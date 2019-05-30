📺 Рост Т2 и IPTV, а также – как интернет не убивает ТВ: разбираем установочное исследование ИТК

После отключения эфирного аналога в сентябре 2018 года, число пользователей эфирного цифрового телевидения выросло вполовину. В итоге у компании «Зеонбуд» уже больше четверти телеаудитории по Украине – 27% всех домохозяйств. Продолжается рост пользователей услуг интернет-телевидения – 4,5% против 3,7% летом прошлого года. Количество домохозяйств, не использующих телевизор, за полгода выросло на 200 тысяч, но ТВ-контент они все же смотрят, на других экранах.

Заказчик телеисследование Nielsen – «Индустриальный телевизионный комитет» – в среду, 29 мая, презентовал данные своего свежего установочного телеисследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. Данные были представлены на XXV Киевской международной телерадиоярмарке. Презентацию проводила старший медиааналитик департамента исследования телевизионной аудитории ИТК Ирина Гребинская. «Телекритика» предлагает ознакомиться с представленными данными.

Исследование проходило с 30 октября по 25 декабря 2018 года. Выборка составила 4 406 домохозяйств по всей Украине, за исключением оккупированных Крыма и зоны ООС. В городах с населением более 50 тыс. опросили 2 401 д/х; в населенных пунктах «50 тыс.-» – 2005 д/х (из них 834 домохозяйства в городах и 1171 – в селах). Метод опроса – face-to-face интервью на дому у респондента. Распределение контрольно-взвешивающих параметров в телеисследовании Nielsen, рассчитанных по результатам установочного исследования, вступило в силу 1 февраля.

Количество телевизионных домохозяйств в Украине за полгода с проведения последнего установочного исследования уменьшилось на 200 тысяч – с 13,307 млн до 13,1 млн и теперь составляет 92% всех д/х. Доля семей без телевизора – более 1 млн (8%) по всей стране.

После выключения эфирного аналога доля домохозяйств с аналоговым эфиром составляет только 4,9% (против 17,1% в июле 2018-го). Цифровой эфир через полгода продемонстрировал сногсшибательный рост практически вдвое – 27,8% д/х против 14,5% летом прошлого года. Кабельный тип приема незначительно просел – с 31,6% до 29% д/х, спутниковый –практически остается на месте: 33,8% д/х. Зато продолжает демонстрировать рост IPTV/MMDS – 4,5% против 3,7% в прошлом году летом.

В городах 50+ преобладает кабельный прием сигнала – 51%, в населенных пунктах 50- – спутниковый прием сигнала (50,5%).

13,9% д/х с кабельным типом приема получают телевидение и интернет в одном пакете услуг:

Среди домохозяйств со спутниковым типом приема 89,8% не платят за него:

Компьютер (стационарный или ноутбук), планшет или смартфон/мобильный телефон есть у 81% телевизионных домохозяйств. Из них 32% используют эти приборы для просмотра телевизионных программ. Смартфон имеют у 78% всех домохозяйств, из них 17% сообщили, что используются его для просмотра ТВ-программ. Компьютер имеет половина домохозяйств, из них половина использует его для просмотра телепрограмм. Планшет имеют 23% д/х, из них 9% смотрят телевизионные программы. Всего в динамике пользователей компьютером и планшетом несколько выросло, после заметного уменьшиение за прошлые волны. Зато после небольшого падения в 2017-м растут пользователи смартфона.

36,1% всех семей сообщили, что не используют интернет дома, исключительно мобильным интернетом дома пользуется 12% д/х.

Просмотр ТВ-программ на втором экране прибавит 3% домохозяйств к нынешним 92%.

Мобильным интернетом телевизионные и нетелевизионные домохозяйства пользуются в основном от 15 минут до двух часов в сутки. В тех домохозяйствах, где нет телевизора, наблюдается несколько выше потребление интернета – как домашнего, так и мобильного.

На просмотр ТВ-контента 32% нетелевизионных хозяйств используют 2–4 часа в день. Тогда как среди телевизионных д/х таких в два раза меньше – 15%.

Украинцы слабо обновляют свой телевизионный «парк». 26,4% д/х приобрели последний телевизор менее 5 лет назад, 2,4% д/х – менее года назад. Наиболее распространенным размером экрана остается 20–25 дюймов, такой телевизор есть у 46,9% д/х, у 7,8% д/х есть телевизор с экраном более 40 дюймов. Хотя бы один телевизор с плоским экраном есть у 47,8% д/х, 52,7% д/х обладают широкоформатным телевизором (16×9).

Средний размер ТВ-домохозяйств составляет 2,69 человека: в 18,9% д/х проживает один человек, в 30,9% – 2 человека, 26,5% д/х состоят из 3 человек, 23,7% – из 4 и более. Наибольшие ТВ-домохозяйства у проживающих на Западе: в 35,9% д/х проживает 4 и более человек, средний размер домохозяйства – 3,1. В 39,4% д/х проживают дети до 18 лет, в 46,0% – члены д/х старше 60 лет. Люди с полной или частичной занятостью проживают в 67,4% домохозяйств.

Украинский является основным языком общения в семье для 47,8% ТВ-домохозяйств, русский – для 36,5%, для 15,5% ТВ-домохозяйств – украинский и русский в равной степени. В городах с населением более 50 тыс. у 31,2% ТВ-домохозяйств основной язык – украинский, в городах с населением менее 50 тыс. – 62,0%.

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