«Воля» поднимает тарифы в Киеве с 1 февраля

Провайдер кабельного телевидения и интернета «Воля» повышает ряд тарифов в Киеве на интернет и телевидение. Об этом сообщается на сайте компании.

Повышение произойдет с 1 февраля. Это также коснется тарифов, в которые входит мобильная связь от lifecell. Тарифы, которых коснулись изменения, вырастут в среднем на 15–25%. В частности, компания поднимает тарифы для социальных пакетов с 80 гривен до 100 гривен в месяц.

Повышение тарифов проведено с целью «дальнейшего развития сервисов, а также создания новых продуктов и услуг для пользователей», говорится в сообщении. Провайдер называет причиной изменения тарифов на ТВ, в частности, рост оплаты на дистрибуцию телеканалов в 2019-м.

«Компания “Воля” выступает за предоставление только легального контента от ведущих международных и украинских телеканалов, который закупает в валютном эквиваленте. Пересмотр тарифов связан с повышением стоимости телевизионного контента международными и украинскими правообладателями, а также увеличением расходов на модернизацию сети и оборудование», – сообщает компания.

Кроме того, «Воля» указывает на то, что достигла договоренностей со всеми медиагруппами на 2019 год, а также расширила партнерство с 1+1 media, благодаря чему абоненты получат 400 часов премиального видеоконтента производства 1+1 media в онлайн-кинотеатре «Воля Cinema». Осенью компания получила официальный статус и права трансляторов всех матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018–2021 совместно с телеканалами «Медиа Группы Украина» («Футбол 1» и «Футбол 2»). Из международных холдингов провайдер продолжил сотрудничесво с FOX (в т. ч. Nat Geo), Discovery и AMC.

Напомним, в ноябре стало известно, что дистрибуция телеканалов четырех телегрупп (StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина») в 2019-м обойдется провайдерам в 10,5 гривны с абонента в месяц против 6,9 гривны в прошлом году.

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