Из-за «Трансформации» в группе StarLightMedia проходят массовые сокращения

Из-за процессов реорганизации в рамках проекта «Трансформация», 1 января телегруппа StarLightMedia сократила свыше 300 человек. Были уволены в основном работники административной и технической части, функции которых дублировались. На начало года всего в холдинге работает около 4,5 тысяч человек. Таким образом, количество уволенных составило меньше 10%.

После реорганизации телегруппа объединяет 16 компаний – шесть телеканалов и 10 компаний, связанных с производством, дистрибуцией и тому подобное. Число уволенных может вырасти еще больше – ряд сотрудников проходят переаттестацию. Работников продакшенов также переводят на фриланс – они будет задействованы по контракту на производящихся проектах. Данную информацию «Телекритика» получила из собственных источников в телегруппе.

В StarLightMedia информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Среди целей трансформации SLM нет цели сокращения количества сотрудников компании. Глобальная цель «Трансформации» – повышение эффективности группы как бизнеса и достижение целевых показателей, которые были озвучены СЕО StarLightMedia Михаилом Царевым во время встречи с сотрудниками во дворце «Украина». А именно: к 2023 году, сохранив лидерство по телесмотрению, достигнуть рентабельности в 15%, увеличить количество альтернативных каналов доставки контента на 15%, а доходы от непрямой рекламы повысить до 25%. Все организационные изменения направлены на то, чтобы улучшить качество конечного продукта, упростить и ускорить взаимодействие внутри группы, сократить затраты на бизнес-процессы и производство», – ответили в пресс-службе холдинга на запрос «Телекритики».

В пресс-службе холдинга отказались также назвать количество уволенных и общее число работников холдинга. «У нас нет плана по выходу на определенное количество сотрудников. Действительно, в связи с непродлением ряда проектов на следующий сезон («Все буде добре», «Цієї миті рік потому», «Инсайдер», «Киев днем и ночью») часть сотрудников, которые не перешли на другие проекты, покинули компанию. Решения о закрытии этих проектов не связаны с трансформацией. Они основываются на традиционном для телевизионного бизнеса подходе – соотношении стоимости производства проекта с его рейтинговыми и финансовыми показателями. Касательно перевода сотрудников на другие форматы сотрудничества, мы планируем расширить их использование только там, где они целесообразны ввиду специфики работы», – добавили в StarLightMedia.

Напомним, в StarLightMedia с лета 2018-го проходит проект «Трансформация». В группе напоминают, что 1 января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную. «Как и планировалось, с 1 января мы начали переход на новую организационную структуру. Напомним, что новая структура StarLightMedia построена по функционально-дивизиональному принципу и включает дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство» и «Центры экспертиз», которые входят в блоки операционного директора, финансового директора, директора по стратегии и цифровому бизнесу и коммерческого директора (последняя должность пока вакантна. – Ред.). В основу построения действующей структуры заложено формирование всех подразделений группы по принципу концентрации ключевой экспертизы. Также в компании появилась новая модель взаимодействия – бизнес-партнерство», – резюмировали в StarLightMedia.

До этого рекордсменом по сокращению на украинском медиарынке была Национальная общественная телерадиокомпания Украины, объединяющая общенациональные телеканалы «Перший» и «Культура», 26 областных вещателей и 3 радиостанции («Украинское радио», «Промінь» и «Культура»). В рамках реорганизации общественного вещателя в 2017–2018-м сократили 3 тысячи человек. В октябре 2017 года в НОТУ сообщали, что количество штатных должностей во всех активах составляло 7318. В декабре 2017-го штат НОТУ составлял уже 6900 человек. В апреле 2018-го, после финальной реорганизации, количество штатных должностей в НОТУ составило 4510 (планировалось сократить до 4087).

Напомним, дивизионы «Вещание», «Производство» и «Новости» возглавили российский медиаменеджер Дмитрий Троицкий, Владимир Локотко и Александр Богуцкий, соответственно. 15 декабря холдинг StarLightMedia после 15 лет работы в нем покинул генеральный директор и директор телеканала СТБ Владимир Бородянский. В группе появилась должность президента, которым был назначен Александр Богуцкий (возглавлял холдинг до Бородянского), он совместил эту должность с должностью руководителя телеканала ICTV. Обязанности директора SLM исполняет Михаил Царев, исполнительный директор EastOne, у которого российское гражданство. Управляющим директором СТБ была назначена программный директор телеканала Людмила Семчук.

Фото: SLM