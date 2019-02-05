$10 млн грантов для «Общественного». Стал известен полный перечень грантовых проектов НОТУ за 2018

В отчете указаноно (со с. 119), что НОТУ выполнила поставленную перед собой задачу по привлечению донорской помощи на сумму $10 млн. Для этого была создана «команда по работе с донорами», которая является частью департамента зарубежного сотрудничества НОТУ. Сейчас рассматривается вопрос о создании отдела по работе с грантами в рамках пересмотра структуры предприятия.

«Для привлечения грантового финансирования для поддержки НОТУ было принято решение об объединении стратегий работы с донорами и фандрейзинг стратегии в единый стратегический документ, описывающий общие принципы коммуникации с донорами и другими целевыми аудиториями по привлечению средств в ОАО «НОТУ», а также предлагающий новые инструменты фандрейзинга и пути реализации грантовой политики компании», – говорится в отчете НОТУ.

После чего в документе приводится перечень донорских организаций, с которыми были (и будут) реализованы проекты, с их описанием и суммами грантов. В отчете не говорится, на каком основании отбирались проекты для поддержки донорами. «Телекритика» предлагает ознакомиться с полным перечнем грантовых проектов НОТУ:

Internews предоставил $55 901 для создания цикла спецрепортажей на «UA:Перший» «Обличчя війни» о переселенцах с востока и юга Украины. А также о тех, кто остался в зоне конфликта. Проект реализован при содействии Благотворительного фонда поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины (далее – Благотворительный фонд) в течение периода: 1 июля 2016 – 31 мая 2017 (последний выпуск программы – 29 мая 2018). Кроме того, $9460 были предоставлены ​​для создания 20 телеисторий «Агенти громад» от участников медийной школы, которые транслировались на телеканале «Буковина». Филиал ОАО «НОТУ» – «Черновицкая РД» – организовала десятидневную медиашколу для обучения активистов новосозданных общин, в рамках реформы децентрализации местных общин. А телеканал «Буковина» и выпускники медиашколы создали 20 телеисторий, которые промотируют реформу децентрализации на местном уровне. Проект реализован при содействии Благотворительного фонда в течение периода 1 марта – 31 августа 2018. Еще $149 984,84 Internews предоставил на создание 12 программ по 26 минут «Пізно ввечері шоу», которые транслировались на «UA:Перший». Проект реализовывался при содействии Благотворительного фонда в течение периода15 марта – 31 августа 2018. Chemonics International Inc. предоставил 4 172 173,48 грн ($157 440) для создания шести программ по 30 минут «Шахтарі» (в эфире проект шел под названием «Шахтарська зміна»), которые транслировались на «UA:Перший» (причем объем финансирования увеличивался). Оборудование, закупленное в рамках этого гранта, останется в собственности ОАО «НОТУ» и будет использоваться для дальнейшей работы. Проект реализовывался при содействии Благотворительного фонда в течение периода 1 января 2017 – 31 июля 2018. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) предоставил €98 063 для создания 50 программ по 13 минут «Своя земля» (5 филиалов по 10 выпусков). Целевая аудитория программы – население Закарпатской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Кировоградской областей. Проект реализовывался при содействии Благотворительного фонда в течение периода 1 мая – 10 августа 2018. Предусмотрено $58 800 (общая стоимость за весь период) для создания проекта «Сучасна громада»: 25 программ – первый сезон (завершен) и 50 программ – второй сезон (2018–2019 годы). Цель проекта донесение объективной информации о реформе децентрализации, разъяснение ее преимуществ и побудить граждан к активному участию в общественно-политической жизни своего села или города. Проект реализуется при содействии Благотворительного фонда в течение периода 15 февраля 2018 – 1 октября 2019. Предоставлено €100 000 для создания программы о развитии объединенных общин «Вся країна. Сучасна громада». Цель – донести объективную информацию о реформе децентрализации и побудить людей к активному участию в общественно-политическом жизни своего села или города. Проект реализовывался при содействии Благотворительного фонда в течение периода 1 июня – 20 августа 2018. Будет изготовлено 40 выпусков по 26 минут, их трансляция запланирована с октября следующего года.

С JICA сотрудничество продолжается с 2016-го, речь идет о $3 000 000 («Проект развития потенциала общественного вещателя в Украине»). Цель проекта – совершенствование умений и навыков персонала общественного вещателя в использовании современного телевизионного оборудования, в частности для покрытия сигналом всей территории Украины, и производство собственного качественного программного продукта (образовательных программ), а также создание на базе общественного вещателя информационной структуры для освещения природных катастроф и чрезвычайных ситуаций. В 121 рамках проекта произведено 12 выпусков по 12 минут кукольного шоу ($61 000) 16 выпусков телепроекта о людях с инвалидностью «Разом» ($34 000). Internews Network предоставил $24 944,84 на создание телепроекта для «UA:Сумы» по информированию жителей области об общественных преобразованиях (минифильм). Проект реализовывался ОО «Бюро анализа политики» в течение периода 1 октября 2017 – 31 марта 2018. $44 438,5 выделено на создание цикла из 6 программ по 25 минут «Посттравматичний синдром» на «UA:Перший». Проект реализовывался в течение периода 1 ноября 2017 – 30 апреля 2018. $15 500 предоставлено на создание телепроекта об освещении жизни переселенцев «Війна. Перезавантаження» в филиале ОАО «НОТУ» – Полтавська РД «Лтава». Проект реализовывался при содействии ОО «Институт аналитики и адвокации» в течение периода 1 октября 2017 – 31 марта 2018.

SIDA предоставила €410 000 для проведения организационного и финансового аудита ОАО «НОТУ» Ernst & Young в 2018 году. В 2018– 2021 гг. на средства SIDA €4 000 000 (общая сумма проекта за весь период) будет реализовываться проект международной технической помощи (далее – МТП) «Поддержка регионализации общественного вещания в Украине 2018–2021» (тренинги, учебные визиты, закупка технического оснащения и программного обеспечения) через SR MDO. European Union, German Federal Foreign Office предоставил €6 250 000 (общая сумма проекта за весь период 2016–2020) на проект МТП «Поддержка Национального общественного вещателя Украины» (построение мультимедийного ньюс-хауса – создание и поддержка Академии Общественного вещания). Реализуется Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action и NIRAS. Council of Europe через офис Совета Европы в Украине, а именно через проекты «Усиление свободы слова и становление общественного вещателя в Украине» и «Свобода медиа в Украине», в 2018 году предоставил юридическую поддержку наблюдательному совету ОАО «НОТУ»; помог изготовить промоматериалы (раздаточные материалы, блокноты и т. д.) и организовать тренинги, встречи. Проекты предусматривают предоставление экспертной поддержки, оплату маркетинговой стратегии и социологического исследования, развитие потенциала персонала, политическую поддержку (включая организацию различных мероприятий и привлечение экспертов), поддержку организационного развития, промоподдержку (наружная реклама, раздаточные материалы и т. п.). На 2018–2019 (примерно $25 500 за 2018) запланировано создание мобильного приложения для трех каналов радио, наружная реклама УР в Киеве, Львове и Днепре.

«Украинская инициатива по повышению уверенности» (UCBI), ограниченное грантовое соглашение в неденежной форме №NAT020. Цель проекта – повышение качества контента местного общественного канала «UA:Донбасс»; увеличение объемов потребления качественных местных новостей, что укрепит позитивное изложение фактов и событий в Украине в общинах Донбасса; расширение доступа к разнообразному, индивидуализированного, ориентированного на реформы контента в местных и общенациональных СМИ. Выполняется ОАО «НОТУ» на протяжении периода 2 мая 2018 – 2 октября 2019 года. Предусмотрено на проект $178 495, средства будут расходоваться донором на перестройку студии и направление менторов для обучения, изготовление продукта за донорские средства не предусмотрено.

Посольство США предоставляет $600 000 (общая сумма проекта за весь период 2018–2019) на создание платформы для проведения качественных дебатов в шести регионах. В рамках проекта состоится закупка техники. Проект реализуется при содействии Благотворительного фонда поддержки НОТУ. UN Women – разработка политик и проведение тренингов для работников по гендерно чувствительной тематике. Проект реализуется UN Women 2018–2019. USAID предоставил 150 000 грн через Ukrainian Women’s Fund (28 июля 2018 – 29 сентября 2018) на создание цикла программ о финансовой грамотности на «Українському радіо». В состоянии подписания соглашение с Internews Network (январь – сентябрь 2019 года) на освещение президентских дебатов, создание политического ток-шоу, радиодокументальных проектов и выездных радиостудий. Проект будет реализовываться непосредственно через ОАО «НОТУ», окончательный бюджет еще не согласован с донором. Посольство Великобритании в Україні реализует в 2018–2019 через Британский совет проект «Учебные курсы по английскому языку для государственных служащих 2018/2019», а именно проведение уроков по английскому языку для работников ОАО «НОТУ». Государственный департамент США через IREX реализует программу «Партнерство в области СМИ в Украине», которая предусматривала в 2017–2018 учебные поездки в США – тренинги и стажировки.

В списке указано, что 6 проектов реализуются «при содействии» Благотворительного фонда поддержки НОТУ («Обличчя війни», «Агенти громад», «Пізно ввечері шоу», «Шахтарська зміна», «Своя земля» и «Сучасна громада»). Также указаны два проекта при поддержке фонда, пока не завершенные: «Вся країна. Сучасна громада» и проект при поддержке посольства США для дебатов в шести регионах (без названия). В отчете не объясняется, почему данные проекты идут через благотворительный фонд, тогда как остальные проекты – напрямую, через департамент зарубежного сотрудничества НОТУ.

Тогда как на сайте благотворительного фонда НОТУ указано, что в течение 2018 им были реализованы пять проектов: «Шахтарська зміна», «Пізно ввечері шоу», «Агенти громад», «Своя Земля», «Сучасна громада».

Напомним, благотворительный фонд общественного вещателя на прошлой неделе оказался в эпицентре скандала. Перед голосованием за расторжение контракта с председателем правления Зурабом Аласанией 31 января наблюдательный совет НОТУ заслушала отчет о деятельности фонда по поддержке «Общественного», в котором, как сообщали члены наблюдательного совета Светлана Остапа, Владимир Яворивский и Александр Павличенко, были озвучены «признаки нарушения» использования денег доноров. Фонд был основан в июне 2014 года, его руководителем значится Анна Десятова, а подписантом – Игорь Кобеля. Учредителями фонда являются общественный союз «Украинский Хельсинский союз по правам человека» и первичная профсоюзная организация НОТУ.

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