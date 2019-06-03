💃🏻СТБ объявил дату возвращения «Крепостной» на экраны
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💃🏻СТБ объявил дату возвращения «Крепостной» на экраны

от Telekritika
От Telekritika 678
Главная Новости 💃🏻СТБ объявил дату возвращения «Крепостной» на экраны

Телеканал СТБ объявил дату выхода костюмированной драмы «Крепостная» – 22 июля 2019 года. Во втором сезоне обещают больше хлеба и зрелищ: новых героев, народное восстание и даже киевские бордели.

«Крепостная» вернется в сериальную сетку канала и будет выходить по будням в 21:00. Стартует показ с повтора первого сезона, а после него сразу начнется премьера второго.

Также создатели продолжат сюжетные линии Катерины Вербицкой и Лидии Шефер, расскажут о судьбе брака Наталии Дорошенко и Григория Червинского и раскроют подробности истории запретной любви Николая Дорошенко и загадочной Елены.

К своим ролям вернутся Катерина Ковальчук, Станислав Боклан, Алексей Яровенко, Ксения Мишина, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Анна Сагайдачная, Ольга Сумская, Юлия Ауг, Марк Дробот, Сергей Озиряный, Наталка Денисенко, Тарас Цымбалюк, Слава Красовская, Игорь Гнездилов. Актерский состав пополнят и новые исполнители: Максим Радугин, Фатима Горбенко, Алина Коваленко, Наталья Васько, Катерина Варченко и др.

Напомним, «Крепостная» – украинская костюмированная драма, первые 24 серии которой вышли весной этого года. Сериал стабильно возглавлял топ проектов украинского телевидения на протяжении трех недель показа.

На примере «Крепостной» мы рассказали, почему интерактивность – будущее украинских сериалов.

Фото: СТБ

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