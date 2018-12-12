В Украину завезли первые тюнеры для спутникового кодирования

В Украину доставлена ​​первая партия сет-топ-боксов – оборудования, необходимого для приема закодированного спутникового сигнала. Начиная со среды, 12 декабря, боксы можно приобрести в большинстве украинских оптовых и розничных сетей, на e-commerce веб-платформах и у официальных операторов спутникового телевидения. Первая партия составила 45 тыс. единиц. Производитель – компания «Стронг», один из крупнейших в Украине импортеров и производителей спутникового приемного оборудования.

«Поставки в Украину сет-топ-боксов, без которых просмотр телеканалов, которые транслируются со спутника, станет невозможным, – второй важный шаг в этом сложном проекте по кодированию спутникового сигнала. Первым шагом стало внесение изменений в лицензии телеканалов о замене типа приема спутникового сигнала с открытого на закрытый. Поставкой сет-топ-боксов на рынок медиагруппы фактически подтверждают свое решительное намерение закодировать сигнал и показывают, что в этот процесс вовлечены не только они, но и импортеры, дистрибьюторы и спутниковые провайдеры. Все участники активно сотрудничают между собой. Уверен, что обратной дороги нет, ведь все обязательства, которые мы уже взяли на себя и продолжаем брать, будут реализованы в следующем году. Окончательное кодирование спутникового сигнала запланировано на 2 квартал 2019 года, и я убежден, что мы выдержим этот срок», – отметил Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения группы 1+1 media.

Стоимость сет-топ-бокса в розничных сетях не сообщается. Холдинг уточняет, что спутниковый провайдер VIASAT будет осуществлять продажу боксов по рекомендованной цене 1099 гривен. Ранее телегруппы обещали, что стоимость тюнера не будет превышать $35.

«Кодирование спутникового сигнала в Украине осуществляется с целью ограничения территории покрытия спутника в Украине для защиты прав производителей и правообладателей контента. Такой подход к трансляции контента присущ всем развитым европейским рынкам, поэтому его принятие позволит украинским телевещателям не только защищать контент от пиратства и незаконного вещания без лицензии, но и соответствовать международным индустриальным стандартам», – говорится в сообщении телегруппы.

Напомним, четыре отечественные телегруппы весной этого года сообщили, что подписали соглашение о поставке спутниковых ТВ-приемников. Тогда же речь шла о том, что первые тюнеры появятся в продаже в декабре этого года. Телегруппы договорились о поставке с двумя компаниями – «Стронг» и «Ромсат». Первая обещала тюнеры китайской компании Skyworth, занимающей третье место в мире по объемам производства этих приборов. Тюнеры, которые будет импортировать «Ромсат», производит китайская компания Skardin.

На декабрь также запланирован старт информационной кампании телегрупп о грядущем спутниковом кодировании. Предварительно телегруппы планируют закодировать спутниковый сигнал в мае 2019-го. В сообщении 1+1 media указано, что кодирование запланировано на 2 квартал 2019 года. Телегруппы закодируют сигнал системой условного доступа (СУД) Verimatrix.

Фото: для коллажа использовано фото Gettyimages: 83948724

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