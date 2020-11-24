«Ход королевы» стал самым просматриваемым мини-сериалом Netflix

На официальном Twitter-аккаунте Netflix пишут, что сериал «Ход королевы» посмотрело 62 миллиона домохозяйств в первые 28 дней с момента выхода проекта. Это сделало его самым популярным мини-сериалом платформы.

Также Netflix отметил, что сериал вошел в топ-10 по просмотрам в 92 странах и занял первое место в 63 странах.

Роман, на котором основан проект, вошел в список бестселлеров New York Times через 37 лет после выхода, а поисковые запросы Google «Как играть в шахматы» достигли девятилетнего максимума.

Драма из семи эпизодов рассказывает о шахматном вундеркинде Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой), которая пытается стать гроссмейстером, параллельно борясь с наркотической зависимостью, эмоциональными проблемами и одиночеством.

The Hollywood Reporter пишет, что среди мини-сериалов на Netflix с «Ходом королевы» мог посоревноваться только документальный сериал «Король тигров» (64 миллиона просмотров за первые 28 дней). Однако отрыв был не настолько значительным. Популярность «Короля тигров» также была значительной: с момента его премьеры он вошел в топ-10 на Netflix в 92 странах и по крайней мере один день занимал первое место в 63 из них, включая США, Аргентину, Израиль и Россию.

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Фото: Netflix

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