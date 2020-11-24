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Госкино объявило конкурс на гранты в кинематографии от Президента Украины

от Telekritika
От Telekritika 955
Главная Кино Госкино объявило конкурс на гранты в кинематографии от Президента Украины

Грант может получить молодой деятель в возрасте до 35 лет.

Госкино сообщило, что объявляется конкурс на получение грантов Президента Украины молодыми деятелями в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов в 2021-м.

Цель конкурса — оказание господдержки молодым создателям для реализации социально значимых творческих кинематографических проектов.

Грант может получить молодой деятель в области кинематографии в возрасте до 35 лет. Для участия в конкурсе претенденты Должны с 24 ноября по 22-го декабря 2020 года включительно подать в Государственное агентство Украины по вопросам кино следующие документы:

  • заполненную собственноручно заявку на участие в конкурсном отборе на получение гранта Президента Украины (заявка)
  • смету творческого проекта фильма на участие в конкурсе на получение гранта Президента Украины молодым деятелям (Смета)
  • заявку на участие в конкурсе (Приложение 1);
  • документы согласно перечню (Приложение 2).

Общий объем средств, предусмотренных на выплату трех грантов Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов в 2021 году, составляет 3 млн 900 тыс. грн.

Напомним, по результатам 14-го питчинга Госкино — финансирование получат 72 проекта.

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Фото: Unsplash

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