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🐱 Страшные «Кошки» и «Оно 2»: первая порция трейлеров с Comic-Con

от Telekritika
От Telekritika 499
Главная Кино 🐱 Страшные «Кошки» и «Оно 2»: первая порция трейлеров с Comic-Con

18 июля стартовал Comic-Con 2019 в Сан-Диего и трейлеры долгожданных проектов полились рекой: странный кошачий мюзикл, нестареющий Том Круз и ответный удар от Джея и Молчаливого Боба.

Накануне в сети появился минималистичный постер с Пеннивайзом, который напомнил фанам о презентации финального трейлера «Оно 2» на конвенте. И пора бы: премьера самого долгожданного хоррора года (после инди-проектов «Солнцестояние» и «Маяк», конечно) состоится через полтора месяца.

Самый странный трейлер получился у мюзикла «Кошки» по одноименной постановке Эндрю Ллойда Уэббера. И если вы даже не слышали о ней, то заглавную песню из трейлера наверняка узнаете. А в тех самых котах можно разглядеть Иэна Маккелена, Джуди Денч, Джеймса Кордена, Джейсона Деруло, Тейлор Свифт, Идриса Эльбу и других звезд. Рождественский мюзикл поставил Том Хупер («Отверженные», «Король говорит»).

Кевин Смит наконец-то показал первый трейлер фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка». Дисклеймер: в трейлере много ностальгии, старых и новых персонажей, а также вездесущая (в последних фильмах Кевина) Харли Квинн Смит.

Поздней ночью в сеть ворвался вечно бегущий Том Круз и трейлер сиквела «Лучшего стрелка» Тони Скотта. Те фанаты Мэверика и Круза, которые 33 года ждали продолжения истории, будут вознаграждены уже в июне 2020 года.

Ранее Госкино поделилось трейлером фильма про Василия Стуса «Запрещенный».

Фото: Universal Pictures

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