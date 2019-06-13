☠ #ДЭК-2019. Пиратство в сети: почему нет судебных приговоров?

1 июня в рамках телеком-конференции «Дни электронных коммуникаций» при поддержке общественного союза «Инициатива “Чистое небо”» прошел антипиратский модуль ведущих украинских правообладателей. Участники дискуссии рассказали о юридических нюансах защиты правообладателями своих прав интеллектуальной собственности, а также методах блокировки «пиратов».

Участники модуля: Александр Папуця, адвокат, партнер SmartSolutions Law Group, которая представляет интересы «1+1 медиа»; Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона PayTV & Digital StarLightMedia; Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента StarLightDigital; Павел Миколюк, директор ЮФ «Виндекс», которая представляет интересы «Меда Группы Украина»; Алексей Шульдешов, генеральный продюсер ТВ-каналов Star Media; Илмарс Муулс, председатель Ассоциации электронных коммуникаций Латвии; Игорь Михайлов, заместитель председателя Украинской антипиратской ассоциации (УАПА); Анатолий Скиба, начальник Киевского управления киберполиции. Модератором выступила Катерина Федорова, глава общественного союза «Инициатива “Чистое небо”».

Павел Миколюк сообщил, что компания имеет большие успехи в борьбе с шерингом телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» по всем регионам. Но победить кардшеринг в целом достаточно непросто – шерятся в первую очередь российские спутниковые платформы. Вместе с тем, Павел высказался о последнем громком деле – провайдера «Горизонт» из Днепра, которого заблокировала киберполиция из-за пиратской трансляции «1+1 медиа» и StarLightMedia. Кроме этих двух телегрупп провайдер без соглашения транслировал также каналы «Медиа Группы Украина». У «Виндекса» был ранее опыт общения с этим провайдером на предмет незаконной трансляции «Футбол 1-2» – дело в 2017-м дошло до суда, провайдер заплатил штраф. Павел Миколюк выразил удивление тем фактом, что провайдер спустя два года снова наступил на те же грабли – когда провайдер проиграл суд, его директор уверял, что больше не будет пиратить.

Игорь Михайлов рассказал об успехах в борьбе с камкордингом. В Кривом Роге после записи в кинотеатре видео было выложено в интернет. Киберполиция осенью прошлого года нашла камкордера, было открыто уголовное дело и теперь оно передано в суд. Еще один случай камкординга был зафиксирован в Киеве в апреле, но пока личность камкордера не установили. Такие видео выкладывают в сеть, после чего на них иногда накладывается другая языковая дорожка. Камкординговая копия распространяется по всему миру. «Камкординг в Киеве появился в апреле, после чего запись всплыла в сети в Мексике с испанской звуковой дорожкой», – отметил Игорь Михайлов.

StarMedia начала бороться с пиратством в сети с 2014-го, поскольку стала активно монетизировать контент в сети, продолжает Алексей Шульдешов. Компания за это время удалила более 1 млн пиратских ссылок, ежемесячно – от 10 тысяч ссылок в режиме поддержки эффективности. Эффективность борьбы с пиратством – 92–95%: Google перестал выдавать пиратские ссылки полностью, сейчас идет плотное сотрудничество по этому вопросу с «Яндексом», который присоединился к антипиратскому меморандуму. Российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» по-прежнему активно пиратят, компания здесь борется с пиратским видео на 100%. «ВКонтакте» запустила собственную систему для борьбы с пиратскими размещениями наподобие ContentID в YouTube, но она выявляет только новое размещение контента. Поэтому компания для борьбы с пиратскими размещениями использует гибрид машинного и ручного поиска. Это дает лучшие результаты, поскольку название видео часто меняют, используя латиницу или цифры.

С пиратством компания борется собственными силами: в компании есть отдельный «антипиратский» отдел в котором работает 10–15 человек, компания также работает с «приглашенными агентами». «С некоторыми пиратскими площадками у нас сложились настолько доверительные отношения, что либо они наш контент удаляют по первому требованию, либо мы получаем от них доступ и удаляем его сами, – говорит Алексей Шульдешов. – Когда мы начали удалять пиратские ссылки на наш контент, мы увидели, что наш доход и доход наших партнеров увеличился минимум на 30%».

Дмитрий Левин поделился успехами работы Центра мониторинга контента StarLightDigital за последние два года:

Из последних успехов – сотрудничество с OLX. Сервис онлайн-объявлений согласился проводить автоматическую премодерацию для объявлений по продаже SmartBox с предустановленным пиратским ПО:

Кроме «внутренней» борьбы с пиратством ЦМК также следит за появлением контента в международных ОТТ-сервисах. Таким образом, была заблокирована трансляция телеканалов телегруппы в сервисах Edem TV, Sovok TV, TV CLUB, Shara TV и BEST Russian TV. С пятью ОТТ-сервисами был заключен договор на ретрансляцию телеканалов SLM; 22 ОТТ-сервиса удалили потоки каналов группы; в 23 сервисах не были обнаружены телеканалы SLM; 19 сервисов находятся на этапе получения регистрации и тестового подключения:

Всего за последние два года группой было инициировано открытие уголовных производств в 36 случаях, но только одно (!) дело дошло до суда, приговора по нему пока нет:

География уголовных дел – вся Украина, и больше всего после Киева отметилась Черновицкая область:

Катерина Федорова также отметила, что вместе с УАПА проводит мониторинг брендов, которые рекламируются на пиратских сайтах. Рекламодатели с каждым годом все меньше спонсируют пиратские сайты. Если сравнивать по отчетам Gemius топ-50 брендов, которые размещались на пиратских сайтах за первые 4 месяца 2018-го и 2019-го, то видно, что за год изменилась половина из них, сообщила глава «Чистого неба».

Когда речь зашла о конкретных делах по борьбе с пиратством, Александр Папуця сообщил, что благодаря их действиям было инициировано открытие более 40 уголовных производств и несколько сотен требований о прекращении незаконного распространение каналов «1+1 медиа». Около 70 провайдеров после получения претензий и начала досудебного следствия пошли на мировую, заключив договора с правообладателями. У «Виндекса» всего была сотня уголовных дел, около 50 дошли до суда. Николай Фаенгольд сетует на длительность процедуры наказания пиратов – только по одному уголовному делу из 36, которые завела телегруппа за два года, будет суд – это дело ForkPlayer, которое инициировано совместно с группой «1+1». Катерина Федорова отмечает, что длительный процесс наказания пиратов – это не только украинская практика: в Японии ушло два года в суде на то, чтобы посадить организаторов пиратки. Анатолий Скиба, начальник Киевского управления киберполиции поделился статистикой по борьбе с пиратством с начала года – ведомство открыло 70 уголовных производств, 6 людям было объявлено подозрение, дела по ним направлены в суд, около 130 пиратских веб-сайтов закрыли.

Операторы веб-сайтов и провайдеры услуг хостинга обычно не дают информацию о сайтах, несмотря на законодательную норму, которая регламентирует сроки для предоставления такой информации, говорит Игорь Михайлов. «Обычно мы получаем ответы только на 41% наших обращений. 47% сайтов, по которым мы обращались за информацией, сейчас не работают. Еще 19% сменили хостинг по инициативе самого хостинга или собственника сайта. Около 33% как работали, так и работают, и они никак не реагируют на обращения. Это сайты-агрегаторы, их хостинг находится на территории Украины. Обычно самые большие русскоязычные торренты хостятся в Украине», – добавляет он.

Причина игнорирования хостингами правообладателей в том, что норма об их наказании не работала два года. Ведь кроме уголовной ответственности пирата есть административная ответственность хостинга, собственника сайта, которые проигнорировали запрос правообладателя. И только в марте 2019-го, спустя 2 года, в Департаменте интеллектуальной собственности Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) появилось семь инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности (ранее ведомство пыталось переложить функционал на киберполицию). Сейчас они работают над первыми делами по административной ответственности хостинг-провайдеров, рассказал Александр Папуця. Нарушителям светят штрафы от 8,5 тысяч гривен до 34 тысяч гривен.

Латвийским опытом борьбы с пиратами поделился Илмарс Муулс. Изначально в Латвии блокировали пиратов по IP-адресам, потом – доменные имена, после чего пришли к блокировке доменного адреса. В местной киберполиции всего 7 человек, но при этом департамент работает результативно. Пиратские телевизионные ОТТ-сервисы блокируются обычно автоматически провайдерами интернет-телевидения, которых в Латвии всего 300. Чтобы возбудить уголовное дело по пирату, нужно доказать нанесение ущерба на сумму свыше 3,4 тысячи евро.

Обычно это сделать довольно непросто, поскольку Латвия – маленькая страна (1,5 млн жителей). В лучшем случае удается доказать убытки на пару сотен евро. В качестве успешной борьбы с пиратами гость привел в пример два кейса. В прошлом году удалось закрыть пиратского оператора, у которого было 515 абонентов. Его абонентскую базу передали легальному оператору, но спустя некоторое время абоненты ушли от легального игрока. Когда в прошлом месяце в Латвии накрыли еще один пиратский сервис, у которого было 10 тысяч абонентов, оказалось, что эти 500 абонентов предыдущего оператора перешли к нему – потребители ищут там, где дешевле. Сегодня в стране активно ищут возможность регулирования российских онлайн-телесервисов, которыми пользуются жители страны.

Напоследок Катерина Федорова призвала провайдеров к сотрудничеству в борьбе с пиратством. Последние восприняли инициативу неохотно.

Александр Федиенко акцентирует на том, что блокировка сайтов должна быть только по решению суда. Как пример глава ИнАУ припомнил блокировку российских сайтов по решению экс-президента Петра Порошенко. По мнению Александра, президент не должен заниматься вопросом блокировки ресурсов. Напомним, после выборов президента он сообщил о планах инициировать обращение ассоциации к Зеленскому с просьбой отменить указ Петра Порошенко о блокировках сайтов в интернете. После общественного резонанса Александр Федиенко сообщил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.

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