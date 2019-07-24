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👁 Для гиков, христиан и эстетов: все о нишевых стриминговых сервисах

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 798
Главная ДиджиталАналитика 👁 Для гиков, христиан и эстетов: все о нишевых стриминговых сервисах

Пока аналитики предупреждают о том, что пузырь VOD’ов в скором времени лопнет, стриминговые сервисы продолжают плодиться – и специализироваться.

«Телекритика» рассказывает о платформах, которые, в отличие от сервисов широкого профиля вроде Netflix и Amazon, предлагают зрителю строго определенный контент – авторские фильмы, пласты конкретного жанра и программы, рассчитанные на целевую демографию.

Как известно, Netflix придерживается мнения, что возраст и место проживания зрителя еще ничего не говорят о его потенциальных предпочтениях. «75-летний датчанин с таким же успехом может подсесть на “Ривердэйл”, как мои дети-подростки», — считает глава отдела контента Тед Сарандос. Более того, всеядность Netflix как провайдера как будто заточена под то, чтобы и зритель становился менее переборчивым – и американские тинейджеры, к примеру, могут дорасти до какого-нибудь датского «Моста». Тем не менее, контент бывает столь специфическим, что мешать его с фильмами для широкой аудитории не имеет смысла – например, как хоррор-комедии категории «Б» в духе «Обжор» (низкобюджетного клона «Гремлинов»), которые гордо приютил тематический сервис Shout Factory TV. И зритель, в свою очередь, бывает столь привередливым, что ему подавай исключительно фильмы определенного жанра. О том, где искать залежи тематического кино, сколько стоит подписка и где она доступна, рассказываем ниже.

Романтические фильмы

скриншот Passionflix

Скриншот: Passionflix

Любовный роман – сам по себе специфический жанр, а экранизации любовных романов – и подавно. Но Passionflix ($5,99/мес., доступен во всем мире) предлагает именно такой нишевый контент. Сервис принадлежит сестре Илона Маска Тоске, которая на старте проекта смогла привлечь инвестиции в размере $4,75 млн – в том числе от другого своего брата, Кимбала Маска. На сегодняшний день подписчик получает доступ к 31 фильму (включая «Шоколад», номинировавшийся на «Оскар») и трем шоу. Весь контент на платформе сейчас отсортирован от «милого» (nice) до «шаловливого» (naughty). В последнюю категорию попали сериал Driven 2018 года и фильм «Голливудская грязь» (2017), режиссером которого выступила сама Тоска Маск. Passionflix не только размещает чужие фильмы, но и продюсирует оригинальный контент – например, планируется фильм по мотивам бестселлера Джоди Эллен Малпас «Этот мужчина».

скриншот Hallmark Movies

Скриншот: Hallmark Movies Now

Но романтика – это не обязательно «сладкие и гадкие» фильмы, которые предлагает стартап Масков. Кто-то предпочитает семейный контент, и для такой аудитории существует подразделение Hallmark Cards под названием Hallmark Movies Now ($5,99, США). Несмотря на то, что сервис не позиционирует себя как «романтический», его наполнение (и его прошлое название – feeln) говорит само за себя. Создатели платформы описывают свой контент как «фильмы и сериалы для хорошего настроения» (feel good movies and series): в них все влюбляются, готовят и пьют вино, не выходя при этом за рамки рейтинга G, а любимые актеры аудитории кочуют из картины в картину. Кроме того, Hallmark в основном известен «сезонными» фильмами – приуроченными к Рождеству и Дню святого Валентина – так что прямо сейчас на сайте можно наблюдать маркетинговую кампанию, предлагающую посмотреть «90+ рождественских фильмов в июле». И на всякий случай в FAQ подчеркивается, что Hallmark Movies Now не является религиозной организацией.

Триллеры и хорроры

Shudder скриншот

Аудитория фильмов ужасов давно зарекомендовала себя как платежеспособная – по крайней мере, когда дело касается знаковых хоррор-франшиз вроде «Заклятия» или удачных выпускников инди-рынка в духе недавнего «Солнцестояния». Но оказывается, что фанаты с такой же готовностью платят за жанровые фильмы прошлых лет. В 2014–2015 гг. запустились четыре заметных стриминговых сервиса, ориентированных на поклонников хоррора – Screambox, Frightpix, Full Moon Streaming и The Crypt.

По закону жанра, не все доживают до рассвета, и сейчас аудитория слэшеров и мистических ужасов в основном толпится на сервисе AMC Networks под названием Shudder ($4,99, США, Ирландия, Великобритания, Канада). Еще в 2016 году он не сильно отставал от Screambox, но сделал ставку на эксклюзивный контент (например, «31» Роба Зомби вышел здесь на две недели раньше DVD-релиза) и вырвался вперед. Сейчас платформа предлагает классику хоррора вроде «Носферату» наряду с контркультурными хитами вроде «Мэнди». У Screambox, требующего аналогичную сумму за подписку, просто не было шансов выжить, предлагая свой ассортимент фильмов категории «Б» – по официальному Twitter с горсткой мемов видно, что дела у сервиса плохи.

Фантастика и супергероика

скриншот CONtv

Скриншот: CONtv

Высокобюджетные фантастические тентполы расходятся по ключевым стриминговым площадкам, как горячие пирожки – да и авторский сайфай там весьма востребован (например, «Высшее общество» Клэр Дени в июне стал доступен на Amazon). Так что тематическим сервисам приходится выстраивать свой имидж на остатках роскоши – как это делает с примитивистской фантастикой вышеупомянутый Shout Factory. Например, VOD’у, нацеленному на посетителей фантастических конвентов CONtv (бесплатен с рекламой, $6,99 без рекламы, но только в США), приходится довольствоваться малобюджетным порожняком в духе «Астронавт: последний толчок» или культовой классикой второго эшелона.

Куда интереснее и современнее выглядят ультранишевые проекты вроде Dust – детища студии Gunpowder & Sky, которая бесплатно выкладывает научно-фантастические короткометражки, а в 2017 году эксклюзивно показала студенческий фильм Джорджа Лукаса «Электронный лабиринт». В июне компания (назвать ее платформой нельзя – все видео Dust выходят на сторонних площадках, включая YouTube) выпустила короткометражный фильм «После нее» со звездой «Очень странных дел» Наташей Дайер.

скриншот DCUniverse

Скриншот: DC Universe

Что касается громких имен, то большие надежды возлагались на стриминговый сервис DC Universe ($7,99, США), однако в последнее время новости о главных премьерах были сплошь грустными – «Болотную тварь» отменили после первого сезона, а сериал о супергероине Старгерл отложили до 2020 года. И вообще, когда материнская компания DC Comics, Warner Media, запускает стриминговый сервис широкого профиля, наличие отдельной платформы для DC-гиков кажется излишеством. На недавнем Комик-коне в Сан-Диего DC Universe успокоил фанатов, заверив, что не только продлит «Титанов» и «Роковой патруль», но и запустит мультсериал о Харли Куинн. Однако опыт подписчиков Netflix, которые разом лишились ряда любимых супергероев Marvel, подсказывает «дисишникам»: рано радуетесь.

Мультфильмы и аниме

скриншот Crunchyroll

Скриншот: Crunchyroll

В ноябре 2018 года партнерство двух главных поставщиков аниме-контента в интернете распалось, так что имеет смысл рассказать об их сервисах по отдельности. Crunchyroll ($7,99, доступен во всем мире) является дочерней компанией Otter Media, которая, в свою очередь, входит в Warner Media. Пользователь может выбирать из 900 аниме-сериалов и 200 азиатских дорам, однако из-за авторских прав конкретное шоу может быть недоступно в вашей стране. Многие сериалы, премьера которых происходит на Crunchyroll, параллельно появляются на Funimation ($5,99–7,99, США и Канада), но первый предлагает их с субтитрами, а второй – дублированные, как произошло в июле с экранизацией манги «Доктор Стоун». И все же топовые шоу вроде недавней «Саги о Винланде» (которую в США позиционировали, как мультфильм для любителей «Викингов» и «Игры престолов») приземляются на сервисах «большой тройки» – в данном случае, Amazon Prime.

скриншот Boomerang

Скриншот: Boomerang

То же самое справедливо для европейских и американских мультфильмов – самые востребованные наименования распределены между Amazon, Netflix и Hulu, а уже в ноябре в гонку включится и Disney+. Но любители классики могут сделать выбор в пользу Boomerang ($4,99, США) и безлимитно смотреть на старые похождения Багза Банни и Скуби Ду.

Артхаус и кураторские платформы

byNWR заставка

Скриншот: byNWR

Еще до того, как на Amazon вышел его первый сериал «Слишком стар, чтобы умереть молодым», режиссер «Драйва» Николас Виндинг Рефн подался в диджитал – запустил собственный стриминговый сервис byNWR (бесплатный и доступный по всему миру, но требуется регистрация). Особенность этой и ей подобных платформ в том, что фильмы отбираются не «менеджерами по контенту», а синефилами – в данном случае, самим Рефном и гостевыми редакторами. Раз в квартал на byNWR начинается новая «глава», состоящая из трех отреставрированных грайндхаусных фильмов – один фильм выходит раз в месяц. Релиз сопровождается публикацией статей, призванных лучше объяснить феномен той или иной картины. Например, в сентябре стартует «Глава 6» You ain’t no punk, you punk, посвященная фильмам о юных бунтарях.

скриншот MUBI

Скриншот: MUBI

Но Рефн – не единственный концептуальный воин в поле, захваченном Netflix’ом: портал MUBI ($10,99, доступен в 195 странах) существует еще с 2007 года и ежедневно выкладывает новый артхаусный фильм, отобранный кураторами портала. Например, на днях состоялся MUBI-релиз «Мифа об американской вечеринке» Дэвида Роберта Митчелла – фильма с непрофессиональными актерами, который проложил Митчеллу путь к славе. Но MUBI – один из немногих сервисов инди-кино, взимающий с пользователя цену уровня мейнстримных стриминговых площадок. В этой области хватает опций на любой кошелек: Filmatique ($4,95, США и Канада), Le CiNéMa Club (бесплатный) – большинство таких сайтов, отбирающих свои фильмы «вручную», обновляются раз в неделю и просят не больше $6 в месяц, а местным студентам часто показывают кино в обмен на библиотечную карточку.

Некоторые мейнстримные платформы тоже поспешили запустить «кураторские» подразделения: например, на VOD-сервисе британского Channel 4 появился раздел Walter Presents, где продюсер и синефил Уолтер Юззолино складирует фильмы и сериалы, которые ему по нраву – например, «Германия-83» Анны Вингер и десятки разнокалиберных сканди-нуаров.

…и все остальные

Перечисленные сервисы – лишь верхушка айсберга, потому что в наши дни даже бренды, не связанные с диджитал (например, фирма-владелец складских помещений) считают нужным запускать собственные стриминговые платформы. Среди нишевых сервисов в сети процветают те, что специализируются на документальном кино (Yaddo, Docsville, CuriosityStream). А вот с комедиями дело обстоит хуже – профильная платформа Comcast под названием Seeso закрылась спустя полтора года после запуска. Есть сервисы с исключительно фильмами о геях (Revry) и лесбиянках (Section II) – и есть стриминговые порталы с исключительно христианскими фильмами (PureFlix). Целый пласт сервисов в США рассчитан на темнокожее население, и в то время как Kweli или Urban Movie Channel показывают фильмы для широкой аудитории, Brown Sugar специализируется на т.н. «блэксплотейшен» – криминальных экшенах 70-х с темнокожими актерами.

Если пресловутый стриминговый пузырь не лопнет, то можно ожидать, что рынок достигнет своеобразного баланса: пользователь с доходом выше среднего, и не только в Штатах, будет иметь подписку как на мейнстримный сервис для того, чтобы быть в курсе новинок, так и на нишевый – для души.

Заглавное фото: byNWR

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"