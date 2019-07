👁 Для гиков, христиан и эстетов: все о нишевых стриминговых сервисах

«Телекритика» рассказывает о платформах, которые, в отличие от сервисов широкого профиля вроде Netflix и Amazon, предлагают зрителю строго определенный контент – авторские фильмы, пласты конкретного жанра и программы, рассчитанные на целевую демографию.

Как известно, Netflix придерживается мнения, что возраст и место проживания зрителя еще ничего не говорят о его потенциальных предпочтениях. «75-летний датчанин с таким же успехом может подсесть на “Ривердэйл”, как мои дети-подростки», — считает глава отдела контента Тед Сарандос. Более того, всеядность Netflix как провайдера как будто заточена под то, чтобы и зритель становился менее переборчивым – и американские тинейджеры, к примеру, могут дорасти до какого-нибудь датского «Моста». Тем не менее, контент бывает столь специфическим, что мешать его с фильмами для широкой аудитории не имеет смысла – например, как хоррор-комедии категории «Б» в духе «Обжор» (низкобюджетного клона «Гремлинов»), которые гордо приютил тематический сервис Shout Factory TV. И зритель, в свою очередь, бывает столь привередливым, что ему подавай исключительно фильмы определенного жанра. О том, где искать залежи тематического кино, сколько стоит подписка и где она доступна, рассказываем ниже.

Романтические фильмы

Любовный роман – сам по себе специфический жанр, а экранизации любовных романов – и подавно. Но Passionflix ($5,99/мес., доступен во всем мире) предлагает именно такой нишевый контент. Сервис принадлежит сестре Илона Маска Тоске, которая на старте проекта смогла привлечь инвестиции в размере $4,75 млн – в том числе от другого своего брата, Кимбала Маска. На сегодняшний день подписчик получает доступ к 31 фильму (включая «Шоколад», номинировавшийся на «Оскар») и трем шоу. Весь контент на платформе сейчас отсортирован от «милого» (nice) до «шаловливого» (naughty). В последнюю категорию попали сериал Driven 2018 года и фильм «Голливудская грязь» (2017), режиссером которого выступила сама Тоска Маск. Passionflix не только размещает чужие фильмы, но и продюсирует оригинальный контент – например, планируется фильм по мотивам бестселлера Джоди Эллен Малпас «Этот мужчина».

Но романтика – это не обязательно «сладкие и гадкие» фильмы, которые предлагает стартап Масков. Кто-то предпочитает семейный контент, и для такой аудитории существует подразделение Hallmark Cards под названием Hallmark Movies Now ($5,99, США). Несмотря на то, что сервис не позиционирует себя как «романтический», его наполнение (и его прошлое название – feeln) говорит само за себя. Создатели платформы описывают свой контент как «фильмы и сериалы для хорошего настроения» (feel good movies and series): в них все влюбляются, готовят и пьют вино, не выходя при этом за рамки рейтинга G, а любимые актеры аудитории кочуют из картины в картину. Кроме того, Hallmark в основном известен «сезонными» фильмами – приуроченными к Рождеству и Дню святого Валентина – так что прямо сейчас на сайте можно наблюдать маркетинговую кампанию, предлагающую посмотреть «90+ рождественских фильмов в июле». И на всякий случай в FAQ подчеркивается, что Hallmark Movies Now не является религиозной организацией.

Триллеры и хорроры

Аудитория фильмов ужасов давно зарекомендовала себя как платежеспособная – по крайней мере, когда дело касается знаковых хоррор-франшиз вроде «Заклятия» или удачных выпускников инди-рынка в духе недавнего «Солнцестояния». Но оказывается, что фанаты с такой же готовностью платят за жанровые фильмы прошлых лет. В 2014–2015 гг. запустились четыре заметных стриминговых сервиса, ориентированных на поклонников хоррора – Screambox, Frightpix, Full Moon Streaming и The Crypt.

По закону жанра, не все доживают до рассвета, и сейчас аудитория слэшеров и мистических ужасов в основном толпится на сервисе AMC Networks под названием Shudder ($4,99, США, Ирландия, Великобритания, Канада). Еще в 2016 году он не сильно отставал от Screambox, но сделал ставку на эксклюзивный контент (например, «31» Роба Зомби вышел здесь на две недели раньше DVD-релиза) и вырвался вперед. Сейчас платформа предлагает классику хоррора вроде «Носферату» наряду с контркультурными хитами вроде «Мэнди». У Screambox, требующего аналогичную сумму за подписку, просто не было шансов выжить, предлагая свой ассортимент фильмов категории «Б» – по официальному Twitter с горсткой мемов видно, что дела у сервиса плохи.

Фантастика и супергероика

Высокобюджетные фантастические тентполы расходятся по ключевым стриминговым площадкам, как горячие пирожки – да и авторский сайфай там весьма востребован (например, «Высшее общество» Клэр Дени в июне стал доступен на Amazon). Так что тематическим сервисам приходится выстраивать свой имидж на остатках роскоши – как это делает с примитивистской фантастикой вышеупомянутый Shout Factory. Например, VOD’у, нацеленному на посетителей фантастических конвентов CONtv (бесплатен с рекламой, $6,99 без рекламы, но только в США), приходится довольствоваться малобюджетным порожняком в духе «Астронавт: последний толчок» или культовой классикой второго эшелона.

Куда интереснее и современнее выглядят ультранишевые проекты вроде Dust – детища студии Gunpowder & Sky, которая бесплатно выкладывает научно-фантастические короткометражки, а в 2017 году эксклюзивно показала студенческий фильм Джорджа Лукаса «Электронный лабиринт». В июне компания (назвать ее платформой нельзя – все видео Dust выходят на сторонних площадках, включая YouTube) выпустила короткометражный фильм «После нее» со звездой «Очень странных дел» Наташей Дайер.

Что касается громких имен, то большие надежды возлагались на стриминговый сервис DC Universe ($7,99, США), однако в последнее время новости о главных премьерах были сплошь грустными – «Болотную тварь» отменили после первого сезона, а сериал о супергероине Старгерл отложили до 2020 года. И вообще, когда материнская компания DC Comics, Warner Media, запускает стриминговый сервис широкого профиля, наличие отдельной платформы для DC-гиков кажется излишеством. На недавнем Комик-коне в Сан-Диего DC Universe успокоил фанатов, заверив, что не только продлит «Титанов» и «Роковой патруль», но и запустит мультсериал о Харли Куинн. Однако опыт подписчиков Netflix, которые разом лишились ряда любимых супергероев Marvel, подсказывает «дисишникам»: рано радуетесь.

Мультфильмы и аниме

В ноябре 2018 года партнерство двух главных поставщиков аниме-контента в интернете распалось, так что имеет смысл рассказать об их сервисах по отдельности. Crunchyroll ($7,99, доступен во всем мире) является дочерней компанией Otter Media, которая, в свою очередь, входит в Warner Media. Пользователь может выбирать из 900 аниме-сериалов и 200 азиатских дорам, однако из-за авторских прав конкретное шоу может быть недоступно в вашей стране. Многие сериалы, премьера которых происходит на Crunchyroll, параллельно появляются на Funimation ($5,99–7,99, США и Канада), но первый предлагает их с субтитрами, а второй – дублированные, как произошло в июле с экранизацией манги «Доктор Стоун». И все же топовые шоу вроде недавней «Саги о Винланде» (которую в США позиционировали, как мультфильм для любителей «Викингов» и «Игры престолов») приземляются на сервисах «большой тройки» – в данном случае, Amazon Prime.

То же самое справедливо для европейских и американских мультфильмов – самые востребованные наименования распределены между Amazon, Netflix и Hulu, а уже в ноябре в гонку включится и Disney+. Но любители классики могут сделать выбор в пользу Boomerang ($4,99, США) и безлимитно смотреть на старые похождения Багза Банни и Скуби Ду.

Артхаус и кураторские платформы

Еще до того, как на Amazon вышел его первый сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым», режиссер «Драйва» Николас Виндинг Рефн подался в диджитал – запустил собственный стриминговый сервис byNWR (бесплатный и доступный по всему миру, но требуется регистрация). Особенность этой и ей подобных платформ в том, что фильмы отбираются не «менеджерами по контенту», а синефилами – в данном случае, самим Рефном и гостевыми редакторами. Раз в квартал на byNWR начинается новая «глава», состоящая из трех отреставрированных грайндхаусных фильмов – один фильм выходит раз в месяц. Релиз сопровождается публикацией статей, призванных лучше объяснить феномен той или иной картины. Например, в сентябре стартует «Глава 6» You ain’t no punk, you punk, посвященная фильмам о юных бунтарях.

Но Рефн – не единственный концептуальный воин в поле, захваченном Netflix’ом: портал MUBI ($10,99, доступен в 195 странах) существует еще с 2007 года и ежедневно выкладывает новый артхаусный фильм, отобранный кураторами портала. Например, на днях состоялся MUBI-релиз «Мифа об американской вечеринке» Дэвида Роберта Митчелла – фильма с непрофессиональными актерами, который проложил Митчеллу путь к славе. Но MUBI – один из немногих сервисов инди-кино, взимающий с пользователя цену уровня мейнстримных стриминговых площадок. В этой области хватает опций на любой кошелек: Filmatique ($4,95, США и Канада), Le CiNéMa Club (бесплатный) – большинство таких сайтов, отбирающих свои фильмы «вручную», обновляются раз в неделю и просят не больше $6 в месяц, а местным студентам часто показывают кино в обмен на библиотечную карточку.

Некоторые мейнстримные платформы тоже поспешили запустить «кураторские» подразделения: например, на VOD-сервисе британского Channel 4 появился раздел Walter Presents, где продюсер и синефил Уолтер Юззолино складирует фильмы и сериалы, которые ему по нраву – например, «Германия-83» Анны Вингер и десятки разнокалиберных сканди-нуаров.

…и все остальные

Перечисленные сервисы – лишь верхушка айсберга, потому что в наши дни даже бренды, не связанные с диджитал (например, фирма-владелец складских помещений) считают нужным запускать собственные стриминговые платформы. Среди нишевых сервисов в сети процветают те, что специализируются на документальном кино (Yaddo, Docsville, CuriosityStream). А вот с комедиями дело обстоит хуже – профильная платформа Comcast под названием Seeso закрылась спустя полтора года после запуска. Есть сервисы с исключительно фильмами о геях (Revry) и лесбиянках (Section II) – и есть стриминговые порталы с исключительно христианскими фильмами (PureFlix). Целый пласт сервисов в США рассчитан на темнокожее население, и в то время как Kweli или Urban Movie Channel показывают фильмы для широкой аудитории, Brown Sugar специализируется на т.н. «блэксплотейшен» – криминальных экшенах 70-х с темнокожими актерами.

Если пресловутый стриминговый пузырь не лопнет, то можно ожидать, что рынок достигнет своеобразного баланса: пользователь с доходом выше среднего, и не только в Штатах, будет иметь подписку как на мейнстримный сервис для того, чтобы быть в курсе новинок, так и на нишевый – для души.

Заглавное фото: byNWR