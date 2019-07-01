💰 Вуди против Аннабель: триумф контрпрограммирования

«История игрушек 4» заработала дополнительных $58 млн: таким образом, общая касса фильма на родине составила впечатляющих $237 млн. За рубежом мультфильм заработал в общей сложности $496 млн (из них $80 – по итогам прошедшего уик-энда). Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В свою очередь, «Проклятие Аннабель 3» заработало за уик-энд $20 млн. Международная касса фильма составила $45 млн. Несмотря на то, что это низкие показатели для одной из частей франшизы «Заклятие», относительно скромный бюджет картины (сообщается о порядка $27 млн) все равно делает сборы выигрышными. В США 57% зрителей, посетивших сеансы «Проклятия Аннабель», были женщинами; 53% – людьми младше 25 лет.

«Интересной стороной этого уик-энда было контрпрограммирование, – говорит глава локальной дистрибьюторской сети Warner Bros. Джефф Голдстейн. – Тот факт, что фильм [Дэнни Бойла] “Вчера” стартовал так мощно, а “Аннабель” дотянула до $31,2 млн, говорит о том, что бизнес пребывает в добром здравии».

Романтическая комедия Дэнни Бойла заработала $17 млн в местном прокате и $7,7 – в зарубежном. Сообщается, что фильм больше приглянулся старшей женской аудитории (75% зрителей – это люди в возрасте от 25 лет, 56% зрителей – женщины). «Мы знаем, что наша аудитория старше, – говорит президент локальной дистрибьюторской сети Universal Джим Орр. – Эта группа людей не перестает ходить в кино после первого уик-энда проката. Оценки нашей аудитории на PostTrak и RottenTomatoes очень высокие. Все вместе должно привести нас к долгому, плодотворному домашнему прокату».

Напомним, что неделей ранее, спустя 18 лет после мировой премьеры, в китайский прокат вышла анимационная драма «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. Она с ходу заняла лидирующие позиции по сборам, оставив позади новую часть «Истории игрушек».

Фото: Walt Disney Studios