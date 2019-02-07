⚡Виктория Бурдукова нашла вакансию в Star Media

Как сообщила пресс-служба Star Media, в должности продюсера Виктория возглавит новое творческое объединение, которое займется производством разножанровых телевизионных проектов, адаптацией и разработкой новых форматов.

«Для меня большая честь стать частью такой профессиональной команды, создающей высокорейтинговый контент. Мне снова повезло работать с лучшими», – комментирует Виктория.

«Рад, что Виктория присоединилась к нашей творческой команде. У нее большой профессиональный опыт, активная индустриальная позиция. Уверен, что вместе мы реализуем не один интересный, рейтинговый проект, а наше сотрудничество будет взаимовыгодным и долгосрочным», – говорит создатель и генеральный продюсер кинокомпании Star Media Влад Ряшин.

Напомним, в прошлом Виктория возглавляла ТО №1 «Нового канала», где создала одну из наиболее успешных франшиз украинского телевидения «Ревизор»: именно под ее руководством на протяжении многих лет выпускались такие рейтинговые шоу, как «Ревизор», пост-шоу «Страсти по Ревизору» и «Ревизор: Магазины».