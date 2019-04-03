❓ «Интер» может потерять права на трансляцию боев Усика
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❓ «Интер» может потерять права на трансляцию боев Усика

от Telekritika
От Telekritika 101
Главная Новости ❓ «Интер» может потерять права на трансляцию боев Усика

Ирландский телехолдинг Setanta Sports может выкупить телеправа на трансляцию поединков боксера Александра Усика в Украине.

До этого все бои Александра Усика с начала его профессиональной карьеры показывал телеканал «Интер». Показывать бои звездного украинского боксера Setanta планирует на своем телеканале, который должен запуститься в июле. Об этом сообщает Isport.ua.

Александр Усик подписал контракт с потоковым транслятором спорта в интернете DAZN, поскольку сопромоутер Усика Эдди Хирн является партнером DAZN. Setanta Sports ведет c DAZN переговоры о покупке прав на трансляцию боксерских поединков на территории Украины.

Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в бое против камерунца Карлоса Такама 18 мая в Чикаго. После боя с Такамом Усик может сразиться с Александром Поветкиным, который хотел бы провести поединок с украинцем.

Главный инвестор DAZN – Леонид Блаватник, американский и британский предприниматель и промышленник; в 2015 году возглавил список богатейших людей Великобритании по версии Sunday Times. Родился в Одессе в 1957 году, а в 1978-м вместе с семьей эмигрировал в США.

Сервис работает только по подписке стоимостью $9,99 в месяц.

Напомним, в феврале стало известно о том, что ирландский медиахолдинг Setanta Sports в июне запустит в Украине спортивный телеканал. С осени 2018-го холдинг запустил в Киеве собственный продакшен, который после запуска отдельного телеканала для Украины будет комментировать матчи на украинском языке. Сейчас продакшен работает на русском языке на некоторые постсоветские страны – телеканал Setanta Sports присутствует в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Эстонии. Вещатель выкупил на территорию Украины телеправа на английскую премьер-лигу, которые до этого были у «Медиа Группы Украина», и хочет поучаствовать и в тендере на права на украинский футбольный чемпионат.

Фото: «Интера»

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