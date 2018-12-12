РФ нашла в аннексированном Крыму «белые пятна» «Зеонбуда»

В крымской «цифре» работает 28 телеканалов, распределенных на три мультиплекса. Ее «рестарт» произошел после аннексии полуострова и так называемой национализации объектов украинского Концерна РРТ. Оператором местной «цифры», как и «аналога», стала государственная Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) – ее филиал «РТПЦ Республики Крым», был создан на базе захваченного филиала КРРТ (Крымский РТПЦ). У компании «Зеонбуд» в Крыму было 18 передающих станций, они вошли в РТРС. Глава филиала – Геннадий Гордеев – ранее работал главным инженером на крымском филиале украинского Концерна РРТ; его заместитель Валерий Фадеев – бывший украинский военный, изменивший украинской присяге; еще один заместитель – Владимир Романько, до оккупации он был замглавы крымского филиала Украинского государственного центра радиочастот.

Эфирный «аналог» в РФ будут отключать в 2019-м в три этапа – 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Последняя дата фигурирует как конечная. В связи с грядущим отключением Минкомсвязь РФ представила список населенных пунктов, которые не будут охвачены цифровым эфирным наземным вещанием, в перечень входит 18 294 пунктов.

Документ размещен на сайте министерства. В частности, в ведомстве насчитали 166 населенных пунктов на аннексированном полуострове, не охваченные эфирной цифрой.

В РФ функционируют только два мультиплекса (в Украине – четыре), в которые входят по 10 телеканалов: в первом – «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр – Москва»; во втором – «РЕН ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». Второй мультиплекс пока не введен в эксплуатацию всех регионов – его полноценный запуск планируется на 15 декабря. Также в РФ идет обсуждение запуска региональных телеканалов на «21-й кнопке».

В конце прошлого месяца в РФ утвердили окончательный план поэтапного отключения эфирного аналогового телерадиовещания в регионах. Первая волна отключений пройдет 11 февраля. От «аналога» отключат Рязанскую, Тульскую, Ярославскую, Ульяновскую, Пензенскую, Магаданскую области и Чечню. Вторая волна запланирована на 15 апреля в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Сахалинской, Новгородской, Тюменской, Московской областях, Москве, Ставропольском крае, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, а также Ямало-Ненецком автономном округе. Остальные субъекты РФ будут отключены 3 июня (в т. ч. Крым).

Ранее планировалось, что по всей стране отключение от «аналога» проведут до 14–15 января 2019 года, но после критики некоторых органов власти дедлайном было определено 3 июня. Продление аналогового телевещания до лета 2019 года обойдется федеральному бюджету в 30 млрд рублей. Данных о госпрограмме по раздаче тюнеров малоимущим семьям в РФ нет.

Тверская область полностью перешла на «цифру» 3 декабря. В результате местные жители стали жаловаться на завышенные цены на приставки для приема эфирного цифрового сигнала. По факту их обращений местное представительство антимонопольной службы запустило проверку.

Напомним, Украина отсрочила отключение эфирного «аналога» на Донбассе и приграничных с РФ и Крымом районах до 1 мая 2019-го, мотивируя тем, что «аналог» в России продолжает свое вещание.

Как сообщалось ранее, подсчетом «белых пятен» цифрового покрытия в Украине занимаются Нацсовет и Мининформполитики. Отключение аналога стартовало 1 августа. Ведомства до сих пор не обнародовали список населенных пунктов без эфирной цифры.

Как писала «Телекритика», в октябре компания «Зеонбуд» официально отказалась достроить сеть первого мультиплекса (МХ-1) эфирного цифрового телевидения в 47 населенных пунктах 19 областей Украины. Хотя весной этого года на межведомственной рабочей группе по переходу на эфирное цифровое телевидение провайдер согласился с наличием «белых пятен» в своем покрытии и дал обещание до 1 января 2019 года достроить МХ-1. Список населенных пунктов был составлен участниками индустрии, в его формировании принимали участие, в частности, телегруппы. Озвученная «Зеонбудом» стоимость составила 93 млн гривен.

Компания «Зеонбуд» регулярно уверяет, что покрытие эфирной цифры составляет 95% населения страны. «Телекритика» готова предоставить «Зеонбуду» площадку для ответа российскому министерству.