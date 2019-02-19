😱 Как звезды и фанаты отреагировали на закрытие сериалов Marvel

Творческие группы «Карателя» и «Джессики Джонс» подались в соцсети, чтобы выговориться.
Исполнитель роли Фрэнка Касла Джон Бернтал написал фанатам эмоциональное послание в Instagram. «Всем, кто служил. Всем, кто пережил потери. Всем, кто любит и понимает Фрэнка и его боль. Для меня было честью пройти его путь. Я бесконечно благодарен фанатам комикса, а также мужчинам и женщинам из Вооруженных сил и правоохранительных органов, для которых Фрэнк так много значит», — написал актер, поблагодарив солдат, которые помогли ему подготовиться к роли.
Кристен Риттер, сыгравшая Джессику Джонс в одноименном сериале, выложила фото со съемочной группой шоу и написала: «Я люблю этих людей до самой луны и обратно. Сыграть Джессику с такими удивительными коллегами и лучшей съемочной группой было чудом, которое длилось последние пять лет. Я благодарна за каждую секунду этого времени».
Джорджия Уигхэм, сыгравшая Эми в «Карателе», пишет: «Эми, девочка моя, я тебя люблю. Сыграть тебя было для меня радостью. До встречи».
Ее коллега по сериалу Эмбер Роуз Рева пишет о своем персонаже Дине: «Хотелось бы, чтобы она продолжала жить, но пока придется сказать Дине “прощай” и поднять бокал за друзей, которые сделали это двухлетнее путешествие возможным».
Один из фанатов набрал в Твиттере 3,3 тысячи лайков, обратившись к Hulu: «Ребят, когда вы уже заберете себе “Сорвиголову”, “Джессику Джонс”, “Карателя”, “Люка Кейджа” и “Железный Кулак”? Вы сможете поднять хорошие деньги; позвольте мне прийти и сделать вам бизнес-предложение».
Другой обитатель Twitter озвучивает мысль, которая посетила всех: «Отмена “Карателя” и “Джессики Джонс” была предсказуемой, но это все равно полная х*рня от и до».
Многие фанаты от избытка эмоций прибегли к гифкам и видео:
Напомним также, что другой конкурент Netflix, компания Amazon, на днях показала промо сериала «Властелин колец», релиз которого запланирован на 2021 год.
Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images