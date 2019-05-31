⚡Следом за Бурдуковой: Анна Жижа стала частью команды Star Media

В медиакругах тревога за старожила холдинга StarLightMedia не проходит. Сначала все переживали о будущем Виктории Бурдуковой, которая свыше 20 лет трудилась над контентом для «Нового канала». После того, как продюсер заявила о переходе в команду Влада Ряшина, тревога немного поутихла. Осталось только дождаться официальных заявлений от экс-шеф-редактора Анны Жижи и экс-директора СТБ и StarLightMedia Владимира Бородянского – твердили медийщики. И если последний пока не спешит объявлять свои планы на будущее, Анна Жижа сегодня заявила, что отныне собирается работать в Star Media.

Так, Анна снова работает в ТО Виктории Бурдуковой, которое специализируется на разножанровых телепроектах, а также разрабатывает и адаптирует новые форматы. Среди обязанностей Анны – знакомая ей разработка концепций новых телепроектов, а также их воплощение в жизнь.

«Я с гордостью и радостью приняла предложение компании Star Media и Влада Ряшина. Давно мечтала поработать в его команде. Давно – с тех пор, как он создал свою компанию (как здесь говорят – семью), а также круто и красиво вошел в медиарынок. Я работаю на телевидении с самого детства, почти тридцать лет. Опыт внушительный. С удовольствием применю его для новых вызовов. Я пришла в компанию на запуск нового проекта и активно включилась в процесс. Больше всего меня вдохновляют профи, которые работают в Star Media, и возможности снимать для разных каналов и разных зрителей. Отдельная радость – то, что я снова работаю с не чужой мне продюсерской командой: Викторией Бурдуковой и Иваном Шигаповым», – комментирует свое назначение Анна.

«Анна Жижа – человек-бренд. Она относится к числу специалистов, которые могут украсить и усилить собой любой коллектив. Я рада, что мы снова сможем работать в одной команде!» – говорит Виктория Бурдукова, продюсер Star Media.

Редакция «Телекритики» желает Анне побольше креативных идей, а нам – красочных проектов.

Заглавное фото: «Новый канал»