эпохи, но никогда ничего не снимая с полки».

«Самая невероятная (и самая смешная) сцена фильма – когда Клифф устраивается дублером на съемки “Зеленого шершня” и его вызывает на бой Брюс Ли в костюме Като. Это шикарное побоище, хотя я не до конца согласен с тем, как Тарантино вообразил его исход – но все равно я смеялся еще три минуты после того, как сцена закончилась. А потом мы переходим к финалу – кровавому беспределу, который подводит фильм к безумной развязке. Она наверняка вынудит вас прокрутить весь фильм у себя в голове. Вышло возмутительно, дезориентируще, безответственно – но великолепно».

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