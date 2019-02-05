$10 млн грантов для «Общественного». Стал известен полный перечень грантовых проектов НОТУ за 2018
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$10 млн грантов для «Общественного». Стал известен полный перечень грантовых проектов НОТУ за 2018

от Telekritika
От Telekritika 13
Главная Новости $10 млн грантов для «Общественного». Стал известен полный перечень грантовых проектов НОТУ за 2018

В отчете за 2018 год Национальная общественная телерадиокомпания Украины представила перечень доноров и суммы, которые получило предприятие на реализацию различных проектов.

В отчете указаноно (со с. 119), что НОТУ выполнила поставленную перед собой задачу по привлечению донорской помощи на сумму $10 млн. Для этого была создана «команда по работе с донорами», которая является частью департамента зарубежного сотрудничества НОТУ. Сейчас рассматривается вопрос о создании отдела по работе с грантами в рамках пересмотра структуры предприятия.

«Для привлечения грантового финансирования для поддержки НОТУ было принято решение об объединении стратегий работы с донорами и фандрейзинг стратегии в единый стратегический документ, описывающий общие принципы коммуникации с донорами и другими целевыми аудиториями по привлечению средств в ОАО «НОТУ», а также предлагающий новые инструменты фандрейзинга и пути реализации грантовой политики компании», – говорится в отчете НОТУ.

После чего в документе приводится перечень донорских организаций, с которыми были (и будут) реализованы проекты, с их описанием и суммами грантов. В отчете не говорится, на каком основании отбирались проекты для поддержки донорами. «Телекритика» предлагает ознакомиться с полным перечнем грантовых проектов НОТУ:

  1. Internews предоставил $55 901 для создания цикла спецрепортажей на «UA:Перший» «Обличчя війни» о переселенцах с востока и юга Украины. А также о тех, кто остался в зоне конфликта. Проект реализован при содействии Благотворительного фонда поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины (далее – Благотворительный фонд) в течение периода: 1 июля 2016 – 31 мая 2017 (последний выпуск программы – 29 мая 2018). Кроме того, $9460 были предоставлены ​​для создания 20 телеисторий «Агенти громад» от участников медийной школы, которые транслировались на телеканале «Буковина». Филиал ОАО «НОТУ» – «Черновицкая РД» – организовала десятидневную медиашколу для обучения активистов новосозданных общин, в рамках реформы децентрализации местных общин. А телеканал «Буковина» и выпускники медиашколы создали 20 телеисторий, которые промотируют реформу децентрализации на местном уровне. Проект реализован при содействии Благотворительного фонда в течение периода 1 марта – 31 августа 2018. Еще $149 984,84 Internews предоставил на создание 12 программ по 26 минут «Пізно ввечері шоу», которые транслировались на «UA:Перший». Проект реализовывался при содействии Благотворительного фонда в течение периода15 марта – 31 августа 2018.
  2. Chemonics International Inc. предоставил 4 172 173,48 грн ($157 440) для создания шести программ по 30 минут «Шахтарі» (в эфире проект шел под названием «Шахтарська зміна»), которые транслировались на «UA:Перший» (причем объем финансирования увеличивался). Оборудование, закупленное в рамках этого гранта, останется в собственности ОАО «НОТУ» и будет использоваться для дальнейшей работы. Проект реализовывался при содействии Благотворительного фонда в течение периода 1 января 2017 – 31 июля 2018.
  3. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) предоставил €98 063 для создания 50 программ по 13 минут «Своя земля» (5 филиалов по 10 выпусков). Целевая аудитория программы – население Закарпатской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Кировоградской областей. Проект реализовывался при содействии Благотворительного фонда в течение периода 1 мая – 10 августа 2018. Предусмотрено $58 800 (общая стоимость за весь период) для создания проекта «Сучасна громада»: 25 программ – первый сезон (завершен) и 50 программ – второй сезон (2018–2019 годы). Цель проекта  донесение объективной информации о реформе децентрализации, разъяснение ее преимуществ и побудить граждан к активному участию в общественно-политической жизни своего села или города. Проект реализуется при содействии Благотворительного фонда в течение периода 15 февраля 2018 – 1 октября 2019. Предоставлено €100 000 для создания программы о развитии объединенных общин «Вся країна. Сучасна громада». Цель – донести объективную информацию о реформе децентрализации и побудить людей к активному участию в общественно-политическом жизни своего села или города. Проект реализовывался при содействии Благотворительного фонда в течение периода 1 июня – 20 августа 2018. Будет изготовлено 40 выпусков по 26 минут, их трансляция запланирована с октября следующего года.
  1. С JICA сотрудничество продолжается с 2016-го, речь идет о $3 000 000 («Проект развития потенциала общественного вещателя в Украине»). Цель проекта – совершенствование умений и навыков персонала общественного вещателя в использовании современного телевизионного оборудования, в частности для покрытия сигналом всей территории Украины, и производство собственного качественного программного продукта (образовательных программ), а также создание на базе общественного вещателя информационной структуры для освещения природных катастроф и чрезвычайных ситуаций. В 121 рамках проекта произведено 12 выпусков по 12 минут кукольного шоу ($61 000) 16 выпусков телепроекта о людях с инвалидностью «Разом» ($34 000).
  2. Internews Network предоставил $24 944,84 на создание телепроекта для «UA:Сумы» по информированию жителей области об общественных преобразованиях (минифильм). Проект реализовывался ОО «Бюро анализа политики» в течение периода 1 октября 2017 – 31 марта 2018. $44 438,5 выделено на создание цикла из 6 программ по 25 минут «Посттравматичний синдром» на «UA:Перший». Проект реализовывался в течение периода 1 ноября 2017 – 30 апреля 2018. $15 500 предоставлено на создание телепроекта об освещении жизни переселенцев «Війна. Перезавантаження» в филиале ОАО «НОТУ» – Полтавська РД «Лтава». Проект реализовывался при содействии ОО «Институт аналитики и адвокации» в течение периода 1 октября 2017 – 31 марта 2018.
  1. SIDA предоставила €410 000 для проведения организационного и финансового аудита ОАО «НОТУ» Ernst & Young в 2018 году. В 2018– 2021 гг. на средства SIDA €4 000 000 (общая сумма проекта за весь период) будет реализовываться проект международной технической помощи (далее – МТП) «Поддержка регионализации общественного вещания в Украине 2018–2021» (тренинги, учебные визиты, закупка технического оснащения и программного обеспечения) через SR MDO.
  2. European Union, German Federal Foreign Office предоставил €6 250 000 (общая сумма проекта за весь период 2016–2020) на проект МТП «Поддержка Национального общественного вещателя Украины» (построение мультимедийного ньюс-хауса – создание и поддержка Академии Общественного вещания). Реализуется Deutsche Welle Akademie, BBC Media Action и NIRAS.
  3. Council of Europe через офис Совета Европы в Украине, а именно через проекты «Усиление свободы слова и становление общественного вещателя в Украине» и «Свобода медиа в Украине», в 2018 году предоставил юридическую поддержку наблюдательному совету ОАО «НОТУ»; помог изготовить промоматериалы (раздаточные материалы, блокноты и т. д.) и организовать тренинги, встречи. Проекты предусматривают предоставление экспертной поддержки, оплату маркетинговой стратегии и социологического исследования, развитие потенциала персонала, политическую поддержку (включая организацию различных мероприятий и привлечение экспертов), поддержку организационного развития, промоподдержку (наружная реклама, раздаточные материалы и т. п.). На 2018–2019 (примерно $25 500 за 2018) запланировано создание мобильного приложения для трех каналов радио, наружная реклама УР в Киеве, Львове и Днепре.
  1. «Украинская инициатива по повышению уверенности» (UCBI), ограниченное грантовое соглашение в неденежной форме №NAT020. Цель проекта – повышение качества контента местного общественного канала «UA:Донбасс»; увеличение объемов потребления качественных местных новостей, что укрепит позитивное изложение фактов и событий в Украине в общинах Донбасса; расширение доступа к разнообразному, индивидуализированного, ориентированного на реформы контента в местных и общенациональных СМИ. Выполняется ОАО «НОТУ» на протяжении периода 2 мая 2018 – 2 октября 2019 года. Предусмотрено на проект $178 495, средства будут расходоваться донором на перестройку студии и направление менторов для обучения, изготовление продукта за донорские средства не предусмотрено.
  1. Посольство США предоставляет $600 000 (общая сумма проекта за весь период 2018–2019) на создание платформы для проведения качественных дебатов в шести регионах. В рамках проекта состоится закупка техники. Проект реализуется при содействии Благотворительного фонда поддержки НОТУ.
  2. UN Women – разработка политик и проведение тренингов для работников по гендерно чувствительной тематике. Проект реализуется UN Women 2018–2019.
  3. USAID предоставил 150 000 грн через Ukrainian Women’s Fund (28 июля 2018 – 29 сентября 2018) на создание цикла программ о финансовой грамотности на «Українському радіо».
  4. В состоянии подписания соглашение с Internews Network (январь – сентябрь 2019 года) на освещение президентских дебатов, создание политического ток-шоу, радиодокументальных проектов и выездных радиостудий. Проект будет реализовываться непосредственно через ОАО «НОТУ», окончательный бюджет еще не согласован с донором.
  5. Посольство Великобритании в Україні реализует в 2018–2019 через Британский совет проект «Учебные курсы по английскому языку для государственных служащих 2018/2019», а именно проведение уроков по английскому языку для работников ОАО «НОТУ».
  6. Государственный департамент США через IREX реализует программу «Партнерство в области СМИ в Украине», которая предусматривала в 2017–2018 учебные поездки в США – тренинги и стажировки.

В списке указано, что 6 проектов реализуются «при содействии» Благотворительного фонда поддержки НОТУ («Обличчя війни», «Агенти громад», «Пізно ввечері шоу», «Шахтарська зміна», «Своя земля» и «Сучасна громада»). Также указаны два проекта при поддержке фонда, пока не завершенные: «Вся країна. Сучасна громада» и проект при поддержке посольства США для дебатов в шести регионах (без названия). В отчете не объясняется, почему данные проекты идут через благотворительный фонд, тогда как остальные проекты – напрямую, через департамент зарубежного сотрудничества НОТУ.

Тогда как на сайте благотворительного фонда НОТУ указано, что в течение 2018 им были реализованы пять проектов: «Шахтарська зміна», «Пізно ввечері шоу», «Агенти громад», «Своя Земля», «Сучасна громада».

млн грантов для «Общественного». Стал известен полный перечень грантовых проектов НОТУ за 2018

Напомним, благотворительный фонд общественного вещателя на прошлой неделе оказался в эпицентре скандала. Перед голосованием за расторжение контракта с председателем правления Зурабом Аласанией 31 января наблюдательный совет НОТУ заслушала отчет о деятельности фонда по поддержке «Общественного», в котором, как сообщали члены наблюдательного совета Светлана Остапа, Владимир Яворивский и Александр Павличенко, были озвучены «признаки нарушения» использования денег доноров. Фонд был основан в июне 2014 года, его руководителем значится Анна Десятова, а подписантом – Игорь Кобеля. Учредителями фонда являются общественный союз «Украинский Хельсинский союз по правам человека» и первичная профсоюзная организация НОТУ.

Фото:  pixabay

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