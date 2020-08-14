ИМИ опубликовал список надежных источников о событиях в Беларуси

Институт массовой информации (ИМИ) обнародовал список надежных источников, которые публикуют правдивую информацию о событиях в Беларуси. Приводим список полностью.

TUT.BY – крупнейший информационный портал Беларуси, охватывает 67% всех интернет-пользователей Беларуси. На портале работает профессиональная команда, которая подает информацию с соблюдением всех журналистских стандартов. Благодаря этому портал неизменно в лидерах мониторинга стандартов информационной журналистики MediaIQ.

БелаПАН – старейшее информационное агентство Беларуси, созданное в 1991 году. Имеет репутацию независимого, достоверного и оперативного источника информации.

Naviny.by – первая белорусская интернет-газета, проект информационной компании БелаПАН, рассказывает о важнейших событиях в стране и мире. Охват белорусской аудитории – 8,29%.

Onliner.by – один из самых популярных белорусских ресурсов, который сначала размещал информацию о цифровой технике, имеет также каталоги различной техники, форум, но уже несколько лет портал занимает фактически второе место после TUT.BY в информационном поле.

Euroradio – независимая радиостанция и мультимедийный портал, основной язык вещания и текстов белорусский, но существует русскоязычная версия сайта. Речь ведется из Варшавы, журналисты работают в Минске, есть аккредитованный корреспондентский пункт. Освещает общественно-политические события, культуру.

Наша Нiва – издание поддерживает белорусские национальные культуру и язык. Есть раздел на русском языке. Первыми из белорусских медиа ввели платную подписку.

Салiдарнасць – медиа основано в 2006 году. Издание не имеет физической редакции, отслеживает ключевые политические, экономические и общественные события в Беларуси и мире.

CityDog.by – городской журнал (о Минске), появился 2012 году. Уделяет большое внимание проблемам города и горожан, социальным темам, вместе с горожанами был вынужден вникать в политику.

Svaboda.org – белорусская редакция Радио Свобода.

Reform.by – медиапроєкт Федора Павлюченко и группы единомышленников о реформах и изменениях в Беларуси.

KyKy.org – позиционирует себя как «умный лайфстайл-журнал». KYKY существует с 2010 года.

The Village.by – городской сайт Минска, рассказывает местные новости.

Медиакритика – портал о трендах и событиях в медиа в стране и мире. Создан в 2012 году.

Белсат – белорусский телеканал, вещающий из Польши. Единственный независимый телеканал в стране. Журналисты канала работают в Беларуси и постоянно находятся в эпицентре событий. Телеканал не имеет аккредитации в стране.

БАЖ – Белорусская ассоциация журналистов, которая в сентябре 2020 будет отмечать свое 25-летие. Единственная ассоциация, которая защищает права независимых журналистов и медиа, отстаивает свободу слова. Ведет мониторинг нарушений прав журналистов и СМИ. Оперативные и точные сведения о задержанных белорусских и иностранных журналистов. Сайт baj.by (заблокировано на территории Беларуси). Работает телеграмм-канал.

Напомним, ранее сообщалось, что НСЖУ выступила в поддержку белорусских коллег.

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Фото: unsplash

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