Презентация SES: кодирование спутника, платный HD-пакет и мировое господство

Ведущий оператор спутниковой связи – компания SES – 16 апреля представила результаты своего ежегодного исследования ТВ-рынка SES Satellite Monitor за 2018-й, а также поделилась общими итогами работы компании на мировом рынке за прошлый год. «Телекритика» предлагает ознакомиться с выводами из услышанного. Данными поделились Онно Зонневельд, глава представительства SES в Украине и СНГ, а также ведущий аналитик по исследованиям рынка и развитию бизнеса SES Рикардо Топхэм.

Спутник является предпочтительной платформой доставки видео на украинском рынке, охватывая 34% телевизионных домохозяйств напрямую, что составляет более 4,5 миллиона DTH-домохозяйств. Спутниковая доставка HD-контента в Украине увеличилась за два года почти вдвое, охватывая на сегодняшний день 1,3 миллиона HD-домохозяйств, по сравнению с 0,7 миллиона HD домохозяйств в 2016 году. В мире SES укрепляет свои позиции в качестве ведущего дистрибьютора видео через спутник. В частности, количество технического охвата телевизионных домохозяйств в мире у компании увеличилось более чем на 4 миллиона, превысив 145 миллионов в 2018 году.

Satellite Monitor

В 2018 году SES провела исследование Satellite Monitor в 25-й раз. Кабельный, наземный эфирный и IPTV (ОТТ) охваты составили 32%, 31% и 4% соответственно. Из-за оккупации Крыма и Донбасса, количество телевизионных домохозяйств сократилось на 4 млн – с 17,5 до 13,5 млн.

В прошлом году произошел легкий спад «кабеля» (-2%):

Также компания предоставила данные распределения по типам приема согласно последней волне установочного исследования «Индустриального телевизионного комитета». Сегодня около 5,66 млн домохозяйств используют аналоговый тип приема телевидения: эфирный аналог – 40% (2,29 млн), кабельный аналог – 60% (3,37 млн). Если аналоговый эфир перейдет в эфирную цифру, то аналоговый кабель останется на тех же показателях, что и сейчас, еще долгое время, поскольку перевод на цифровой кабель требует крупного капиталовложения со стороны провайдеров кабельного телевидения, отмечает Онно Зонневельд. Цифровых домохозяйств в апреле 2018-го было 7,8 млн, из которых 4,5 млн - у спутника, 0,88 млн – у кабеля.

Всего в компании SES 93 контракта с украинскими компаниями (и телеканалы, и провайдеры). Как известно, SES поднимает на спутник сигналы каналов трех ведущих телегрупп – «1+1 медиа», группы «Интер» и «Медиа Группы Украина», среди провайдеров у компании есть контракты, в частности, с «Зеонбудом» и «Виасатом». У SES в Киеве есть собственный аплинк (передающая станция), отдельно от SES передают свой сигнал на спутник «Плюсы» (имеют собственный аплинк). Телегруппа StarLightMedia, как известно, через собственный аплинк передает сигнал на спутник Amos 3 компании SpaceCom, провайдер XtraTV сотрудничает с Eutelsat.

Кодирование спутника

По мнению Онно Зонневельда, телегруппы отложили кодирование спутникового сигнала своих телеканалов из-за отсутствия достаточного количества на рынке «декодированных» тюнеров, а также грядущих парламентских выборов (27 октября). Кодирование каналов произойдет уже в следующем году – оставлять перед январскими праздниками телезрителей без телевидения телегруппы не будут: «Хотелось бы, чтобы кодирование произошло в ноябре, но январские праздники отсрочат кодирование на конец января. После праздников должен быть некий переходной период. (…) Можно было бы закодировать сигнал после инаугурации, но нужно сначала наполнить рынок сет-топ-боксами». Напомним, предварительная дата кодирования – 20 января 2020 года.

После кодирования на спутнике Онно Зонневельд прогнозирует, что на платный спутник перейдет до одного миллиона домохозяйств. «Если развивать этот бизнес правильно, предел – это 2 млн домохозяйств. Но 700–800 тысяч (прогноз телегрупп. – Ред.) – это также будут очень «красивые» цифры для Украины», – сказал он.

Кодирование транспортного потока «Зеонбуда» необходимо из-за возможного попадание на рынок тюнеров, которые могут воспринимать такой сигнал: «Мы поднимает на спутник Astra 4A сигнал каналов «Зеонбуда» в формате Multistream (DVB-S2 T2-MI. – Ред.) – это технический сигнал, необходимый им для раздачи сигнала телеканалов на их оборудование в регионы. Они сами формируют сигнал, переводят в Multistream, ми только передаем на спутник уже готовый сигнал. Недавно на рынке появились тюнеры, которые могут воспринимать сигнал Multistream, стоимостью $25-30. Поэтому «Зеонбуду» необходимо закодировать этот сигнал для того, чтобы на рынок не завозились эти тюнеры в массовом количестве. Открытый транспортный поток будет не соответствовать целям телегрупп по кодированию спутникового сигнала их каналов», – добавил Онно Зонеевельд.

HD-вещание

Потенциал HD-вещания около 43% домохозяйств – именно столько семей имеют телевизоры, которые могут принимать HD-сигнал. «"Пузатый" телевизор сейчас купить достаточно сложно. Продаются телевизоры с плоским экраном. Если в семьи плоский телевизор, то скорее всего есть возможность приема HD или даже ultra HD. Всего плоских телевизоров с возможностью принимать HD – 42,7%, те кто реально смотрят HD – 30,5%», – добавил Онно Зонневельд. В 2017-м эти показатели были существенно ниже – 32,9% и 21%.

Всего за два года возможность приема HD-каналов у спутниковых абонентов удвоились в два раза – с 700 тысяч до 1,38 млн и достигла 30% (70% принимают SD-каналы):

После старта кодирования у телегрупп возникнет желание запустить HD – его передача в сжатом формате MPEG-4 будет равна по цене SD-вещанию в MPEG-2. Поскольку после кодирования сигнал станет фактически транспортным, SES предлагает телегруппам запустить HD-пакет из лучших каналов. «Маленький HD-пакет из 6 телеканалов уже «висит» на спутнике. В ближайшие два месяцы мы планирует добавить еще 3 телеканала. Это кодированный формат», – сообщил Онно Зонневельд, имея в виду, видимо, группу «Интер».

По данным сервиса flysat, сегодня SES сотрудничает с двумя телегруппами – «1+1 медиа» и «Медиа Группой Украина», которые тестируют в HD следующие каналы: «1+1», «2+2» и ТЕТ – у первой, «Украина» и «НЛО-ТВ» - у второй. Два последние кодируют свой сигнал в BetaCrypt и Verimatrix. Тогда как у «Плюсов» HD-сигнал идет в открытом виде, «2+2» и ТЕТ закодированы у Verimatrix.

По информации «Телекритики», размещение HD-каналов для «Плюсов» и МГУ предоставляется на бесплатной основе. После кодирования услуга станет платной, телегруппы в свою очередь намерены предоставлять HD-сигнал провайдерам платного телевидения за отдельную оплату.

Мировые успехи SES

В прошлом году компания увеличила технический охват в Европе, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, рассказал Рикардо Топхэм.

В Африке компания начала предоставлять услуги в 4 странах – Эфиопия, Танзания, Уганда и Кения. В последней более 2 миллионов телевизионных домохозяйств по всей стране полагаются на SES для получения телевизионного контента. В августе 2018-го в компании работало около 2 тыс. человек, годовой доход компании составляет 2 млрд евро. У компании 21 спутник, технический охват которых за год вырос на 4 млн – до 149 млн спутниковых семей.

Помимо предоставления емкости, SES предлагает набор возможностей для предоставления видео в любом месте, в любое время и на любом экране:

В Европе спутниковое вещание, и особенно технология DTH, остается ведущей технологией распространения видео.

Сегодня SES доставляет около 2800 HD-каналов и 50 UHD-каналов (из них 30 – коммерческие). Это, как уверяют в компании, больше, чем у любого другого оператора спутниковой связи.

В UHD вещают в основном тематические телеканалы премиум-контента, в частности, спортивные каналы. Например, в Германии SES поднимает на спутник в 4К специально запущенный телеканал для матчей Бундеслиги. Но бывают также исключения из правил: «Один из первых 4К-каналов, которые мы запускали в Германии, был канал телемагазинов "Ювелирочка"», – отметил Зонневельд.

С каждым годом в Европе увеличивается количество "HD-семей":

В контексте утверждения, что ОТТ вытеснит спутник, в компании провели опрос среди населения и представили его результат – в домохозяйствах ОТТ-услуга не является основным типом приема ТВ:

Флот SES также доставляет видеоконтент 72 миллионам домохозяйств по всей Северной Америке. На других рынках SES продолжает расширять свой технический охват, обслуживая в настоящее время 37 миллионов телевизионных домохозяйств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 33 миллиона в Латинской Америке, 33 миллиона в Африке и 13 миллионов телевизионных домохозяйств на Ближнем Востоке.

Какие прогнозы компании сбудутся, покажет время.

Фото: SES