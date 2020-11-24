Megogo представил итоги 2020 года

Cервису Megogo исполнилось 9 лет, пресс-служба поделилась итогами и достижениями платформы за 2020 год.

Сейчас на Megogo больше 150 000 часов контента, более 300 каналов, десятки тысяч фильмов, сериалов, аудиокниг и подкастов. Также в этом году запущено несколько стратегических партнерств, в основном в спортивном направлении: контракты с боксерскими промоутерскими компаниями, запуск киберспортивных трансляций, партнерство с Volia.

В 2020 году Megogo подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, показал образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн», запустил функционал для благотворительности и начал производство контента.

«Мы направили все свои усилия на новые проекты, создали немало новых вакансий и сформировали десятки команд. С марта к Megogo присоединилось более 100 новых специалистов. Даже при отсутствии привычного нам количества кинопремьер, нам было чем удивить пользователя, ведь мы предложили инновационные продукты, эксклюзивные трансляции, новые каналы, игры на Smart TV, коллаборационные и собственные проекты. Всё это нам удалось создать даже в формате удаленной работы (…) », — рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

«Все нынешние партнерства и проекты ещё раз подтверждают новое позиционирование бренда — с Megogo дома лучше. Исследования, которые мы провели в ходе разработки новой маркетинговой стратегии, помогли ещё лучше понять потребности аудитории и предложить именно те продукты, которые достойны внимания. Поэтому имеем над чем работать, чтобы досуг нашего пользователя с каждым днём ​​становился веселее, полезнее и более уютным», — комментирует Валерия Толочина, маркетинг-директор Megogo.

Напомним, 22 ноября 2011 года MEGOGO начал свою деятельность. С самого начала медиасервис имел только веб-версию, а через несколько месяцев сайт был адаптирован под мобильные устройства, и уже потом появилось первое приложение для Smart TV. Осенью 2012 года компания запустила мобильные приложения для Android и iOS.

В 2014 на медиасервисе появился контент в 4К, в 2015 году запущено направление телевидения, в 2016 году был создан продукт Megogo LIVE, который транслировал масштабные спортивно-культурные мероприятия, и впоследствии изменил формат, став молодежным каналом альтернативной музыки. С августа 2018 Megogo запустил раздел «Спорт», в феврале 2019 года появилась возможность просмотра фильмов без подключения к интернету. В декабре 2019 года Megogo запустил направление «Аудио», который предлагает аудиокниги и подкасты, и который сменил вектор компании, позволив ей вырасти с видео- в медиасервис.

Напомним, ранее Megogo добавил новый функционал для своих пользователей — возможность участвовать в благотворительных проектах.

Скоро на «Телекритике» читайте полный отчет компании по итогам 2020-го.

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Фото: Megogo

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