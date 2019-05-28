📢 StarLightMedia запустит HD-вещание в начале 2020 года

Для запуска HD-вещания телеканалов холдинга уже запущен процесс обновления технической базы и ведутся переговоры с провайдерами и операторами рынка, разъясняет пресс-служба медиахолдинга. Какие именно каналы телехолдинга запустят в HD-версии – пока не сообщается.

Директор дивизиона Digital и PayTV Юлия Трибушная информирует о том, что HD-версии каналов группы могут обойтись провайдерам дороже SD-версий: «Запуск HD-версий каналов в оперативные сроки – очень важный этап как реализации стратегии нашей медиагруппы, так и в целом развития ТВ-рынка в Украине. Это позволит зрителю получить более качественное изображение на своих экранах, а нашим партнерам по рынку – предложить своим клиентам большую ценность по сравнению с бесплатным эфирным вещанием. Переход на HD-версии дает возможность провайдерам, использующим современные технологии, привлекать новых абонентов и тем самым способствовать росту рынка».

Коммерческий директор дивизиона Digital и PayTV Николай Фаенгольд акцентирует на том, что HD-версии каналов будут существовать параллельно с SD-версиями, HD-вещание запускается из-за грядущего кодирования спутникового сигнала: «Параллельно с запуском HD-версий телеканалов мы решаем еще одну важную для рынка задачу – усиленно работаем над кодированием спутникового сигнала. Наша цель – сблизить старт этих двух событий так, чтобы эффект для зрителей был максимально ощутимый. Таким образом, StarLightMedia последовательно реализует заявленные планы по развитию рынка и обязательства перед партнерами».

Как сообщалось ранее, кодирование спутникового сигнала телеканалов четырех медиагрупп запланировано на 20 января 2020 года.

Как известно, StarLightMedia объединяет четыре эфирных телеканала ICTV, СТБ, «Новый канал» и М1, а также два спутниковых – «ОЦЕ» и М2.

Ранее о запуске HD-вещания сообщала также телегруппа 1+1 media: на конец года холдинг планирует запустить HD-версии 1-3 своих телеканалов. Группа оценивала инвестиции на переход на HD в размере $2–2,5 млн. О HD-вещании сообщала также «Медиа Группа Украина». Обе телегруппы сегодня на спутнике Astra 4A компании SES тестируют в HD следующие каналы: «1+1», «2+2» и ТЕТ – у первой, «Украина» и «НЛО-ТВ» – у второй. В марте сообщалось, что Кабмин согласовал передачу Японией оборудования для перехода в HD телеканалов Общественного вещания.

Фото: StarLightMedia