📈📺 Ценовой прыжок. Почему у провайдеров растут цены на ТВ-услуги

Абонентская плата выросла на 15–25% поголовно у всех провайдеров. Последние уверяют, что тарифы растут из-за существенного повышения платы за роялти украинским телегруппам. Хотя, как писала «Телекритика», цена на телеканалы 4 ведущих телегрупп в 2019-м выросла всего на 4,5 гривны – с 6,9 до 10,5 гривны с абонента. В чем реальные причины роста тарифов на ТВ-услугу? Какая себестоимость пакета? Почему минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами теперь не могут быть ниже 56–70 грн в зависимости от региона?

Как провайдеры аргументировали рост тарифов абонентам

В основном операторы поднимали цены в начале года, но были также те, кто отсрочил поднятие до 1 февраля, а некоторые и до 1 марта. Например, 1 февраля тарифы на услуги в Киеве на 15–20% подняла компания «Воля», которая работает в 35 городах Украины. В аргументации на первом месте – рост тарифов правообладателей телеканалов: «Компания “Воля” выступает за предоставление только легального контента от ведущих международных и украинских телеканалов, который закупает в валютном эквиваленте. Пересмотр тарифов связан с повышением стоимости телевизионного контента международными и украинскими правообладателями, а также увеличением расходов на модернизацию сети и оборудование», – сообщила компания. В частности подняли тарифы для самых дешевых социальных пакетов – с 80 гривен до 100 гривен в месяц. Хотя ранее цена росла в основном на премиум-пакеты.

В группе компаний, объединенных брендом «Триолан», тариф на ТВ-услугу вырос 1 января – с 50 до 70 гривен в месяц. Группа объяснила рост повышением цен со стороны медиагрупп. «Изменение тарифа связано с очередным повышением медиагруппами цен на собственные каналы для провайдеров кабельного телевидения с 1 января 2019 года. Поэтому рост цены для потребителя является закономерным следствием такого решения».

Компания «Ланет» 1 марта подняла на 10–15% тарифы в основном на услуги интернет, а также на ТВ+интернет. Провайдер аргументировал это ростом себестоимости услуг. «В связи с увеличением себестоимости услуг мы вынуждены пересмотреть стоимость тарифных планов и изменить их, начиная с расчетного периода, который будет открыт после 1 марта 2019 года», – говорится в сообщении на сайте провайдера.

Киевский провайдер «Паутина.Нет» поднял тарифы на ТВ-услугу 1 января, назвав причиной рост цен на права со стороны украинских и заграничных телегрупп: «Медиагруппы и другие правообладатели медиаконтента, которым принадлежат лицензионные права на отдельные национальные телевизионные каналы и другие зарубежные, имеют право требовать с операторов телевидения плату за вещание каналов в их сетях. Мы сдерживали рост стоимости дополнительной услуги Pauitna.TV в течение нескольких лет. Мы регулярно добавляем к пакетам услуг новые телеканалы для всей семьи. Однако уже с 1 января 2019 года, владельцы лицензионных прав существенно поднимают стоимость на вещание каналов в сетях операторов, поэтому увеличение тарифа для конечных пользователей является вынужденным шагом оператора».

Киевский провайдер «Локал.нет», поднимая 1 января тарифы на IPTV, также объяснял это ростом отчислений правообладателям. «С 1 января 2019 украинские медиагруппы и иностранные правообладатели телеканалов значительно повышают тарифы (роялти) за ретрансляцию телеканалов в сетях провайдеров. Учитывая вышесказанное, мы вынуждены повысить стоимость телевизионных пакетов для всех новых и действующих абонентов».

«Одесская мультимедийная сеть», которая объединяет ведущих провайдеров города, «Сана плюс», «Реноме», «Реал ТВ», «Центр ТВ» и «Элан», поднимая цены 1 января, сетовала на рост цен именно украинских телегрупп: «Очередное повышение тарифов медиагруппы – с 1 января 2019 (тарифов на вещание каналов в сетях провайдеров кабельного телевидения) закономерно приводит к повышению стоимости услуг для конечных пользователей».

Как на самом деле?

Минимальная стоимость ТВ-услуги для киевских провайдеров кабельного ТВ, ОТТ и IPTV начиная с 2019-го должна составлять 70 гривен с абонента в месяц вместо прошлогодних 50 гривен. Такие договоренности были достигнуты между ведущими провайдерами и представителями некоторых их ассоциаций летом прошлого года.

Для регионов самый дешевый пакет может стоить несколько дешевле. Для городов с населением «50 тыс.+» применяется к 70 гривнам коэффициент 0,9, соответственно, цена ТВ-услуги должна составить 63 гривны. Для населенных пунктов «50 тыс.-» применяется коэффициент 0,8 – минимальный ТВ-пакет не должен стоить ниже 56 гривен. Предварительно согласована также стоимость минимального пакета на ТВ-услугу в 2020-м – она должна вырасти до 90 грн.

При этом провайдеры обязались вести борьбу с демпингом. Акционные тарифы должны быть ограничены не больше чем на полгода. Демпинг может грозить потерей прав на каналы ведущих медиагрупп.

Что же касается стоимости телеканалов для провайдеров, обычно она колеблется в пределах 7–13 центов за абонента в месяц за международные телеканалы Discovery, Sony, Fox или Viasat. Во многом стоимость их услуг зависит от переговоров, количества абонбаз.

Телеканалы четырех украинских телегрупп с 1 января обходятся провайдерам в 10,5 гривны с абонента в месяц против 6,9 гривны в 2018 году. Телеканалы групп StarLightMedia (СТБ, ICTV, «Новый канал», «ОЦЕ», М1 и М2), «1+1 медиа» («1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди» и УНИАН) и «Интер» («Интер», НТН, «Мега», «Enter-фильм», «Пиксель», K1, K2 и Zoom) стоят по 3 грн с абонента в месяц. В случае первых двух – это вдвое больше, чем в прошлом году. Цена за три телеканала «Медиа Группы Украина» («Украина», НЛО и «Индиго») выросла с 0,9 грн до 1,5 грн за абонента в месяц. Озвученные цены действовали для тех, кто успел подписать соглашение до 31 декабря. Для провайдеров, которые подписали соглашение после 1 января, StarLightMedia просит уже 4,5 грн с абонента, «Плюсы» – 5 грн.

Провайдеры и телегруппы об истинных причинах роста цены ТВ-услуги

Какая же средняя себестоимость ТВ-услуги у провайдеров? Консалтинговая компания BigDataUA ставит затраты на контент на второе место для провайдеров при формировании цен на ТВ-услугу после затрат на техническое обслуживание. Для пакета стоимостью 75 гривен в месяц техобслуживание обходится в 34 гривны (45%), контент в 20 гривен (27%), 5 гривен – обслуживание абонентов (7%), административные затраты – 2 гривны (3%), налоги обойдутся в 12 гривен (16%). При такой цене на ТВ-услугу провайдер не зарабатывает.

Гендиректор «Паутина.Нет» Александр Арутюнян приводит несколько другую структуру тарифа ТВ-услуги. «Структура тарифа ТВ у всех провайдеров разная. Это связано с легальностью предоставления услуг и размером абонентских баз провайдера. У большого оператора кабельного ТВ обслуживание сети с зарплатами и налогами это 50%, роялти – 20%, и 30% –это рентабельность. Мелкие участники рынка, на обслуживание сети тратят больше – 60%, роялти – 30%, рентабельность – 10%. Это если говорить о кабельных операторах. У IPTV ситуация немного другая, дело в том, что сеть передачи данных одна – интернет и ТВ, поэтому затраты на обслуживание сети несколько ниже. Поскольку сеть одна, не надо обслуживать отдельно сеть кабельного ТВ и интернет», – говорит он.

На стоимость пакетов ТВ-услуги влияет цена на телеканалы – чем больше премиум-телеканалов, тем дороже пакет. «Минимальная стоимость услуги кабельного телевидения с пакетом рейтинговых телеканалов медиагрупп, украинских платных каналов чистого Pay TV без зарубежных каналов – это 70–90 гривен в месяц, если добавить сюда немного фильмовых каналов и познавательных зарубежных – это 100–120 грн, а если смотреть полный пакет с премиум каналами с HD, то это 150-200 грн. Все это при условии честной оплаты за роялти. Если вы сформируете пакет из всех телеканалов, которые есть в Украине, коммерческое предложение на 1000 абонентов и заплатите честно, то ваш пакет ТВ из 160 телеканалов должен стоить не меньше 200 грн», – отмечает Александр Арутюнян.

Провайдер «Ланет» сетует на то, что стоимость ТВ-пакетов определяется именно объемами выплат правообладателям телеконтента, в первую очередь украинского, который доступен в открытом доступе на спутнике, эфирной цифре и в интернете. «Когда каналы медиагруппы вышли из «Универсальной программной услуги», отношения операторов кабельного телевидения с этими правообладателями перешли в плоскость коммерческих. Учитывая, что согласно договорам каналы медиагруппы должны быть включены во все ТВ-пакеты, именно изменение размера платы за право ретрансляции является главным двигателем изменений стоимости пакетов для абонентов. Обычно договоры с медиагруппами заключаются на год и пересматриваются в конце года. Так, с 1 января стоимость каналов общенациональных медиагрупп выросла в два раза, также много международных каналов пересмотрели стоимость прав на ретрансляцию. Роялти медиагруппам возрастает вдвое каждый год с момента перехода на коммерческие отношения, и эта тенденция будет сохраняться не менее двух лет. Соответствующие заявления были сделаны медиагруппами в публичной сфере. Кроме того, провайдер имеет также отношения с международными вещателями и мелкими украинскими поставщиками платного контента, которые также пересматриваются ежегодно и всегда пересматриваются не в меньшую сторону. Однако большинство таких каналов провайдер имеет возможность пакетировать, включая их в дорогие предложения для пользователей и не создавая дополнительной нагрузки на сегмент, требующий стандартного набора каналов. Мы понимаем, что часто для пользователей не до конца понятны причины повышения цен. Это связано с тем, что часть крупных каналов из числа медиагруппы до сих пор позиционируются как бесплатные эфирные, доступные в Т2: они размещают в своих эфирах много рекламы бесплатного Т2 и предоставляют свой контент бесплатно в интернете. Поэтому для пользователя сохраняется иллюзия бесплатности, что затрудняет понимание того, что провайдер платит за ретрансляцию этих каналов», – сообщили в «Ланет».

Но при этом Александр Арутюнян уверяет, что роялти – это далеко не единственный драйвер роста цены для потребителя: «Да, мы поднимали цены на свои услуги. Это коснулось таких услуг, как интернет и телевидение. Причины этого очевидны и видны невооруженным взглядом. Не хочу опять говорить про девальвацию и инфляцию – это и так ясно. Цена в гривне для клиента на ТВ-услугу растет потому, что иностранные телеканалы заключают договоры с провайдерами в валюте. Если гривна девальвирует, то очевидно, что цена растет для конечного потребителя. Что касается украинских телеканалов – многие начали взимать с провайдеров роялти, тоже очевидно, что это увеличивает затраты провайдера и цена растет. Но справедливости ради, надо сказать, что роялти – это далеко не единственный драйвер роста цены для потребителя. Обслуживание сети, зарплаты сотрудникам, оборудование, все это тоже сильно повлияло на цену. Подъем цен связан с выживанием компании».

Роялти – это далеко не единственный драйвер роста цены для потребителя. Обслуживание сети, зарплаты сотрудникам, оборудование, все это тоже сильно повлияло на цену. Подъем цен связан с выживанием компании

Гендиректор группы компаний, объединенных маркой «Триолан» Вадим Сидоренко говорит, что затраты на роялти телеканалам не должны превышать 30% стоимости ТВ-услуги, у провайдера сегодня это 50%: «Мы подняли стоимость ТВ-услуги с 50 до 70 гривен в месяц, при этом отток составил 2,5%. У нас 50% с НДС выделяется на авторские права, и в этом году из 20 грн, на которые подняли тарифы, 10 гривен ушли на авторские права, и там примерно одинаково – на отечественные медиагруппы и международные телеканалы. Мы добавили телеканалы «Никелодион», «Спайк» и планово подорожали «Виасаты». Минимальная цена – это как у нас, 70 грн, но реально она должна быть выше так как, чтобы хватало денег на развитие, авторские права не должны превышать 30%, в таком режиме цена должна быть около 120 грн».

Почти 50% абонплаты на роялти телеканалам тратит также «Паутина.Нет» в услуге IPTV из-за неравенства интернет-телевидения и кабельного телевидения. «Наша компания имеет 47-процентную нагрузку роялти в структуре тарифа услуги IPTV, что для нас крайне тяжело, но это связано с тем, что мы прозрачно платим и не скрываем абонбазы перед правообладателями. Доля рынка IPTV существенно ниже, чем у кабельных операторов, поэтому проникновение платных абонентов ТВ среди интернет-клиентов составляет от 5% до 15%. В больших городах процент проникновения выше. То есть, если мы берем 100% абонентов платного телевидения, то IPTV имеет низкое проникновение, а лицензионный сбор такой же, как и у кабельного оператора. Небольшие IPTV-операторы часто вынуждены заключать партнерские контракты с крупными игроками, так как им не рентабелен свой сервис ТВ, где роялти съедают всю прибыль и сервис становится дотируемым. Кстати, мы не можем себе позволить купить ряд телеканалов, так как минимальные хотелки этих каналов сделают не рентабельным весь сервис. Это в основном зарубежные телеканалы. Если смотреть IPTV по аналогии наполнения телеканалами как описано выше: минимальный пакет – 60–70 гривен, средний – 90–110 гривен, максимальный – 130–180 гривен», – акцентирует Александр Арутюнян.

В StarLightMedia настивают на том, что, если абонплата у провайдеров выросла больше, чем на 10 гривен, причина роста не только в оплате медиагруппам. «Мы не знаем расчетов стоимости программной услуги провайдеров, но в целом считаем пояснения абоненту, что рост стоимости ТВ-услуги более чем на 10 грн. происходит исключительно за счет стоимости прав на каналы медиагрупп, не совсем корректными. Я думаю, что когда на каком-то этапе вопросы возникнут у абонента, лучшее провайдеру или ссылаться на все каналы, которые реально подняли стоимость прав, или быть готовым рассказать абоненту о других причинах повышения стоимости услуги ТВ, - разъясняет коммерческий директор StarLightDigital Николай Фаенгольд. – У нас произошел плановый рост стоимости прав на ретрансляцию каналов. Стоимость прав за каналы StarLightMedia на 2019 год зависела от большого количества факторов и выросла вдвое. У провайдеров все зависит от суммы, на которую происходит повышение стоимости услуги. Мы понимаем, что на самом деле выросла и себестоимость услуги, в том числе, у провайдеров выросли затраты на ФОТ (фонд оплаты труда)».

В 1+1 media также, как и в StarLightMedia, говорят, что рост оплаты медиагруппам не является оказывающим существенное влияние на окончательную стоимость ТВ-услуги провайдера. «Мы неоднократно подчеркивали, что тарифные предложения провайдеров на ТВ-услугу, где основными с точки зрения востребованности и просмотра являются общенациональные украинские телеканалы, должны иметь приемлемую и справедливую для абонентов цену. Однако следует понимать, что формирование стоимости минимального ТВ-пакета для абонента зависит от провайдеров, которые в первую очередь при ценообразовании должны руководствоваться тем, чтобы цена была экономически оправданной. В частности, при формировании пакета должны быть учтены все важные аспекты: бюджет на поддержку собственной абонентской сети и поддержку процесса логистики контента, объем роялти (отчислений за телевизионный продукт) от дохода за предоставление телевизионной услуги, процент чистой прибыли, которую провайдер планирует получить. То есть при расчете формирования конечной цены в предложении провайдеров роль медиагруппы не является оказывающей существенное влияние на окончательную стоимость, которую объявляет провайдер. Однако, вместе с тем, участникам рынка и особенно провайдерам следует понимать, что для постоянного и качественного обновления собственного предложения для абонентов, они не могут оставаться в стороне от инвестиций в развитие телевизионной отрасли в Украине. Иначе создание нового качественного контента и приобретение прав на актуальные зарубежные продукты будет просто невозможно. Особенно в реалиях, когда многие игроки на рынке не научились конкурировать другим способ, как демпингом», – разъясняет Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

С ростом цен на иностранные телеканалы ситуация также несколько другая, чем ее описали провайдеры. К примеру, цены на телеканалы Sony Pictures Television зафиксированы не в валюте, а в гривнах, разъясняет руководитель компании Beatmediacom (дистрибьютор каналов Sony Pictures Television в Украине) Сергей Осадчий: «Мы не пересматриваем условия ежегодно. У нас обычно трехлетние контракты».

Иногда участники рынка не ставят целью рентабельность бизнеса и дают льготы своим абонентам. Есть разные примеры, где кабельное ТВ, построенное сто лет назад и работающее вопреки амортизации, отбилось давно. Абоненту при этом предоставляется некий социальный пакет, по большому счету – некая аналогия Т2, только в кабеле.

Какой должна быть минимальная и средняя цена ТВ-пакета на рынке, в «Ланет» затрудняются ответить. «Есть реалии и тенденции рынка, в которых работают его участники. Стоимость услуги для различных игроков имеет различные принципы формирования, связанные с технологией доставки сигнала, возможностью пакетирования и широтой наполнения каналами. Сейчас мы видим тенденцию к росту цен, потому что на это есть объективные условия», – уведомили в «Ланет».

В StarLightMedia называют минимальную цену на ТВ-услугу в приделах 70 гривен в месяц для Киева: «Мы не являемся участниками рынка провайдеров, не работаем с абонентом PAY TV напрямую, поэтому не можем оценивать минимальную стоимость ТВ-услуг. Но в прошлом году провайдеры и ассоциации неоднократно называли минимальную (рентабельную) цену для Киева в размере 50 грн. Сейчас от некоторых провайдеров и ассоциаций (в частных беседах и на профильных мероприятиях) звучит, что минимальная цена 2019 года на ТВ услугу должна составлять 70 грн», - добавляет Николай Фаенгольд.

Абоненты провайдеров, которые продают услугу по низким тарифам, должны понимать, что такой провайдер пиратит или занимается андерепортингом, разъясняет Александр Арутюнян. «Если оператор дает цену 20–30 гривен за услугу или продает ее за 1 гривну или бесплатно, это очевидно, что такой игрок либо нелегален, либо может скрывать перед правообладателем истинную цифру своих абонентов. Затрата оператора на роялти безэндээсная. Поэтому легальный игрок должен получить лицензию и добавить 20% НДС для конечного пользователя и в итоге уплатит налог в бюджет. Но в реальности часто ФОПы принимают платежи за интернет, а ТВ – бесплатно. Если конечно не платить налоги, не получать лицензии, не платить роялти, не содержать свою сеть, не иметь админзатрат, а просто пиратить сервис ТВ в интернете, то за 1$ тоже выгодно продавать. Также не забываем, что иногда участники рынка не ставят себе целью рентабельность бизнеса и дают льготы своим абонентам. Есть разные примеры, где кабельное ТВ, построенное сто лет назад и работающее вопреки амортизации, отбилось давно. Абоненту при этом предоставляется некий социальный пакет, по большому счету – некая аналогия Т2 (пакетирование каналов, которые доступны в эфирной цифре. – Ред.), только в кабеле. Это продавалось раньше за 15–25 грн. Но после того, как надо оплатить роялти медиагруппам, такая модель не конкурентна с Т2, поэтому операторы часто теряют клиентов в пользу Т2. Как результат, идет война между медиагруппами и такими провайдерами. Но все же. Очевидно, что бизнес есть бизнес и большинство участников хочет зарабатывать на этом рынке. Поэтому свои 20% от тарифа должно уйти в прибыль. Хотя на сверхконкурентном рынке часто бизнес не видит даже такой прибыли».

Провайдеры в ожидании изменения цен на каналы телегрупп после кодирования спутникового сигнала, а также запуска HD-версии телеканалов, которые отдельные телегруппы планируют создать в конце этого года. В кулуарах рынка озвучивается возможная стоимость 21 грн в месяц для одного абонента в 2020-м: по 6 гривен будут стоить пакеты телеканалов StarLightMedia, «1+1 медиа» и «Интер», а цена «Медиа Группы Украина» вырастет с 1,5 грн до 3 грн. Официальные цены пока не утверждены. Но если отчисления за контент правообладателям составляют 20%, еще 40–50% – операционные расходы и 20–30% – чистая прибыль компании-провайдера, то минимальный пакет должен стоить не менее 100 гривен. Но расчетная стоимость пакета не учитывает, например, заработков провайдеров на украинских тематических телеканалах, которые не входят в телегруппы, – информационных, телеторговли и тому подобное. Такие телеканалы обычно платят провайдерам за попадание в сети.

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