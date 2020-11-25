«UA Культура» покажет фильм «Бабушка, расскажи о Голодоморе»

В субботу, 28 ноября, в День памяти жертв Голодомора общественный телеканал «UA Культура» покажет документальный фильм собственного производства «Бабушка, расскажи о Голодоморе». В фильме рассказывается история трех женщин, переживших Голодомор 1930-х годов, через призму воспоминаний их потомков. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Фильм авторов Анны Ересько и Елены Зашков – это история о поколениях и важности сохранения исторической памяти. Бабушка одной из героинь Светланы Залищук оставила после себя дневник, в котором записала свои воспоминания о страшных временах. 12-летняя девочка Вероника из Умани вместе с мамой сняла фильм для проекта «Осень на Плутоне 2.0» о своей бабушке Ксении Логвинюк, которая рассказывала, где люди находили пищу и как спасались от голодной смерти. Еще одна 12-летняя героиня фильма Саша не застала свою прабабушку живой, но по рассказам отца воспроизвела переживания своей родственницы.

«Об ужасах Голодомора рассказано много. Мы хотели посмотреть на эту тему через внуков тех, кто выжил в 1932-1933 годах. Это новое поколение, которое продолжает хранить память о бабушках и дедушках, передает эти рассказы уже своим детям», — говорит Елена Зашков.

Напомним, на телеканале «UA: Перший» стартовала программа о представителях национальных меньшинств «Оттенки Украины».

Читайте также:

Фото: «Суспільне»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!