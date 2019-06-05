📺 #ДЭК-2019. Развитие рынка Pay TV: кодирование, HD и борьба с кардшерингом

В субботу, 1 июня, «Телекритика» в ходе конференции «Дни электронных коммуникаций 2019» провела бизнес-завтрак на тему развития рынка Pay TV при участии представителей ведущих правообладателей ТВ-каналов. Представители телегрупп рассказали о том, почему гибридные модели Free TV и Pay TV сегодня в тренде, обсудили вместе с провайдерами кодирование спутникового сигнала вещателей телегрупп, грядущий запуск HD-вещания, борьбу с кардшерингом и то, как это в целом повлияет на бизнес провайдеров и развитие Pay TV. Предлагаем ознакомиться с озвученными участниками тезисами.

Спикерами бизнес-завтрака стали: директор дивизиона Digital и PayTV телегруппы StarLightMedia Юлия Трибушная; коммерческий директор Digital и PayTV StarLightMedia Николай Фаенгольд; директор по развитию сети «Медиа Группы Украина» Александр Ремезовский; директор дистрибьютора группы «Интер» – компании «Национальный контент центр» Денис Васянович; исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук; руководитель компании Beatmediacom – дистрибьютора каналов Sony Pictures Television в Украине Сергей Осадчий и генеральный менеджер FOX Networks Group в Северо-Восточной Европе Родион Принцевский.

Новые и «старые» платные телеканалы

Несмотря на запланированное на 20 января 2020 года спутниковое кодирование телеканалов телегрупп, последние не готовы запускать новые, исключительно платные телеканалы для сегмента Pay TV.

После спутникового кодирования телеканалов у StarLightMedia и 1+1 media, останутся вещатели, которые можно будет смело называть платными: у SLM это телеканалы М2 и «ОЦЕ», у «Плюсов» – «ПлюсПлюс», «Бигуди» и «УНИАН ТВ». У них нет лицензий на эфирное вещание, по спутниковой лицензии, после кодирования их сигнал будет ограничен только кабельными и IPTV-сетями. Николай Фаенгольд не готов назвать М2 и «ОЦЕ» платными (даже после кодирования) и акцентирует на том, что у М2 есть цифровая лицензия, по которой канал не вещает, – у телегруппы может измениться тактика. Перезапускать «ОЦЕ» в телегруппе пока не намерены – с последнего перезапуска прошло всего 2 года. Ярослав Пахольчук не считает, что после кодирования телеканалы «ПлюсПлюс», «Бигуди» и «УНИАН» станут платными – телегруппа не планирует переводить их исключительно в платный сегмент, реклама в их эфире останется.

Телегруппа StarLightMedia будет готова запустить дополнительно платные телеканалы только после роста рынка Pay TV. «Если уж и запускать телеканал для Pay TV, то это должен быть телеканал, который не станет семидесятым или 105-м каналом у провайдера. Он должен быть таким, чтобы провайдер с помощью него сумел привлечь деньги. Такой канал хочется запустить любому правообладателю. Но запуск такого вещателя должен быть экономически оправданным. Если у нас вырастет рынок, появится нормальное ARPU, тогда, наверное, и настанет тот период, когда мы запустим такой канал. Но пока в ближайшие 3 месяца запуск такого канала не предусматривается. Зато к нам обращаются разные западные мейджоры по поводу дистрибуции их телеканалов. Мы сейчас пытаемся понять, какие международные вещатели стоить брать на дистрибуцию, а какие не стоить. Мы хотим, чтобы каналы, которые мы предлагаем, были провайдерам максимально полезными, чтобы они составили дополнительную стоимость», – сообщает Николай Фаенгольд.

У телегруппы «Интер» нет планов по запуску платных телеканалов – все 8 вещателей холдинга останутся эфирными и после кодирования. «Так как у всех наших 8 каналов есть эфирная лицензия, у нас не было планов перевести их в платный сегмент. Все мы работаем на одном рынке. Как мы слышали, коллеги не видят потенциала в запуске чисто платных телеканалов. Вещание в цифре – это недешевое удовольствие, но оно себя финансово оправдывает даже для таких маленьких телеканалов, как Zoom или “Мега”», – рассказывает Денис Васянович. Стоит отметить, что на самом деле существуют судебные иски провайдера эфирной цифры «Зеонбуда» с целью обанкротить вещателей группы «Интер» за долги в размере десятков миллионов, что говорит об обратном.

Чтобы запустить телеканал-«барабан», по которому «крутится» контент, тебе надо фактически 600 часов контента, из которых 200 часов – премьерные, – Ярослав Пахольчук

За последние 4 года «Плюсы» запустили 4 платных телеканала. Найти ниши, в которых можно было бы заполнить сетку стало трудно. «Чтобы запустить телеканал-«барабан», по которому «крутится» контент, тебе надо фактически 600 часов контента, из которых 200 часов – премьерные», – приоткрывает телевизионную кухню платных каналов Ярослав Пахольчук. «Когда ты запускаешь новый канал, тебе надо знать, где ты будешь брать библиотеку. Она должна быть нишевой, четкой и понятной. При этом канал нужно развивать, вложиться в маркетинг, дистрибутировать. Запуск канала – это отдельная инвестиционная история», – добавляет он.

Но с запуском каналов в тематических нишах возникли трудности из-за законодательства. Исполнительный директор «Плюсов» сетует на норму о том, что на украинских телеканалах должно быть 50% эфира национального продукта. Из-за этого проблемной стала детская ниша, представленная, в частности, каналами «Пиксель» и «ПлюсПлюс». «Сколько украинских мультиков снимается за год – широкоформатных или сериальных, как «Фиксики» или «Маша и медведь»? Кроме «Казаков», кто-то знает украинский мультфильм, снятый за последние 4 года? «Мавка» снимается уже 4 года. Ну, выйдет 100 часов украинского контента, но это явно мало для того, чтобы удержать детскую аудиторию», – заявил Ярослав Пахольчук, сообщив, что вещатели выкручиваются многочисленными повторами. «Тем не менее, «ПлюсПлюс», несмотря на неравные условия с конкурентом, – отсутствие цифровой лицензии, бьет по рейтингам «Пиксель», у которого 50% всех рейтингов дает цифра», – рассказал он.

От «Пикселя» и «ПлюсПлюс» все больше отбирают аудиторию платные международные анимационные телеканалы, которые адаптированы в Украине. В отличии от украинских анимационных каналов, они не отягощены квотами на украинский язык и национальный продукт, ведя вещание исключительно по-русски: «Есть каналы, которые не имеют украинских лицензий, адаптировались в Украине и вещают на русском. Сбалансирован закон (о языковой телеквоте. – Ред.)? Не очень. Но здесь есть представители регулятора (присутствовал Олег Черныш. – Ред.). Может, кто-то пойдет в Раду, услышат, прислушаются и доработают эту норму».

Развивать платные телеканалы весьма непросто также «Медиа Группе Украина», которая одной из первых среди телегрупп запустила два спортивных канала исключительно по подписке. У группы возникли некие турбулентности с потерей прав, в частности на английскую футбольную премьер-лигу, права на которую перешли к ирландскому медиахолдингу Setanta Sports: «“Футбол 1-2” никуда не деваются – они остаются на рынке с лучшим смотрибельным контентом – Лигой Чемпионов и Лигой Европы, – начал Александр Ремезовской. – У нас эксклюзивный контракт на этот контент, и с ним ничего не случится. Мы, как и вы, слышали о том, что Setanta планирует выход на украинский рынок со своим каналом. Но, думаю, с чисто футбольным каналом они не смогут зайти, потому что нет его в таком качестве и количестве, чтобы он удовлетворил украинского зрителя. Да, Setanta выиграли английскую премьер-лигу, она начинается где-то с августа. Но, насколько я понял, они еще не подали документы в регулятор. Представитель Нацсовета это подтверждает. Времени на выход немного – до конца года, думаю, они выйдут».

Директор по дистрибуции каналов «Плюсов» Андрей Мальчевский, присутствовавший на мероприятии, спросил о будущем прав на футбольный контент, сославшись на УЕФА, которая планировала с 2021 года не давать права локальным игрокам на ЛЧ/ЛЕ, поскольку строит собственную ОТТ-платформу. Александр Ремезовский ушел от ответа: «Есть ОТТ-сервис DAZN – это Netflix для спорта. Он активно развивается, покупает права эксклюзивно и пытается на этом заработать. Но мы все знаем, что такое украинский рынок – зритель не совсем готов платить те деньги, которые ждут от него правообладатели. У нас большая доля пиратства в интернете, кардшаринг. [Непродажа прав местным игрокам] – это выбор УЕФА и ФИФА: если они зайдут в Украину, тогда наступят на те же грабли, что и мы. План «Б» у нас есть всегда. Важный вопрос – с какими именно правами они сюда заходят – с эксклюзивными правами на ОТТ или кабельное, DTH. Если они самостоятельно зайдут – появится еще один игрок и зритель только выиграет от этого».

Да, Setanta выиграли английскую премьер-лигу, она начинается где-то с августа. Но, насколько я понял, они еще не подали документы в регулятор. Представитель Нацсовета это подтверждает. Времени на выход немного – до конца года, думаю, они выйдут, – Александр Ремезовский

У МГУ нет планов по запуску платных каналов, перезапуск ждет разве что только эфирный канал-«пустышку» «Эскулап» – это будет не раньше 2021-го. «У нас есть планы по перезапуску канала «Эскулап». Возможно, они будут воплощены в конце этого года – в начале следующего. На данный момент пока нет готовой концепции. Но в перспективе это возможно», – добавил Александр Ремезовский.

В итоге телегруппы догоняют потерянное за прошлые годы: «Закодируй спутник 16 лет тому назад, сегодня у нас была бы совсем другая дистрибуция. Или если бы мы сделали переход на Т2 в 2007-м, было бы все по-другому. Запустили бы 3G 10 лет тому назад, у нас была бы абсолютно другая история», – говорит Ярослав Пахольчук.

Рекламная модель vs Pay TV

Сегодня на телевизионном рынке нет четкой модели Free TV или Pay TV – телеканалы работают по «гибридных», миксированных моделях. При этом есть превалирующие модели – реклама или доставка.

Международным опытом функционирования рынка платного телевидения поделился Родион Принцевский – обычно практикуются абсолютно смешанные модели: «На западноевропейских рынках платные телеканалы обычно пускают рекламу. У нас, в принципе, также до 2015-го была рекламы на платных каналах. Это не делает канал сразу эфирным, он работает по смешанной модели. В Америке на платных канал также идет реклама. Рекламы нет разве что на НВО, который стоит $15 в месяц за один канал. Там нет рекламы и они по-другому монетизируются. В Эстонии у нас на платных каналах идет реклама и никто не жалуется. Проникновение Pay TV составляет 98%. В Беларуси, которая в 4 раза меньше, абонентов платного телевидения больше чем в Украине».

Сергей Осадчий отмечает, что иногда доходы платных каналов от рекламы вполне соразмерны с доходами от дистрибуции: «Discovery в одной соседней с нами стране получали до 50% дохода по рекламе, вторая половина – от дистрибуции».

Опирается на опыт западных рынков также Юлия Трибушная: «В сфере интернет-телевидения ОТТ-игроки, которые работали только с подписной моделью, выбирают смешанную модель – вместе с рекламой. Игроки, которые инвестировали много денег в создания контента, его покупку, понимают, что окупить инвестиции исключительно по подписной модели – очень сложно. И даже ходят слухи о том, что Netflix думает о том, чтобы перевести некую часть подписной модели на рекламную. Они наняли программистов, которые занимаются рекламными технологиями. Потому что отбить затраты на контент исключительно по подписке сложно. И второе – всегда есть часть людей, которые не готовы платить и рекламная модель единственный путь, по которому можно достучатся до них».

Родион Принцевский приводит в пример прямого конкурента Netflix – американский ОТТ-сервис Hulu, он, в отличии от исключительно подписного Netflix, работает по смешанной моделе: «В Америке у Hulu есть условно два пакета – один с рекламой, стоимостью $5,99, а второй пакет – без рекламы, по цене $11,99. Если есть популярный платный канал с большой аудиторией, почему бы не монетизировать эту аудиторию? Позиция, мол, у меня миллионные просмотры, но ставить рекламу я не буду принципиально, потому что за меня заплатили – уходит в прошлое. Если человек готов мириться с рекламой, она таргетированная и вписывается в общую концепцию канала, почему бы и нет?» Сергей Осадчий акцентирует на том, что в первые годы работы именно благодаря рекламной модели Hulu обогнал Netflix. Как сообщала недавно «Телекритика», 70% пользователей Hulu подписаны на тарифный пакет, где крутится реклама, на которой сервис заработал в 2018-м $1,5 млрд.

HD-вещания: добавочная стоимость услуги провайдеров

Для развития платного рынка, кроме кодирования спутника, телегруппы считают важным запустить HD-версии, которые могут создать некое преимущество для продажи ТВ-услуги.

StarLightMedia готова запустить HD-вещание своих музыкальных каналов этой осенью, три главных канала появятся в HD только в первом квартале 2020-го. «Мы хотим, чтобы два эти события совпали по времени, – говорит Николай Фаенгольд. – Запуск HD-версий наших каналов мы готовим на первый квартал. Будем стараться, чтобы это произошло в начале года – с момента кодирования сигнала. Наверное, ближе к концу года мы сможем корректировать сроки, сообщать рынку, когда это может произойти. Продавать HD-версии по отдельной стоимости мы в 2020-м не будем. Мы планируем плановое изменение цен на наши каналы, которые обсуждали с рынком. HD-версии отдельно стоить не будут. Они будут доступны всем нашим партнерам, которые согласны с использованной технологией, готовы будут принять HD-каналы. В первую очередь мы запустим HD-версии самых смотрибельных каналов – ICTV, СТБ и «Новый канал». Это произойдет в первом квартале следующего года. М1 и М2, возможно, и раньше. Планов по переходу в HD канала «ОЦЕ» у нас в ближайшее время нет».

МГУ уже тестит два телеканала в HD, рассказывает Александр Ремезовский: «Мы запустили два канала в HD-качестве – «Украина» и «НЛО». Они висят на спутнике, пока это тестовые версии – не весь контент идет в HD. Канал «Индиго» мы пока не планируем запускать в HD-качестве. Думаю, это вопрос 2020–2021 года. Мы также не планируем брать за HD отдельную плату в 2020-м. Те партнеры, которые готовы к ретрансляции наших каналов в HD-качестве, в первую очередь цифровые, уже могут брать и ретранслировать их для своих абонентов».

У группы «Интер» также есть планы по запуску HD-вещания, но пока без конкретных сроков, разъясняет Денис Васянович: «Мы планируем запуск HD-версий на 2020-й, но пока не могу сказать конкретных дат. Телеканалу «Интер» это будет сделать сложнее из-за программ, которые он транслирует. Но, например, на детском канале, контент уже есть в HD-версии».

Так же, как и МГУ, «Плюсы» уже тестят три канала в HD, полноценный запуск HD-вещания канала «1+1» запланирован на осень, еще два – на первый квартал 2020-го. «У нас все готово к запуску HD-вещания. Выжидаем момент, – сообщает Ярослав Пахольчук. – Сейчас добираем необходимые лицензии по софту, чтобы перевести оборудование в HD-формат. На сентябрь планируется уже полноценный запуск HD-вещания «1+1». Возможно, по каким-то причинам оно сместится на начало следующего года. В первом квартале 2020-го запустим ТЕТ и «2+2». А дальше посмотрим – возможно, запустим еще один канал. Это зависит от того, как будет меняться ситуация с мультиками. По цене – нет решения: диверсификация будет со временем, наверное, в 2021-м. Посмотрим, как оно пойдет. Производя контент в HD-качестве, было бы глупо не давать зрителю его смотреть». Также Ярослав разъяснил финансовый аспект тестирования HD – SES выделила отдельный транспондер для HD-версий каналов «Плюсов» и МГУ на спутнике Astra 4A на не бесплатной основе: «С SES у нас очень хорошие партнерские отношения, они предоставили нам уникальную цену для того, чтобы мы тестили HD, но это не даром».

С запуском HD «Плюсы» переходят в сжатый стандарт вещания МPEG-4. «У нас сегодня сигнал доступен в МPEG-2. После перехода HD и кодирования сигнала спутник станет для нас доступнее, у него будет другое мультиплексирование – МPEG-4. С января это будет единственный стандарт. Много кабеля у нас аналогового, провайдеры инвестировали в технологию давно и соответственно не переводят ее в цифровую. Учитывая количество провайдеров и каналов, которые нужно будет принять, этим вопросом уже сейчас нужно будет заниматься. Максимум – в начале осени, чтобы успеть переоборудоваться, иметь принимающее оборудование», – продолжает Ярослав Пахольчук.

Будут ли существовать SD-версии параллельно с HD-версиями? «Мы сейчас этот вопрос дорабатываем. У нас было на этой неделе несколько рабочих встреч. Зачем держать две версии на спутнике? Какой смысл? У тебя есть один поток. Если оборудование позволяет пропускать HD-канал – пусть транслируют HD-канал, если нет – его нужно даунскейлить, после чего сигнал можно дать в SD», – отвечает Ярослав Пахольчук.

Сигналы телеканалов будут раздаваться в самом высоком качестве. Вопрос в том, как провайдер сможет принять их, говорит Юлия Трибушная: «Решение запустить HD-версии далось нам непросто с точки зрения процесса перехода, инвестиции в этот процесс – оборудование и серверы, чтобы сохранять сырьевой материал. Все, что новое снимается, – оно будет сниматься в HD. Но у нас много повторов с прошлых лет – кое-что можно перемонтировать в HD-качество, кое-что – нет. Поэтому – это такой долгий длительный процесс. На спутнике мы арендуем под HD отдельную емкость, под нее нужно больше мегабит. Для телегрупп это дорогостоящий процесс, цель которого – построить рынок платного телевидения. Мы бы хотели, чтобы наши партнеры это понимали».

«Через около 1,5 месяца будут отправлены информационные письма провайдерам, в которых будут характеристики необходимого оборудования, – добавляет Николай Фаенгольд. – Чуть позже будет отправка САМ-модулей. У нас со всеми провайдерами были беседы – мы записывали количество САМ-модулей. Мы свою HD-версию собираемся отдавать в PayTV. В «Зеонбуде» мы планируем, что останется SD-версия – это будет или даунскейл или какое-то другое изменение. При помощи HD хотим создать разницу для платного телевидения – HD версию провайдеры могут монетизировать». О том, что в «Зеонбуде» будут только SD-версии каналов «Плюсов», сообщил Ярослав Пахольчук.

При помощи HD хотим создать разницу для платного телевидения – HD версию провайдеры могут монетизировать, – Николай Фаенгольд

Юлия Трибушная советует провайдерам сделать HD-версии основой маркетинга. Также Юлия объяснила, почему телегруппа оказалась единственный крупным украинским телехолдингом, который вещает на спутнике Amos-5 израильской компании SpaceСome. «Мы постоянно общаемся с SES по поводу перехода. Онно (Зонневельд. – Ред.) нам делает множество предложений. Но эта история зависит от многих факторов нашего бизнеса. У нас есть собственный аплинк – он является частью нашего бизнеса. У нас долгосрочный контракт со SpaceСome. HD-вещание мы будем запускать на Amos. Это комплексная история, которую нельзя так быстро решить».

Родион Принцевский сообщил, что телеканалы группы Fox вещают в HD уже много лет: «Мы запустили HD-вещание своих каналов лет десять тому назад. Сейчас запуск HD – это некий тренд в соседних странах. Я работаю с Балтийскими странами и Казахстаном, к нам пошли запросы от провайдеров с просьбой поменять SD на HD. Хотя до этого HD-каналы у нас были исключительно в дорогих тематических пакетах за премиальную цену. В Казахстане все топовые операторы перешли на HD, Балтийские страны сейчас переходят. Если будут запросы от украинских провайдеров – мы легко заменим SD на HD: это симулькастные версии. Обычно HD дороже SD-версий, поскольку нам технически дороже стоит доставить сигнал. Но по цене эти версии не сильно отличаются».

У каналов группы Sony версии вещателей в SD существуют параллельно с HD. «У нас есть симулькастные SD— и HD-версии одного канала, по другим каналам не проблема добавить HD-версии. Это исключительно экономический вопрос», – резюмирует Сергей Осадчий.

Унифицирована раздача сигнала

Провайдеры высказали мнение, что абонентов, которые могут принимать HD-каналы в 5-6 раз меньше цифровых. Аналоговый кабель – в лидерстве. Соответственно, непонятно зачем ради небольшой аудитории телегруппы заменяют SD на HD. «Если вы захотите монетизировать HD-сигнал, нам будет экономически невыгодно держать две версии – вашу платную SD-версию, на которую вы в следующем году поднимаете стоимость в два раза, и HD-версию, за которую вы планируете брать еще больше. Если бы выровнялась ситуация с количеством абонентов SD и HD – 50% на 50%, я бы еще поняла ваше стремление запустить HD», – говорит Елена Бурнаева, представительница ряда провайдеров Харьковской области.

Ярослав Пахольчук не понимает пессимизма провайдеров – аналоговые сети провайдеров окупились давно и отжили свое и потому нужно переходить на цифру, где есть возможность транслировать каналы в HD. Провайдеры уверяют, что окупаемость их бизнеса составляет 10 лет. Ярослав не верит: «В возможность десять лет постоянно инвестировать в бизнес в стране, где каждые 5 лет происходят кризисы, я не верю. Я являюсь инвестором в двух платформах платного ТВ – «Домашнее ТВ» и «Виасат». В «Домашнем ТВ» я четко понимаю план – за три года платформа выходит в стремительный плюс. Касательно HD-вещания – это не только сегодня принято что-то делать. В 2012-м «1+1 медиа» построила новый телецентр – мы переехали в новый офис. С 2012-го мы уже могли предоставлять HD-сигнал. С 2010-го мы начали производить первые проекты в HD, с 2015-го мы уже снимаем все проекты в HD. Вы говорите о двух сигналах, а наша медиагруппа сохраняет контент в 18 форматах. В digital таких форматов десятки. В целом общенациональный телеканал – это 6,5 тысяч часов контента в год, премьерного продукта около 2 тысяч, остальное – продукт прошлых лет. Если ты работаешь мейджором или поставщиком, то одномоментно заменить всю библиотеку не удастся. Это также длительный период. На моей практике уходит на это до 3 лет. Например, канал «Квартал ТВ». Они снимали контент в HD давно, но не сохраняли его в высоком качестве. И только сейчас, на третий год существования канала, количество контента в HD превалирует над SD-качеством. Переход в HD – это долгосрочная стратегия, которая обходится телегруппам в миллионы долларов».

Как пример долгосрочного проекта Ярослав Пахольчук привел оцифровку кассетного архива телеканала «1+1»: «Я задался избавиться от кассетного архива «1+1» где-то в 2010-м. У нас был архив как две этих комнаты – до потолка забито кассетами. Сейчас архив кассет занимает как два эти стола. Где-то в следующем году мы закроем этот цех, который оцифровывает материалы. 10 лет у нас длилась оцифровка материалов. Можно было бы сделать быстрее – на это ушли бы миллионы долларов, что сделало бы это невыгодным. Там есть ценный контент. Например, программа «Пислямова», которая выходила в 90-х, ее архив время от времени всплывает в сети».

Также Елена Бурнаева сообщила, что провайдеры не ждут притока абонентов после спутникового кодирования, поскольку таким абонентам неинтересно украинское телевидение: «Провайдеры, которые работают в городах, они уже за столько лет освоили рынок полностью. Спутниковые антенны в нашем городе (Чугуев Харьковской области. – Ред.) где-то у 26% жителей. Мы с ними общаемся, делаем им разные предложение, хотя вы говорите, что мы не готовимся. При том, что мы закупили специальное оборудование, чтобы быть готовыми к кодированию сигнала. Но, как оказалось, этим людям не интересен украинский контент – они смотрят другое. Если бы заинтересовались, в городе есть три-четыре провайдера, которые как-то договорятся между собой (чтобы поделить абонентов. – Ред.). В основном спутниковое кодирование коснется абонентов сельской местности, где ни провайдеров, ни операторов – им «бежать» некуда. Поэтому остается кардшеринг».

Ярослав Пахольчук не согласен: «Исследование показывает, что из 4,4 млн спутниковых абонентов, 40% находятся в городах. Это 1,8 млн абонентов. Вы говорите, что большой процент этих людей не смотрят украинские каналы, а смотрят кардшеринг. Наше исследование показывает, что таких 600 тысяч, а 1,2 млн – точно сменят технологии и пойдут точно на платный сегмент. Для тех, кто в селе, остается Т2, если не могут позволить себе поменять приемник и перейти на ХtraTV или «Виасат». Спутниковые операторы озвучили, что будет согласована с рынком минимальная цена их услуги на уровне 60 гривен и они будут ее придерживаться. Нет привычки платить за ТВ? Пора ее приобрести. Те, кто не может подписаться, – у них есть Т2, у которого 95% покрытия». ХtraTV и «Виасат» надеются получить пополам на двоих 600–700 тысяч абонентов, еще 100 тысяч – со временем, после кодирования.

Кодируя спутниковый сигнал, телегруппы идут на большие риски, резюмирует Ярослав Пахольчук: «Мой самый худший сон – в ночь на 22 января 2020-го, потому что 21 января мы увидим рейтинги после того, как будет закодирован спутник. И это будет за две недели до того, как начнется рекламный сезон. Поверьте, все волнуются – и я, и акционеры, и менеджмент, поскольку это очень ответственное решение: треть населения должна сменить технологию».

Рекламная кампания кодирования

Над рекламной кампанией работает рабочая группа при участии представителей всех причастных к кодированию: «Рекламная кампания будет обширной – и онлайн, и оффлайн. Два месяца работает рекламная группа – в нее входит 20 человек: и креативщики, и сценаристы, и продюсеры, и маркетологи, и рисечеры. Собраны лучшие кадры со всех медиагрупп. ХtraTV и «Виасат» также тут задействованы. На следующей неделе они должны наработать сценарные скрипты. В июле стартует производство этих роликов. 25 августа начнется обширная рекламная кампания. Учитывая то, что украинцы – ленивые, переходы начнутся только после 4 ноября, когда стартуют маятниковые отключения», – поделился планами Ярослав Пахольчук.

YouTube и интернет-вещание

Телегруппа SLM будет продолжать выкладывать свой контент в интернет, сообщает Николай Фаенгольд: «Выкладывая контент в интернете, мы монетизируем его по рекламной модели. Если бы показы в YouTube и вебе как-то вредили нашим рейтингам в панели Nielsen, мы бы этого не делали. Потому что телевизионная реклама приносит значительно больше денег, чем интернет-рекламы. Второе, что касается YouTube, у нас есть политика, что видео, которое выкладывается в YouTube, оно выкладывается не сразу. Под каждый проект у нас отдельная стратегия выкладки. Параллельно он выкладывается на сайте, где у нас много рекламы. Мы все же заинтересованы в смотрении линейного телевидения. Мы не заинтересованы, чтобы все переходило в VoD. Мы за этим следим, взвешивая каждый наш шаг».

Тогда как группа Fox сделала ставку на VoD-сервисы, дополняет Родион Принцевский: «Провайдерам сегодня нужны нелинейные продукты – это по сути брендированная библиотека контента. Сегодня эта услуга есть у «Воли», совсем скоро появится в Меgogo. Мы продаем FOXNOW+, где 800 часов контента. В ближайшее время, скорее на осень, запустим National Geographic+, у которого 1000 часов контента. Также мы запустили BabyTV+, но пока не в Украине. На часть контента есть права на период кечапа, права полностью на весь сезон, пока он идет на канале. И есть отдельные права на предыдущие сезоны. Почему студии ограничивают права? Потому что ранее они продавали DVD, где были целые окна, мол, если ты сделаешь контент малодоступным, то большая вероятность подогреть интерес для людей и потом накрутить цену».

«Библиотека нелинейного контента им нужна, поскольку они видят, что люди уходят в интернет. Операторы мне говорят, что они видят, как народ, который покупает у них интернет и телевидение, в 70–80% идет на пиратские сайты или в YouTube. Вот, пожалуйста, вам пакет нелинейного контента, чтобы вы боролись с пиратством», – резюмирует Родион Принцевский.

Кардшеринг

В дальнейшей перспективе «Плюсы» могут совсем отказаться от спутниковой раздачи сигнала. «Мы недавно дискутировали в холдинге – нужны ли нам спутниковые лицензии после кодирования спутника. Ведь кодированный сигнал становится исключительно транспортом по доставке сигнала провайдерам, которые не могут принять IР. С каждым годом IР-сеть становится все шире – с каждым месяцем увеличивается количество провайдеров, которые берут сигнал в IР. В таком контексте каналам не нужны спутниковые лицензии», – анонсирует Ярослав Пахольчук.

Чтобы не повторился случай в Днепре, где провайдер «Горизонт» брал в свою сеть сигнал от «Зеонбуда», где теканалы вещают в открытом виде, группа SLM намерена переходить к специальным меткам, чтобы потом отслеживать сигнал. Ярослав Пахольчук добавляет, что в «Плюсах» уже ставят метки на сигнал. Открытый вопрос остается к DTH-платформам – смогут ли шерить сигнал от них.

В целом же шеринг телегруппы намерены победить после кодирования спутника. «Пока медиагруппа не закодирует свой канал, она не может в судовом порядке бороться с распространением сигнала, – делится Ярослав Пахольчук. – У нас есть большие результаты в борьбе с шерингом ТВ-услуги в digital. А также с недобросовестными конкурентами в подъездах – в кабельном и IP сегментах. За эти годы мы хорошо отработали в этом направлении. Последний год наши юристы – партнерские и адвокатские, активно занимаются борьбой с кардшерингом. Мы готовы бороться. Не хватает только конкретных кейсов – мейджоры не дают нам прав, доверенностей. Мы Родиона уже два года просим передать эти права. И Discovery также просим. Украинский рынок глобально очень маленький по трендам и цифрам, что возможно проще закрывать глаза, что они и делают. Украинских закодированных каналов меньше. Мы все знаем, что «Футбол 1-2» легко защищает свои сигналы от шеринга. Почти идеально. У нас есть хорошие кейсы по защите «Квартал ТВ». Поэтому я громко заявляю парням с каршерингом – думайте что-то! Есть уже много рейдов на рынке – скоро эту историю мы будем делать публичной. Ключевая фаза борьбы с кардшерингом – 1-й квартал следующего года. Когда мы закодируемся, у них все посыплется. У нас уйдет около полугода на то, чтобы все это перехватить».

Стоимость ТВ-пакетов

Дешевые ТВ-пакеты уйдут в прошлое, говорит Николай Фаенгольд: «Сегодня постоянно поднимается вопрос дешевой продажи ТВ-услуги. На мой вопрос к провайдерам, почему они ее продают дешево при том, что у нас одинаковый подход во всем, нам говорят, что потому что у того-то ниже цена. Наша позиция очень простая – если есть некий регион и вы считаете, что кто-то демпингует, значит он нас где-то обманывает. Мы готовы вмешиваться и общаться с подобными провайдерами и это должна быть позиция рынка, поскольку мы не можем вмешиваться в чью-то хоздеятельность. И не планируем это делать. Но готовы поддерживать наших партнеров. К нам в прошлом году было обращение от крупных игроков, у которых цена за ТВ была 15, 17, 20, 29 гривен, за интернет – 1 гривна. Нас спрашивали, почем мы продаем им права, что у них такая цена».

«Повлиять» на таких провайдеров готовы также «Плюсы». «Стукачество – это хорошо. Нет случаев, когда мы бы не реагировали. Наша группа создала ежеквартальный график мониторинга: в конце июня – в начале июля мы проводим национальный мониторинг всего, что есть. Где-то делаем обзвоны, где-то сайты изучаем: просим приехать проверить местность. Никто лучше вас не знает своего соседа», – резюмировал Ярослав Пахольчук.

Пошаговую инструкцию по спутниковому кодированию украинских каналов читайте по ссылке.

Фото: ДЭК