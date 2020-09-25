Видеоконтент 1+1 video доступен без тарификации для абонентов Киевстар и Lifecell

Платформа 1+1 video снова вошла в перечень онлайн-сервисов операторов, позволяющих смотреть видео без тарификации трафика. За просмотр контента операторы не будут снимать мегабайты, сообщает пресс служба 1+1 media.

«Смартфоны стали логическим продолжением и дополнением традиционного экрана и дополнением к качественному видео в любое время и в любой момент — необходимость времени, которая становится привычной опцией с развитием мобильных приложений и расширением покрытия. Ведь сегодня видео — это формат, которій пользуется наибольшим спросом, как для получения информации, так и для досуга. Поэтому мы рады, что благодаря сотрудничеству с Kyivstar и Lifecell пользователи 1+1 video смогут просматривать еще больше видеоконтента на максимально выгодных условиях», — говорит Александр Козаченко, руководитель 1+1 video и развлекательного направления контентных продуктов 1+1 Digital.

Мобильное приложение 1+1 video в рамках обновленных тарифов пакетов «Видео на ходу» и «LifeVideo безлимит» предлагает удобный доступ к библиотеке, содержащей более 20 000 часов видеоконтента в HD-качестве для просмотра в любое удобное время.

Подробнее об условиях доступа к контенту 1+1 video без тарификации трафика, можно узнать на сайтах Киевстар и Lifecell.

Напомним, что мобильное приложение 1+1 video доступно для операционных систем IOS и Android и содержит дополнительную опцию второго экрана. Сейчас в приложении доступна возможность влиять на ход ключевых шоу группы («Голос», «Танці з зірками», «Сніданок з 1+1») через голосование за участников и задавать вопросы звездам проектов во время прямого эфира. Для поклонников продукта, который создается в 1+1 media, также была разработана эксклюзивная функция «Смотри первым», что позволяет просматривать премьеры раньше и иметь доступ ко всем сериям сразу.

Напомним, в сентябре на платформе 1+1 video началась продажа украинского фильма «Черкассы».

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Фото: 1+1 media

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