📺 Пятилетка для роста Pay TV: что нужно успеть сделать?

Украинскому рынку Pay TV в условиях развития цифровых технологий и глобальных трендов осталось всего 5 лет. Кодирование спутникового сигнала четыре ведущие телегруппы сместили на конец года из-за импортера телетюнеров, который не успел выполнить взятые на себя обязательства; эфирный аналог выключат, только когда это сделает РФ; запуск платного пакета «Зеонбуда» зависит от Министерства юстиции. Это короткий бриф сессии о Pay TV в рамках конференции #TIM-TU Convergence 2019, которая прошла во Львове 28 февраля.

«Телекритика» собрала лучшие высказывания спикеров отраслевого форума. Секция запомнится рядом ярких высказываний главного стратега StarLightMedia Федора Гречанинова, который покидает телегруппу в конце этого месяца.

Почему провайдерам осталось «жить» всего 5 лет

О грядущих изменениях, которые ждут рынок, поведал Вадим Сидоренко, генеральный директор группы компаний, объединенных брендом «Триолан»: «Предоставление услуг кабельного телевидения будет сокращаться. Провайдеры здесь посредники, в необозримом будущем им нужно трансформироваться. Зарабатывать только на услугах кабельного телевидения в будущем не получится. Не соглашусь, что нужно развивать собственные сервисы – в силу глобализации это будет невозможно. Если есть YouTube, никто не создаст локальный сервис в границах города или страны. Трансформация провайдера должна произойти в той нише, где провайдер имеет пользу. В транспорте он не будет иметь пользу. Единственная польза провайдера – он может заходить к абонентам в квартиры и что-то там чинить. Эта функция будет развиваться с внедрением интернета вещей, умных устройств в квартире, которые будут требовать настройки.

Кабельный провайдер будет вынужден трансформироваться в того, кто настроит все эти умные устройства. Доставка телевизионного продукта будет ликвидирована, доставка интернета будет ликвидирована у локальных игроков и будет завязана на глобальных игроках, скорее всего – мобильных операторах. (…) Дома сейчас все получают услугу интернета с Wi-Fi роутера. Соответственно вопрос времени, когда интернет придет не через кабель по Wi-Fi роутеру, а по 5G, или спутнику, или другому какому-то Wi-Fi . Думаю это произойдет через 5 лет. И это будет сигнал достаточной скорости. И в этот момент функция интернет-провайдера закончится. Поэтому нужно не терять время».

У рынка есть потенциал роста в 2,5 раза на протяжении следующих 3–4 лет.

Пять лет «классическим» кабельным провайдерам отводит также Федор Гречанинов, провайдерам нужно успеть за это время нарастить рынок: «Потенциал украинского рынка обратный – он будет расти в ближайшие 5 лет. В развитых странах Европы и США стоимость подписки порядка $100. Netflix со своим предложением $10 откусывает в кабельного ТВ. Люди отказываются от кабельного ТВ, которое оказалось дороже в 10 раз, в пользу VoD сервисов, которые предлагают им очень много вкусного контента. В Украине нет такого сервиса, который предлагает контент в 10 раз дешевле, чем кабельная подписка. Традиционная болезнь рынка – низкий ARPU, позволит рынку расти. Это не значит, что рост произойдет сам собой. Зависит от участников – поведения медиагрупп, провайдеров. Мы считаем, что у рынка есть потенциал роста в 2,5 раза на протяжении следующих 3–4 лет. Чем больше конфликтов между провайдерами и медиагруппами, тем меньше шансов что-либо получить.

После пяти лет бурного роста рынок поломается – нас ждет жесткая трансформация с точки зрения ролей, бизнес-моделей. Факторы, которые мешают развитию рынка, – это пиратство и демпинг. Если демпинг будет продолжаться, ни о каком росте рынка мы говорить не сможем. Провайдеров, для которых ценовая конкуренция – это единственный способ конкуренции, очень много. Только так они могут показать абонентам, что они лучше, чем сосед (провайдер-конкурент. – Ред.). Обычно такие провайдеры плохо понимают своего потребителя. Когда они плохо понимают абонентов, они не могут качественно их удовлетворить. Когда вы не можете качественно удовлетворить потребителя – круг замыкается, и вы теряете абонентов. Мы с ужасом узнали, какое среднее понимание у провайдеров того, какие каналы нужны потребителю – какие смотрят, какие не смотрят, за какие готовы платить, а за какие не готовы.

Если кто-то думает, что будет демпинговать три года и выждет таким образом счастливое будущее, – его нету. Демпинг все более очевидное для нас зло, с которым мы готовы бороться жестко, как боремся с пиратством. После кодирования спутника у нас появится рынок спутникового телевидения, который может вырасти до 1 млн абонентов. Мы будем видеть продолжающийся рост ОТТ-сегмента. Несмотря на всех новых абонентов, которых сможет получить рынок благодаря борьбе с пиратством, кодирование спутника и запуска HD-версий, аналоговый кабель будет продолжать терять больше всего. Он минимально отличается от эфира. Наши коллеги с «Плюсов» оценили потенциал рынка в 9 млрд гривен, мы считает потенциал рынка составляет 10 млрд».

Аналог, спутник и «пиратка»

Полное отключение эфирного аналогового телевидения 1 мая может не состоятся из-за того, что в России другие сроки его отключения. «Отключать эфирное аналоговое вещание в приграничных областях до того, как это сделает наш северный сосед – это как минимум странное, как максимум – преступное действие. Это я говорю, выступая всегда за отключение аналога. Отключать аналоговый сигнал вдоль границы, где добивает сигнал из России, нельзя до того момента, пока они сами его не отключат», – считает Федор Гречанинов.

Эфирный аналог в РФ будут отключать в три этапа – 11 февраля прошел первый этап, второй – 15 апреля, третий – 3 июня. Как писала «Телекритика», в РФ насчитали 166 населенных пунктов на аннексированном полуострове, не охваченных эфирной цифрой, которую в 2011-м строил «Зеонбуд».

Смещение кодирования спутникового сигнала каналов телегрупп произошло не только из-за смены руководства StarLightMedia, а из-за отсутствия достаточного количества тюнеров, которые необходимы тем абонентам спутникового телевидения, которые захотят подключиться к платным спутниковым сервисам.

«Новый план по кодированию спутника: конец ноября – начало декабря. Это не простой процесс, где можно сесть и договориться о дате. В этом процессе очень много участников, которыми мы никак не управляем. Кодирование нельзя запускать до того момента, пока у населения не окажется достаточного количества сет-топ-боксов. И это не 10 тысяч и не 20 тысяч. Мы говорим о сотне тысяч.

Есть два крупных импортера, которые могут эти сет-топ-боксы завести. Один из них разработал их вовремя, по всем первоначальным графикам, и даже завез. А второй пока нет. Все, что должны были сделать телегруппы – мы сделали. Все договора подписаны, все авансы проплачены. Пока мы не решим этот вопрос, нельзя кодировать сигнал. Есть также другие вещи – кодирование транспортного сигнала «Зеонбуда». Там мы понимаем, что от нас зависит. Но есть вещи, которые не от нас зависят», – отметил Федор Гречанинов.

Есть два крупных импортера, которые могут эти сет-топ-боксы завезти. Один из них разработал их вовремя, по всем первоначальным графикам, и даже завез. А второй пока нет.

Напомним, в декабре 2018-го в Украину поступила первая партия спутниковых тюнеров от компании «Стронг» в количестве 45 тыс. единиц. Второй компанией должна была стать «Ромсат». Она обязалась завезти на рынок столько же тюнеров. Предварительно сообщалось, что телегруппы оплатили аванс в размере 50% стоимости тюнеров ($35), остальные 50% – за импортерами.

Об успехах телегрупп в борьбе с пиратством ТВ-услуги говорил коммерческий директор StarLightDigital Николай Фаенгольд. Он отметил рост количества абонентов ОТТ-сервисов – если на конец 2017-го декларированных сервисами подписчиков было 196 тысяч, то сейчас – более 300 тысяч. На сайте «Чистого неба» выложены инструкции, как заблокировать пиратов на Smart TV. Если раньше во многих интернет-магазинах можно было купить коробочку с доступом к нелегальному контенту, то сегодня таких нет. На OLX не найти теперь объявлений от настройщиков таких тюнеров. С пиратами ТВ-услуги борется киберполиция, а с теми, кто предоставляет российские телеканалы, – СБУ.

Платный пакет «Зеонбуда»: категорическое «нет»!

В процессе возможного запуска платного пакета единственного провайдера эфирной цифры – компании «Зеонбуд» – многое зависит от действий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Но пока мяч на стороне Министерства юстиции, которое завернуло нацсоветовский План развития телерадиопространства. В этом документе прямо не указан запуск платных каналов в мультиплексах, уверяет член регулятора Валентин Коваль: «Речь идет о дополнительных каналах и идет отсылка к 32 каналам, они там, на самом деле, не названы бесплатными. Смысла там заложено больше. Мы сейчас разбираемся. Что будет принято Минюстом, мне пока непонятно. Пока идет перебрасывание от одного органа к другому. Правда где-то посредине. Есть территории, на которых кабельных провайдеров не будет никогда, а «Зеонбуд» есть».

Член регулятора Олег Черныш, который был одним из двух членов ведомства, голосовавших против внесение пункта о запуске платного пакета в План развития телерадиопространства (вторая – Ольга Герасимьюк), не верит в то, что Нацсовет согласует запуск платного пакета: «Я не думаю, что Нацсовет сегодня даст возможность «Зеонбуду» запустить платный пакет. Нынешнее законодательство не предусматривает вещания телеканалов без проведения конкурса. Надеюсь, выход из этой ситуации не будет найден. Хотя, как показывает история с лицензированием кабельного вещания по технологии ОТТ, – выход находится. Есть еще технология DVB-Н, лицензиат «Эфир» (ТРК «Етер». – Ред.) имеет такую лицензию на еще один мультиплекс. УГЦР рассматривает этого провайдера как еще одну сеть цифрового эфирного телевидения. При смене технологий сеть провайдера может стать дополнением к этим 20 телеканалам, которые «Зеонбуд» хочет запустить в платном пакете. Поэтому я был против того, чтобы эта технология задумывалась в плане развития. У нас были замечания от Минюста, но 7 февраля письмо с замечаниями Нацсовета было снова направлено в Минюст. В нем остались все эти пункты, о которых я говорил».

Сегодня им нужно сделать намного больше, чем раньше, чтобы запустить платный пакет. Нужно добиться замены сет-топ-боксов на кодированные или покупки социальных телевизоров, которые уже принимают DVB-T2. Это очень непростая история, которая за 5 минут или 5 недель вряд ли реализуется.

Валентин Коваль уверяет, что специального закона регулятору не нужно – запуск платного пакета «Зеонбуда» может состояться по заявлению провайдера. «За подачей заявления «Зеонбудом» мы можем вносить изменения в лицензию и сегодня. Лицензия – это оборонная грамота, которая запрещает государству менять что-то в бизнесе, пока действует лицензия. Если они сегодня подадут такое предложение, мы должны реагировать. Поскольку в законе не прописаны никакие запреты, мы можем только тянуть и не рассматривать этот вопрос. Думаю, если и будем рассматривать этот вопрос, мы будем рассматривать его позитивно. От появления этого пункта в Плане развития телерадиопространства на самом деле ничего не меняется», – говорит он.

Глава Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная, которая модерировала панель, уверяет, что «Зеонбуду» в запуске платного пакета нужен зеленый свет от Нацсовета: «Александр Ильяшенко говорил на заседании – я очень внимательно смотрела, – «Зеонбуду» важен посыл от государства. Такой большой проект сразу не происходит. На его реализацию нужно достаточно долгое время».

Валентин Коваль не верит в запуск платного пакета, он будет голосовать против его запуска. Хотя Коваль был в числе тех пятерых членов регулятора, которые пропустили пункт о возможности запуска «Зеонбудом» платного пакета в План развития телерадиопространства: «Они от начала заложили в мультиплексе 8 мест и 4 свободных слота, а также распространяли сет-топ-боксы с кодировкой, которая бы позволила потом раскодировать каналы при создании платного пакета. Сегодня им нужно сделать намного больше, чем раньше, чтобы запустить платный пакет. Нужно добиться замены сет-топ-боксов на кодированные или покупки социальных телевизоров, которые уже принимают DVB-T2. Это очень непростая история, которая за 5 минут или 5 недель вряд ли реализуется. На это уйдет 5 лет. Если завтра придет письмо с просьбой согласовать запуск 20 платных телеканалов, я буду голосовать против».

Олег Черныш добавляет, что обращение единственного провайдера эфирного цифрового телевидения уже находится в Нацсовете около 3 месяцев: «Зеонбуд обратился к нам в конце прошлого года с просьбой о создании платного пакета. Обходного письма или ответа я, к сожалению, не видел». Ответа от Валентина Коваля не поступило.

Федор Гречанинов детально разъяснил, почему телегруппа StarLightMedia против запуска «Зеонбудом» платного пакета, а также против возможного перехода каналов телегрупп в этот платный пакет: «“Зеонбуду” нельзя разрешать запуск платного пакета. Как только он перейдет к гибридной бизнес-модели, это создать на рынке турбулентность и неравенство. Есть споры, мол, у него все равно не получится. Но я считаю, что мы сейчас не в том состоянии, чтобы бросать кости и смотреть – получится или не получится. Мы должны сделать все, что можно, чтобы «Зеонбуд» не кодировался. Мы обращались в Нацсовет с письмами-обоснованиями, личными просьбами по этому вопросу. Но вместе с тем я понимаю, что многие провайдеры хотели бы, чтобы «Зеонбуд» закодировался, а далее – как пойдет.

Я считаю, что это неправильно, этого нельзя делать, бесплатный эфир должен быть. Любой бизнес должен удовлетворять какую-то «боль» потребителя. Есть две разные бизнес-модели. Один бизнес зарабатывает на том, что удовлетворяет «боль». Другой бизнес создает «боль», чтобы потом прекрасно удовлетворить ее за деньги. Те провайдеры, которые говорят – давайте мы закроем «Зеонбуд», – это те ребята, которые говорят, мол, давайте мы сейчас создадим колоссальную «боль», а потом за деньги ее решим. В этом вас поддерживать не буду. В том, чтобы создать разницу между «Зеонбудом» и предложением платного провайдера, – да, готов поддерживать. В том, чтобы у «Зеонбуда» не было как у игрока платного ТВ каких-либо преференций – да, конечно. Если вдруг у «Зеонбуда» появятся платные каналы, мы с точки зрения законодательства входим в непонятную ситуацию.

Мы согласно своим лицензиям должны вещать там и платить им деньги. В противном случаи мы создаем дикую и почти не разруливаемую ситуацию. Не вижу никакого изящного красивого способа для государства и провайдеров, нас и «Зеонбуда» из этой истории выскочить. Надеюсь, Минюст будет блокировать План развития теларадиопространства, простите меня, Нацсовет, до тех пор, пока не будет решен этот вопрос. Предложение некоторых провайдеров «а давайте еще и похороним бесплатный эфир» – не пройдет. Действительно, есть страны Европы, которые отказались от бесплатного эфира – там платный рынок органическим путем достиг 97% всего смотрения – путем качества сервиса и цены. Конечно, содержать большую сеть распространения эфирного сигнала для этих 3% – это дорого даже для европейцев, и они говорят – да, это та точка, из-за чего мы отключаем бесплатный эфир. Когда мы придем к этой точке, я буду обеими руками «за» – сначала платный рынок должен победить эфир, и только потом отключаем цифру, а не сначала отключаем цифру, а потом платный рынок побеждает все. Последовательность шагов очень важна».

Не вижу никакого изящного красивого способа для государства и провайдеров, нас и «Зеонбуда» из этой истории выскочить. Надеюсь, Минюст будет блокировать План развития теларадиопространства до тех пор, пока не будет решен этот вопрос.

Вадим Сидоренко отмечает, что сегодня для аналоговых провайдеров стоит проблема, как сделать для своих абонентов пакет более привлекательным, чем предложение «Зеонбуда». Вместе с тем он предлагает правообладателям договориться с провайдерами о планке по размеру процента роялти относительно стоимости пакета провайдера: «Есть сложность, чтобы отличаться кабальному провайдеру от «Зеонбуда» в услуге, которую он предоставляет зрителю. Она должна отличаться – помимо авторских прав на каналы, которые есть в «Зеонбуде», должно быть еще что-то. Когда добавляешь еще что-то при том ARPU, которое есть сейчас, – это зашкаливает, с налогами это уже составляет 50%. Половину всей сумы за абонплату мы выделяем на авторские права и НДС. Оптимальные затраты – это когда 30%. Соответственно, нам нужно понимать, что небольшой срок, который нам остался до фундаментальной трансформации рынка – это как сделать так, чтобы авторские отчисления составили 30%. В моем понимании – нужно поднять ARPU так, чтобы стало 30%. Как здесь комментируют – главное, чтобы телегруппы не поднимали оплату.

После этого – начать договариваться о некой новой модели – процентной. Если мы должны вместе зарабатывать – это уже многие понимают, можно пойти чуть дальше и договориться о более точных цифрах хотя бы в процентах – из 100% дохода 30% уходит на авторские права, 30% обслуживания, 20% – модернизация, развитие и 20% - это прибыль провайдера. Если мы договариваемся о такой модели, наше взаимопонимание становится еще больше. В течении этого года нужно двигаться в эту сторону, чтобы увеличить взаимопонимание. Далее, исходя из этого, понимать план ближайших действий, чтобы ARPU соответствовала этому, а затраты на авторские права равнялись 30% при условии «разности» «Зеонбуда» и провайдера, и в этом ключе достигнуть позитива».

«Телекритика» будет продолжать следить за тем, как провайдеры и телегруппы развивают рынок Pay TV.

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