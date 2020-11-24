ДиджиталКиноНовости

«Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом Netflix

от Telekritika
От Telekritika 1061
Главная Диджитал «Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом Netflix

Драму с Аней Тейлор Джой посмотрело рекордной количество пользователей.

На официальном Twitter-аккаунте Netflix пишут, что сериал «Ход королевы» посмотрело 62 миллиона домохозяйств в первые 28 дней с момента выхода проекта. Это сделало его самым популярным мини-сериалом платформы.

Также Netflix отметил, что сериал вошел в топ-10 по просмотрам в 92 странах и занял первое место в 63 странах.

Роман, на котором основан проект, вошел в список бестселлеров New York Times через 37 лет после выхода, а поисковые запросы Google «Как играть в шахматы» достигли девятилетнего максимума.

Драма из семи эпизодов рассказывает о шахматном вундеркинде Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой), которая пытается стать гроссмейстером, параллельно борясь с наркотической зависимостью, эмоциональными проблемами и одиночеством.

The Hollywood Reporter пишет, что среди мини-сериалов на Netflix с «Ходом королевы» мог посоревноваться только документальный сериал «Король тигров» (64 миллиона просмотров за первые 28 дней). Однако отрыв был не настолько значительным. Популярность «Короля тигров» также была значительной: с момента его премьеры он вошел в топ-10 на Netflix в 92 странах и по крайней мере один день занимал первое место в 63 из них, включая США, Аргентину, Израиль и Россию.

Читайте также:

Netflix продлил на второй сезон сериал «Космические силы»
Мультфильм о Губке Бобе вышел на Netflix в украинской озвучке
Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм
Рост подписчиков Netflix в третьем квартале замедлился — отчет

Фото: Netflix

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

На СТБ стартует новый реалити-проект «Свадебные драмы»

20.11.2020

Киберполиция закрыла 41 нелегальный онлайн-кинотеатр

28.10.2020

В Беларуси продолжают арестовывать журналистов

11.11.2020

На Закарпатье разоблачили группу пиратов

04.11.2020

В Беларуси ОМОН изъял тираж газеты «Народная воля»

13.11.2020

Общественное радио начинает вещание на четырех новых FM-частотах

16.11.2020

Сообщение о минировании «UA: Николаев» сорвало дебаты

20.11.2020

На «UA: Перший» состоится премьера программы «Оттенки Украины»

12.11.2020

Нацсовет обновил порядок проведения проверок

02.11.2020

«Сегодня» готовит ряд спецсобытий к президентским выборам в...

02.11.2020
Avatar