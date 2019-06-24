💵 «Унесенные призраками» побили «Историю игрушек 4» в китайском прокате

Несмотря на то, что мультфильм Миядзаки вышел в 2001 году, до китайских берегов он «доплыл» только сейчас. Завоевание соседской аудитории у японцев прошло убийственно: $28 миллионов за первые три дня проката. Такой результат явно не удовлетворил планы Disney на этот рынок, так как их мультфильм «История игрушек 4», который стартовал довольно удачно дома, вышел лишь на второе место в китайском прокате – $13,2 миллиона.

В мировом прокате история про девочку, попавшую в мир призраков так же чувствует себя прекрасно, занимая четвертое место. Но здесь уже доминирует «История игрушек 4», которая занимает первое место с кассой в $238 миллионов.

«Унесенные призраками» до сегодняшнего дня держит первое место среди анимационных работ на IMDb. Он выиграл премию «Оскар» в номинации «лучший анимационный полнометражный фильм» в 2003 году и приз «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале в 2002 году. К тому же, мультфильм японского сказочника – самая кассовая картина в Японии за все время с общими сборами в 30,4 млрд йен.

Весной «Телекритика» рассказывала, как в украинских кинотеатрах пираты нелегально прокатывали шедевры Миядзаки.

А пока не вышел новый ProПрокат, стоит посмотреть прошлый, в котором мы рассказываем, чего бы интересного посмотреть сегодня в кинотеатрах (спойлер: «Историю игрушек» там тоже «бьют»).

Фото: Studio Ghibli