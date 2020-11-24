MARUV стала судьей в российской программе

Украинская певица MARUV написала в Instagram, что стала членом жюри в шоу «Суперстар» от НТВ.

Программа «Суперстар» является перезапуском шоу 2000-х «Ты — суперстар!». За звание «суперстар» будут бороться восемь артистов, которые были популярны в 90-е. Премьера нового шоу состоялась 22 ноября.

В состав жюри также вошли: Сергей Соседов, певица Лариса Долина и продюсер Виктор Дробыш.

Напомним, MARUV также участвовала в шоу «Маскарад» на «1+1».

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Фото: Instagram Maruv

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