⚡ Федор Гречанинов покидает StarLightMedia. В группе новое назначение
НовостиТВ

⚡ Федор Гречанинов покидает StarLightMedia. В группе новое назначение

от Telekritika
От Telekritika 48
Главная Новости ⚡ Федор Гречанинов покидает StarLightMedia. В группе новое назначение

В рамках трансформационных процессов StarLightMedia создает единый дивизион Pay TV&Digital. Юлия Трибушная возглавила направление Pay TV и Digital.

Руководителем нового подразделения станет Юлия Трибушная, которая с 2016 года занимает должность директора StarLight Digital Sales, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Федор Гречанинов, который руководил направлением цифрового бизнеса и стратегии с 2012 года, завершит сотрудничество со StarLightMedia в конце марта 2019 года.

«В направлениях Pay TV&Digital мы все эти годы задавали тренды и вели рынок за собой. Мы выстроили новую модель отношений с провайдерами, начали активную борьбу с пиратством, предложили зрителю дополнительные каналы доставки контента – Youtube, Teleportal. В новой организационной структуре дивизион будет еще более эффективно развивать эти направления в компании и на рынке в целом. Благодарим Федора за результативное сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности», – прокомментировал CEO StarLightMedia Михаил Царев.

Напомним, в StarLightMedia с лета 2018-го проходит проект «Трансформация», а 1-го января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную, которая включала дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство» и «Центры экспертиз». Дивизионы «Вещание», «Производство» и «Новости» возглавили российский медиаменеджер Дмитрий Троицкий, Владимир Локотко и Александр Богуцкий, соответственно.

15 декабря холдинг StarLightMedia после 15 лет работы в нем покинул генеральный директор и директор телеканала СТБ Владимир Бородянский.

Фото: StarLightMedia

Вас так же может заинтересовать

Дзидзьо – повелитель ног: вышел постер «Свингеры 2»

23.01.2019

Юрий Артеменко назвал реальных собственников каналов ZIK, «112...

14.09.2016

Скандальный сайт американского конспиролога стал еще популярнее

17.09.2018

В видеоролике показали, что произойдет, если дверь самолета...

29.01.2018

Над кем шутил ведущий церемонии «Оскар-2018»

05.03.2018

Превзошли ожидания: «8 подруг Оушена» обошли в прокате...

11.06.2018

«Плюсы» готовят премьеру сериала от Star Media по...

22.01.2019

Владислав Сидоренко готовит линейки программ для «ПравдаТУТ»

14.01.2019

Развитием «Фокуса» займется Никита Потураев

30.01.2017

«Звонарь»: известна дата премьеры сериала

18.02.2019
FacebookTwitter
0