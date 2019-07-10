Стриминговый сервис WarnerMedia будет носить название HBO Max

Компания WarnerMedia запустит стриминговый сервис HBO Max весной 2020 года. На нем будет доступно порядка 10 000 часов контента. Об этом пишет MediaPost со ссылкой на официальное уведомление компании.

HBO Max предложит оригинальные шоу под брендом Max Originals, контент библиотек WarnerMedia и Warner Bros., а также оригинальный контент от Turner Broadcasting System, Inc. Начиная с 2020 года, HBO Max будет обладать эксклюзивными правами на трансляцию сериала «Друзья». По неофициальным данным, WarnerMedia заплатила за право показывать «Друзей» пять лет $425 миллионов.

Кроме того, стриминговый сервис получит права на показ молодежной драмы «Милые обманщицы» и на классические телешоу производства Warner Bros., такие как «Принц из Беверли-Хиллз». HBO Max также станет эксклюзивной платформой для трансляции новых шоу от телеканала The CW Television Network (частично принадлежит Warner Bros.), начиная с осени 2019 года. Среди них сериалы «Бэтвумен» и «Ривердэйл». Также сообщается, что продюсеры Риз Уизерспун и Грег Берланти заключили с HBO Max контракты на производство нескольких фильмов.

WarnerMedia не раскрывает цены на HBO Max. По словам представителя компании, подробная информация о них будет известна осенью. Ранее конгломерат AT&T (владелец WarnerMedia) заявлял о намерении предложить три тарифных плана для стримингового сервиса. По версии TVLine, стоимость подписки на HBO Max составит $16 или $17 в месяц.

Собираются ли WarnerMedia запускать HBO Max за пределами США, пока не уточняется.

Напомним, осенью 2019 года в США стартует стриминговый сервис Disney+, где будут «Симпсоны», киносага «Звездные войны», картины Marvel, мультфильмы Pixar и программы National Geographic.

Фото: pixabay