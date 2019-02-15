🧙‍♂️ Amazon показала первое промо сериала «Властелин колец»

Что ж, не очень мощное начало, но духу Толкина отвечает. Карту на сайте можно приближать, скроллить или скачать, но особого интерактива не предусмотрено.

На днях, общаясь с прессой, глава Amazon Studios Дженнифер Салке уточнила, что дата выхода «Властелина колец» пока не определена, но подчеркнула, что шоу «значительно прогрессирует», а Amazon руководствуется «кураторским подходом к линейке своих проектов». Многие восприняли это как шпильку в адрес Netflix, которая, по общему мнению, без разбора наполняет сервис проектами, сделанными наспех. Ранее в качестве предполагаемой даты выхода шоу Салке называла 2021 год.

Напомним, что 12 февраля Fox Searchlight выложила первый трейлер грядущего биографического фильма о Джоне Рональде Руэле Толкине. У зрелища нашлись как фанаты, так и хейтеры.