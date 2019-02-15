🧙‍♂️ Amazon показала первое промо сериала «Властелин колец»
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🧙‍♂️ Amazon показала первое промо сериала «Властелин колец»

от Telekritika
От Telekritika 15
Главная Новости 🧙‍♂️ Amazon показала первое промо сериала «Властелин колец»

Вчера на официальной странице «Властелина колец» от Amazon появилась цитата Джона Рональда Руэла Толкина «Я мудро начал [роман] с карты», а сегодня компания показала первое промо сериала – тоже карту.

Что ж, не очень мощное начало, но духу Толкина отвечает. Карту на сайте можно приближать, скроллить или скачать, но особого интерактива не предусмотрено.

На днях, общаясь с прессой, глава Amazon Studios Дженнифер Салке уточнила, что дата выхода «Властелина колец» пока не определена, но подчеркнула, что шоу «значительно прогрессирует», а Amazon руководствуется «кураторским подходом к линейке своих проектов». Многие восприняли это как шпильку в адрес Netflix, которая, по общему мнению, без разбора наполняет сервис проектами, сделанными наспех. Ранее в качестве предполагаемой даты выхода шоу Салке называла 2021 год.

Напомним, что 12 февраля Fox Searchlight выложила первый трейлер грядущего биографического фильма о Джоне Рональде Руэле Толкине. У зрелища нашлись как фанаты, так и хейтеры.

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