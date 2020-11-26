Украинская киноассоциация и Госкино запустили кинопутеводитель по Украине

Украинская киноассоциация (УКА) при поддержке Госкино запустила новый проект — детальную программу ознакомительного тура украинскими локациями для кинопроизводителей со всего мира, пишет пресс-служба УКА.
Кинопутеводитель по Украине уже в декабре будет представлен на выставке локаций FOCUS Digital в Лондоне, а затем и на других профильных международных мероприятиях, где продюсеры со всего мира выбирают места для будущих съемок своих проектов.
Об уникальных украинских локациях довольно мало знают в мире, и цель проекта — решить данную проблему.
«Одним из препятствий популяризации съемок в Украине является отсутствие единого системного подхода к продвижению нашего государства как эффективной площадки для съемок и ограниченное количество инструментов для промо. И с помощью этого проекта мы стремимся преодолеть это препятствие, — объясняет исполнительный директор Украинской киноассоциации Виктория Ярмощук. — Благодаря поддержке Госкино мы смогли привлечь к проекту профессиональных украинских локейшн-менеджеров, провести тщательную подготовительную работу, разработать стандарты и организовать полноценный локейшн-скаут».
Для реализации проекта профессиональные локейшн-скауты исследовали локации в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Львовской, Закарпатской областях и в Киеве. Над проектом начали работать в конце 2019-го.
Все материалы первого кинопутеводителя Украины являются общедоступными для загрузки и просмотра онлайн, и ознакомиться с ними можно здесь.
Напомним, ранее Госкино объявило конкурс на получение грантов Президента Украины молодым деятелям.
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Фото: Unsplash
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