FILM.UA приступила к съемки сериала «Скажи мне правду»

Компания FILM.UA Group и канал «Украина» приступили к съемкам новой четырехсерийной мелодрамы «Скажи мне правду». Об этом сообщают пресс-службы канала и кинокомпании.

В центре сюжета – история обычной домохозяйки Анастасии, у которой арестовали мужа Игоря, а у маленькой дочки обнаруживают тяжелую болезнь.

«Наш фильм о любви и ее последствиях. Это чувство может приносить добро, делать людей лучше и сильнее. Но также любовь бывает деструктивной и разрушительной. Главная героиня поначалу представляется обычной домохозяйкой. Но когда она попадает в сложную ситуацию, в ней проявляется стержень. Ей придется очень непросто, ее ждут обманы, разочарования и неприятные сюрпризы. Самое интересное – что именно предпримет Настя…», — прокомментировал режиссер Роман Ткаченко.

Главную героиню играет актриса Анастасия Цымбалару.

«Моя Настя растворилась в семье, обеспечивает комфорт близких, и совершенно забывает о себе. Когда ее жизнь вдруг рассыпается, она оказывается перед выбором: жить по-прежнему, играть в мнимое счастье или все изменить. Но где найти работу, если она была домохозяйкой? Как взять на себя ответственность, если она не знает, как это? Дочка Ника становится для нее очень мощным стимулом для решительных действий», — считает актриса.

Продюсеры: Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Виктор Мирский, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Татьяна Носенко. В ролях: Анастасия Цымбалару, Кирилл Кузнецов, Артем Позняк, Дмитрий Сарансков, Виктория Карпинская, Карина Мушта, Елизар Назаренко и др.

Съемки будут проходить в Киеве и области, а премьера четырехсерийной мелодрамы состоится на канале «Украина».

Напомним, ранее Film.ua Group и канал «Украина» завершили съемки детективной драмы «Отважные».

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Фото: канал «Украина»

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