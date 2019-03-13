Кабмин согласовал передачу Японией оборудование для перехода «Общественного» в HD

Кабмин уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива – подписать одобренные документы. Проект распоряжения разработан Госкомтелерадио на основании подписанного еще в 2004 году межправительственного соглашения с Японией о техническом сотрудничестве и грантовой помощи, ратифицированного в том же 2004 году.

Оборудование, которое после подписания соглашения получит НОТУ, позволит общественному телевещателю перейти на вещание в HD-качестве. «В рамках соглашения внедряется проект международной технической помощи "Проект развития потенциала общественного вещателя в Украине". Донором проекта является Японское агентство международного сотрудничества "Джайка", реципиентом – ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", исполнителем "Эй Эйч Кей Инк", бенефициаром – Госкомтелерадио», – сказано в сообщении Госкомтелерадио.

Как отмечают в Госкомтелерадио, получить указанное оборудование планировалось еще в 2017 году, однако реализация проекта была отложена в связи с изменением финансирования с японской стороны.

В отчете НОТУ за 2018-й сообщалось, что с JICA сотрудничество продолжается с 2016-го, речь идет о гранте на сумму в $3 млн. В целях проекта также прописано обучение по совершенствованию умений и навыков персонала общественного вещателя в использовании современного телевизионного оборудования, и производство собственных образовательных программ, а также создание на базе «Общественного» информационной структуры для освещения природных катастроф и чрезвычайных ситуаций. В 2018-м в рамках сотрудничества с JICA было произведено 12 выпусков по 12 минут кукольного шоу ($61 000) и 16 выпусков телепроекта о людях с инвалидностью «Разом» ($34 000).

Напомним, НОТУ отчиталось о получении в 2018-м грантов на общую сумму около $10 млн.

Фото: НОТУ