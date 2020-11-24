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Ведущий Василий Голованов заболел коронавирусом
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Ведущий Василий Голованов заболел коронавирусом

от Telekritika
Telekritika 896

Он находится на самоизоляции.

Телеведущий «Украины 24» Василий Голованов сообщил в Facebook, что получил позитивный результат на COVID-19.

«Это я почему раньше такой негативный был? Потому что у меня не было теста позитивного,» — пишет Голованов.

На сайте телеканала также подтвердили данную информацию и отметили, что ведущий продолжит вести прямые эфиры программы «Время Голованова» в онлайн-формате, пребывая на самоизоляции.

Программа «Время Голованова» выйдет по расписанию, в 21:00 на телеканале «Украина 24», а в среду, 25 ноября, в 21:00 состоится спецэфир программы «Украина сегодня» с Виолеттой Логуновой и Василием Головановым.

Напомним, 9 сентября общенациональный канал «Украина 24» представил «ТОК-ШОУ №1» с Василием Головановым.

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Василий Голованов присоединился к команде «Медиа Группы Украина»

Фото: пресс-служба «Медиа Группа Украина»

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