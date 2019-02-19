😱 Как звезды и фанаты отреагировали на закрытие сериалов Marvel

Творческие группы «Карателя» и «Джессики Джонс» подались в соцсети, чтобы выговориться.

Исполнитель роли Фрэнка Касла Джон Бернтал написал фанатам эмоциональное послание в Instagram. «Всем, кто служил. Всем, кто пережил потери. Всем, кто любит и понимает Фрэнка и его боль. Для меня было честью пройти его путь. Я бесконечно благодарен фанатам комикса, а также мужчинам и женщинам из Вооруженных сил и правоохранительных органов, для которых Фрэнк так много значит», — написал актер, поблагодарив солдат, которые помогли ему подготовиться к роли.

Кристен Риттер, сыгравшая Джессику Джонс в одноименном сериале, выложила фото со съемочной группой шоу и написала: «Я люблю этих людей до самой луны и обратно. Сыграть Джессику с такими удивительными коллегами и лучшей съемочной группой было чудом, которое длилось последние пять лет. Я благодарна за каждую секунду этого времени».

Джорджия Уигхэм, сыгравшая Эми в «Карателе», пишет: «Эми, девочка моя, я тебя люблю. Сыграть тебя было для меня радостью. До встречи».

Ее коллега по сериалу Эмбер Роуз Рева пишет о своем персонаже Дине: «Хотелось бы, чтобы она продолжала жить, но пока придется сказать Дине “прощай” и поднять бокал за друзей, которые сделали это двухлетнее путешествие возможным».

Один из фанатов набрал в Твиттере 3,3 тысячи лайков, обратившись к Hulu: «Ребят, когда вы уже заберете себе “Сорвиголову”, “Джессику Джонс”, “Карателя”, “Люка Кейджа” и “Железный Кулак”? Вы сможете поднять хорошие деньги; позвольте мне прийти и сделать вам бизнес-предложение».

.@hulu when are you guys going to pick up daredevil, punisher, jessica jones, luke cage and iron fist you could really make money let me come into your offices and make a business proposal to you — el is watching umbrella academy (@agentsnadeem) February 18, 2019

Другой обитатель Twitter озвучивает мысль, которая посетила всех: «Отмена “Карателя” и “Джессики Джонс” была предсказуемой, но это все равно полная х*рня от и до».

Netflix cancellation of Punisher and Jessica Jones was expected, but it still thoroughly and absolutely sucks. — Richard Newby (@RICHARDLNEWBY) February 18, 2019

Многие фанаты от избытка эмоций прибегли к гифкам и видео:

Aaaaaand they just canceled Jessica Jones and Punisher pic.twitter.com/BfiB197Kcf — Spider-Man Noir (@InsertsUsernme) February 18, 2019

Напомним также, что другой конкурент Netflix, компания Amazon, на днях показала промо сериала «Властелин колец», релиз которого запланирован на 2021 год.

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images