Вышел трейлер военной драмы Зазы Буадзе

Создатели военной драмы «Мать апостолов» представили официальный трейлер ленты. Об этом сообщает Госкино.

Фильм снят по реальным событиям, которые происходили на востоке Украины в 2014 году, где еще до сих пор продолжаются боевые действия.

Лента создана кинокомпанией «Студия «Золотое Руно» при поддержке Министерства культуры Украины. Промокампания проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Главные роли в фильме исполнили Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский. Режиссер-постановщик — Заза Буадзе, оператор-постановщик — Александр Земляной, сценарий — Ратха Макеенкова и Заза Буадзе. Композиторы — Роман Григорив, Илья Разумейко. Продюсер — Дмитрий Овечкин.

В широкий кинотеатральный прокат лента выйдет 3 декабря 2020 года.

Напомним, ранее телеканал ICTV представил трейлер сериала «Козаки. Абсолютно брехлива історія».

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Фото: постер

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