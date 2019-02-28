⚽ Ирландский медиахолдинг запустит в Украине спортивный телеканал

Вещатель недавно выкупил права на английскую футбольную лигу, которые до этого держала «Медиа Группа Украина», а теперь хочет и поучаствовать в тендере за права на украинский футбольный чемпионат.

В сезоне 2019/20 годов матчи английской премьер-лиги в Украине будет показывать новый телеканал ирландского медиахолдинга Setanta. Он выкупил соответствующие права на три года, сообщает Sport Arena.

Ранее матчи английской премьер-лиги транслировали телеканалы «Футбол 1» и «Футбол 2», что входят в «Медиа Группу Украина». Права на показ вступят в силу в начале нового сезона – летом этого года. Именно к этому времени, как пишет издание, должно начаться вещание телеканала Setanta на украинском языке.

Пока неизвестно, какой еще контент будет выходить на канале помимо матчей АПЛ. По информации Sport Arena, компания собралась также поучаствовать в тендере за право показывать украинскую премьер-лигу. Он состоится в конце апреля. Правами распоряжается компания Profile Partners, которая ведет разговор с несколькими компаниями — телеканалы «Футбол 1/2», «2+2», Setanta и стриминговым сервисом MEGOGO.

Права на показ получат несколько компаний, потому что их планируется разбить на несколько пакетов. Но как именно будут разбивать — пока не решено. Сейчас матчи УПЛ показывают каналы «Футбол 1» и «Футбол 2», а также «2+2» (и «УНИАН»).

«Футболы» продолжают показ матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Серии А (Италия). Чемпионаты Испании, Германии и Франции эксклюзивно транслирует MEGOGO.

Ирландский медиахолдинг Setanta специализируется на спортивном телевещании. Компания Setanta еще с 2012 года работает на русском языке на некоторые пост-советские страны, присутствует в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Эстонии. Ранее вещание на страны СНГ велось из Дублина, но с осени 2018 года оно ведется из Киева. С 2012 года и до прошлой осени на Setanta работал известный украинский комментатор Дмитрий Джулай.

Телеканалы Setanta Sport и Setanta Sport+ показывают матчи Чемпионата Испании, «Серии А», «Бундеслиги» (Германия), «Лиги 1» (Франция), Кубка Англии, Кубка английской Лиги, чемпионатов Шотландии и Бельгии, НХЛ, UFC, гонки «Формулы-1» и «Формулы Е», соревнования Топ-14 по регби, теннисные турниры ATP 250 и серии Мастерс.

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