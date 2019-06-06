🍂Итоги голосования: лучший украинский сериал весны – «Солнечный ноябрь»

Только в весеннем сезоне на экраны вышло свыше 30 работ, которые были произведены на украинских продакшенах. Мы же остановили свою выборку на 20 сериалах, которые, по мнению редакции, получили как высокие показатели телесмотрения, так и достаточное внимание зрителей вне экранов. Надо подчеркнуть, что всего о нашем голосовании на страницах «Телекритики» прочитали 14 973 раз. В самом голосовании приняло участие 3 794 пользователя.

А теперь к итогам. Лучшим сериалом весеннего сезона, по мнению наших читателей, стал «Солнечный ноябрь». За него проголосовало 1367 (36%) пользователей. Напомним, 16-серийка вышла на экраны телеканала «Украина» 4 марта, производством сериала занималась «Украинская продакшн студия» по заказу канала.

О чем сериал? «Солнечный ноябрь» – это украинская адаптация популярного южнокорейского формата «Осень в моем сердце». Главные роли в новом сериале телеканала «Украина» исполняют молодые актеры – белорус Кирилл Дыцевич и украинка Ирина Гришак.

Герои сериала – брат и сестра. Нина и Кирилл Петровские – из обеспеченной семьи, в которой царят любовь и взаимопонимание. Молодые люди очень близки, их отношения наполнены нежностью и юмором. Кирилл – лучший ученик гимназии, он хорошо рисует, популярен среди сверстников и особенно – среди сверстниц. Нина же не хватает звезд с неба – она прилежная ученица, добра, мила, обаятельна, но и только. В одном классе с Ниной учится отличница Лариса Разина. Девушка завидует Нине.

Однажды в результате ссоры с Ларисой и ее братом Колей Нина получает травму и попадает в больницу. Ей срочно нужна кровь. Но выясняется, что кровь родственников Нине не подходит. Чтобы остаться в гимназии, Лариса убеждает брата идти просить прощения у родителей Нины – Владимира и Людмилы Петровских. Коля сдает кровь для Нины – и неожиданно она ей подходит. Петровские потрясены. Когда же они видят Ларису, сомнений не остается – это живая копия матери Владимира.

Кроме Ирины Гришак и Кирилла Дыцевича в фильме также снялись актеры Анна Гуляева, Ирина Мельник, Сергей Фролов, Елена Хохлаткина, Даниил Мирешкин, Дмитрий Белякин, Марина Митрофанова, Сергей Дзялик, Оксана Архангельская и другие.

Режиссер сериала – Александр Итыгилов (младший) («Сердце матери»), генпродюсер – Ирина Заря, сценарист – Лана Куйбина.

На втором месте по версии читателей «Телекритики» с минимальным отрывом расположился детективный сериал от «2+2» «Опер по вызову» – за него отдал голос 1321 (35%) читатель.

Остальные сериалы набрали в среднем от 1 до 6%. 6%, или 212 голосов, получила костюмированная драма от телеканала СТБ «Крепостная».

Подробней ознакомиться с голосованием можно ЗДЕСЬ.

Узнать, что смотрели зрители на прошлой неделе, можно в нашей рубрике «Телерейтинги».

Фото: «Украина»