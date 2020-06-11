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УНИАН, «Українська правда» и ТСН стали самыми популярными новостными ресурсами в мае

от Telekritika
От Telekritika 628
Главная Диджитал УНИАН, «Українська правда» и ТСН стали самыми популярными новостными ресурсами в мае

Данные Kantar CMeter.

Аналитическая компания Kantar CMeter опубликовала рейтинг популярных сайтов в мае 2020 года, передает пресс-служба.

Согласно данным Kantar CMeter, новостные ресурсы зафиксировали позиции в топе 15 самых посещаемых сайтов. Тройка самых популярных выглядит так: unian.net (12-ое место), pravda.com.ua (13-ое место), tsn.ua (15-ое место).

Также аналитики выяснили, что в мае украинцы активно посещали интернет-магазины и маркетплейсы. Это позволило Rozetka.com.ua, Hotline.ua, Comfy.ua увеличить свои охваты.

Охват российской запрещенной социальной сети vk.com после продления блокировки не изменился. Напомним, что в апреле 2020 года данная запрещенная в Украине соцсеть вошла в топ 25 популярных сайтов.

По словам руководительницы проекта Kantar CMeter Ирины Ворон, пролонгация блокирования российских ресурсов в Украине не повлияла на количество украинской аудитории vk.com, ведь последние полгода показатели держатся на уровне 18-20% интернет-пользователей.

Что касается тройки лидеров, то она остается неизменной: Google, Youtube, Facebook.

Ранее стало известно, что президент Зеленский продлил запрет на российские соцсети.

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Фото: Unsplash

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