🛰Поэтапный план спутникового кодирования украинских каналов: что, как и когда

Для декодирования сигнала телеканалов в страну уже завезено 110 тыс. тюнеров, еще около полумиллиона завезут этим летом. Массовая информационная кампания начнется в конце августа, в ноябре телегруппы начнут практиковать маятниковые отключения. Телегруппы надеются, что на платные сервисы перейдут около 2 млн домохозяйств бесплатного спутника.

Об этом 31 мая в ходе конференции «Дни электронных коммуникаций 2019» сообщил исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук. Кроме пошагового плана по спутниковому кодированию, Ярослав также представил результаты заказанного телегруппами исследования поведения абонентов бесплатного спутника после кодирования. После чего представители трех телегрупп ответили на вопросы провайдеров. «Телекритика» предлагает ознакомиться с услышанным.

Инвестиции в кодирование спутникового сигнала вещателей телегруппы составили $7,5 млн, из них $2,5 млн вложили медиагруппы; операторы и поставщики оборудования – $5 млн.

На прошлой неделе были согласованы и подписаны контракты между 4 украинскими медиагруппами и провайдером эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» на кодирование его транспортного сигнала. Кодирование транспортного сигнала цифрового провайдера на спутнике произойдет спустя 4 месяца после кодирования – в сентябре. «Это самое длинное согласование контракта, с которым мне пришлось столкнуться. Мы его подписали спустя 11 месяцев после переговоров. Процесс соглашения занял столько времени, поскольку не раз менялись руководители разных телегрупп, менялись позиции, внешние факторы. Сегодня у нас есть согласованный контракт, который подписывается. Он вступает в силу с понедельника», – сообщил Ярослав Пахольчук.

Для декодирования сигнала телеканалов в страну завезли 110 тысяч тюнеров. По состоянию на июнь будет заказано более 600 тысяч тюнеров и чипсетов. Информационную кампанию о кодировании сигнала телегруппы планируют начать 25 августа.

В июле телегруппы начнут формировать альтернативный спутниковый сигнал своих телеканалов – провайдеры В2В получат оригинальный сигнал, а зрители – информационные уведомления. С 4 ноября произойдут маятниковые отключения спутникового сигнала каналов телегрупп до того, как сигнал будет полностью закодирован, чтобы потребители изменили тип приема.

«Информационная кампания имеет три цели, – продолжает Ярослав Пахольчук. – Первая – мы не хотим терять зрителя. Поэтому мы должны информировать людей, что есть альтернатива бесплатному спутнику. Вторая цель не связана с первой – кроме того, что мы получаем, информируя, мы обязаны обеспечить зрителей доступом к телеканалам. Третья цель – мы хотим, чтобы 100% абонентов бесплатного спутника перешли на платные технологии».

После запуска параллельного спутникового сигнала летом телегруппы будут раздавать провайдерам сигналы в двух стандартах – в MPEG4 и MPEG2 (DVBS-2), но в 2020-м провайдеры будут получать только сигнал в сжатом формате MPEG4.

Также были предоставлены результаты мартовского исследования 1000 абонентов бесплатного спутника по всей Украине (за исключением оккупированных территорий).

Из 4,5 млн спутниковых домохозяйств около 20%, или 900 тысяч, используют кардшеринг. После кодирования 45%, или 2 млн, перейдут на платные сервисы: DTH может получить 13% абонентов, или 570 тысяч, IPTV/OTT – 14% (620 тысяч), кабельное ТВ – 18% (720 тысяч). Из оставшихся – 14% (620 тысяч) будут пользоваться кардшерингом, столько же останутся на бесплатном спутнике (FTA), остальные 27% перейдут на цифровой эфир. Главное – переубедить подобных абонентов, что за телевидение нужно платить, акцентирует Ярослав Пахольчук.

Абоненты кардшеринга могут стать потенциалом для развития провайдеров PayTV, поскольку они уже платят за ТВ. Половина из них проживает в городах, у 86% есть интернет, 64% – кабельное ТВ, 25% – ОТТ.

Примечательно, что для абонентов кардшеринга украинские телеканалы в приоритете. Российских вещателей они поставили на последние место после тематических, познавательных, спортивных и детских киноканалов.

Если исчезнут украинские каналы, большинство спутниковых зрителей будут искать информацию в интернете:

Участие в обсуждении взяли также директор дивизиона Digital и PayTV телегруппы StarLightMedia Юлия Трибушная и Денис Васянович, директор дистрибутора группы «Интер» – компании «Национальный контент центр».

Юлия Трибушная акцентирует на рисках телегрупп: «Наш рынок PayTV – это пирог. По одной стратегии можно откусить друг у друга как можно больший кусок бизнеса. Но лучшая стратегия – это когда можно сделать этот пирог большим для всех. Тогда выиграет каждый. Кодирование спутника поможет вырастить этот рынок вдвое по сравнению с этим годом в деньгах, за счет того, что появится количество абонентов, которые никогда не платили за ТВ и которые, как мы видим по опросу, готовы платить за ТВ-услугу. Это может дать 2 млн абонентов сразу, еще около 0,5 млн абонентов мы прогнозируем через год. Но это должна быть наша общая работа. В деньгах к 2022 году рынок PayTV может вырасти до 10 млрд гривен. Из-за кодирования каждая телегруппа теряет деньги на рекламе. По нашим подсчетам это около $10 млн на протяжении первых двух лет. И ежегодно – это миллионы и миллионы долларов. Нам сложно предугадать, поскольку озвученная цифра 45% тех людей, которые готовы платить, – это только потенциал».

Кроме телегрупп должны быть активными и провайдеры, акцентирует Денис Васянович. «Пирог будут делить те, кто что-то делают. Для этого нужно хотя бы взять тарелку или ложку с вилкой. Ранее мы озвучивали, что в мае будет кодирование, но я не слышал, что кто-то из провайдеров к этому готовится, планирует маркетинговые движения в этом направлении. Цифры, которые привел Ярослав, могут поменяться в зависимости от того, кто как подготовился. DTH-платформы готовятся – они приводят акции по привлечению абонентов. ОТТ-сервисы делают это постоянно, их рекламу мы видим на телевидении. Из кабельных операторов – есть одна или две компании, которые предпринимают в этом направлении хоть какие-то меры. Если мы и вы не подготовимся к кодировке, то проценты перехода в кабель будут значительно меньше. Тех абонентов, которые были бы готовы платить за кабель, заберет до 20 января либо DTH, либо ОТТ. Вряд ли они уйдут в Т2, потому что человек, который смотрел 200 телеканалов, не захочет откатиться к 32-м. До этого мы пережили отключение эфирного аналога – тот, кто сидел на 4 каналах, перешел на 32, и для них, наверное, это много. Для абонента спутникового телевидения, особенного пользовавшегося шерингом, платя $3–4 в месяц, – ARPU, которое в разы больше, чем у некоторых провайдеров, сидящих здесь в зале», – подчеркнул директор «Национального контакт-центра».

DTH-платформы готовятся – они проводят акции по привлечению абонентов. ОТТ-сервисы делают это постоянно, их рекламу мы видим на телевидении. Из кабельных операторов – есть одна или две компании, которые предпринимают в этом направлении хоть какие-то меры. Если мы и вы не подготовимся к кодировке, то проценты перехода в кабель будут значительно меньше

Ярослав Пахольчук дал свою оценку возможным потерям на рекламном рынке после кодирования. «Каждая группа потеряет в доходах по рекламе по-разному – от 7% до 15%. Это деньги, которые значительно превышают наши доходы от дистрибуции», – разъясняет он. Тем не менее телегруппы готовы пойти на риски, чтобы построить рынок платного телевидения. «Сегодня нам на пятки наступают Netflix, Amazon и Disney+. Таких платформ множество. Тогда как 15 лет люди смотрели контент тремя способами – кинотеатр, DVD, телевизор, который тоже смотрели тремя способами. Сегодня для просмотра контента есть десятки путей. Монетизировать ТВ-услугу становится тяжелее. Но кодирование – это невозвратимый процесс. Альтернативы ему нет», – резюмировал исполнительный директор 1+1 media.

Провайдеров интересовали вопросы информационной безопасности из-за возможного перехода абонентов на смотрение исключительно российских телеканалов. Представители телегруппы ответили, что люди не будут оторваны от украинского информационного поля – останутся некодированными информационные телеканалы, которых сегодня уже около 20. Онно Зонневельд, глава представительства компании SES в Украине, уверяет, что интерес зрителя спутникового телевидения к российским каналам переоценен: «В открытом виде российские телеканалы “висят” только на HotBird. Там “висит” 18 телеканалов, это международные версии. Они не “вкусные”. “Вкусные” российские телеканалы висят на 36 градусе – они кодированы».

Также провайдеров интересовала возможность рекламы своих услуг или акций на телеканалах медиагрупп с отдельными вставками для регионов. Юлия Трибушная сообщила, что некие ОТТ-провайдеры заинтересовались проектом медиаинвестиций StarLightMedia – телегруппа готова прорекламировать компании бесплатно за счет будущего дохода сервиса. О ценах на телеканалы в 2020-м говорил только Ярослав Пахольчук, озвучив предварительную цену в 6 гривен за шесть вещателей «Плюсов», что вызвало оживленную дискуссию. Более детально о ценах телегруппы готовы будут сообщить со временем.

На тему PayTV в рамках мероприятия прошли еще две секции – с участием телегрупп в рамках круглого стола «Телекритики» и провайдеров на «Академии роста», организованной StarLightMedia. Детальный отчет о них читайте в следующих публикациях «Телекритики».

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