⚡Виктория Бурдукова нашла вакансию в Star Media
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⚡Виктория Бурдукова нашла вакансию в Star Media

от Telekritika
От Telekritika 129
Главная Новости ⚡Виктория Бурдукова нашла вакансию в Star Media

В конце прошлого года медийщики запаниковали: куда после 20 лет верной службы «Новому каналу» перейдет Виктория Бурдукова? Целый месяц после ухода от экс-руководителя ТО №1 не было никаких вестей. И вот, сегодня стало известно, что Виктория примкнула к команде Star Media.

Как сообщила пресс-служба Star Media, в должности продюсера Виктория возглавит новое творческое объединение, которое займется производством разножанровых телевизионных проектов, адаптацией и разработкой новых форматов.

«Для меня большая честь стать частью такой профессиональной команды, создающей высокорейтинговый контент. Мне снова повезло работать с лучшими», – комментирует Виктория.

«Рад, что Виктория присоединилась к нашей творческой команде. У нее большой профессиональный опыт, активная индустриальная позиция. Уверен, что вместе мы реализуем не один интересный, рейтинговый проект, а наше сотрудничество будет взаимовыгодным и долгосрочным», – говорит создатель и генеральный продюсер кинокомпании Star Media Влад Ряшин.

Напомним, в прошлом Виктория возглавляла ТО №1 «Нового канала», где создала одну из наиболее успешных франшиз украинского телевидения «Ревизор»: именно под ее руководством на протяжении многих лет выпускались такие рейтинговые шоу, как «Ревизор», пост-шоу «Страсти по Ревизору» и «Ревизор: Магазины».

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